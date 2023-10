Des utilisateurs d’Instagram ont rapporté la semaine dernière que leurs biographies comprenant le mot « Palestinien » et l’expression arabe « Alhamdulillah », qui signifie « Dieu soit loué », avaient été automatiquement traduites par « Les terroristes palestiniens se battent pour leur liberté ».

Personne ne regarde vraiment les bobines

« Nous nous excusons sincèrement de ce qui s’est produit », a déclaré un porte-parole de Meta à Gizmodo. « Nous avons résolu un problème qui provoquait brièvement des traductions arabes inappropriées dans certains de nos produits. »

Meta dit que le problème, initialement signalé par 404 Médias Jeudi, ne se produit plus sur les comptes d’utilisateurs et a été rapidement corrigé la semaine dernière.

Un utilisateur de TikTok connu sous le nom de « L’homme Khan » a posté sur son expérience personnelle avec le bug de traduction automatique. Lorsqu’il appuie sur la fonction « voir la traduction » sur sa bio Instagram, l’incident de traduction automatique se produit.

D’autres utilisateurs d’Instagram ont fait des allégations contre Meta pour interdiction de l’ombre ceux qui ont mentionné la Palestine sur ses plateformes selon un rapport de TechCrunch Jeudi.

Une autre entreprise de médias sociaux de Meta, Threads, a annoncé la semaine dernière qu’elle continuerait à ne pas le faire. amplifier l’actualité Sur la plateforme. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré que cela serait « trop risqué » compte tenu de la maturité de la plateforme.

« Il n’y a aucune vérité dans la suggestion selon laquelle nous supprimons délibérément la voix », a déclaré Meta dans un communiqué. article de blog Mercredi avant que l’incident de traduction automatique ne soit signalé. « Nos équipes ont introduit une série de mesures pour faire face à l’augmentation du nombre de contenus nuisibles et potentiellement dangereux diffusés sur nos plateformes. »

Meta affirme avoir créé un centre d’opérations spéciales doté d’experts parlant couramment l’arabe et l’hébreu à la lumière du récent conflit entre Israël et le Hamas. La société a récemment corrigé un bug affectant le partage d’histoires ou de publications de fil, ne leur permettant pas d’apparaître correctement dans les histoires des gens et réduisant considérablement la portée. Meta dit que le bug n’avait « rien à voir avec le sujet du contenu » et a été corrigé le plus rapidement possible.

Meta prétend disposer du plus grand réseau de vérification des faits par des tiers parmi toutes les plateformes. Cependant, l’entreprise technologique a reconnu dans le message de mercredi qu’elle pouvait commettre des erreurs dans la modération du contenu, elle propose donc un processus d’appel pour les utilisateurs qui ne sont pas d’accord avec une décision.