Les nouvelles fonctionnalités ont été dévoilées par la société mercredi, alors que Facebook et ses points de vente intensifient leurs efforts pour lutter contre le harcèlement et les discours de haine sur leurs plateformes après de nombreuses critiques.

«Nous comprenons l’impact qu’un contenu abusif – qu’il soit raciste, sexiste, homophobe ou tout autre type d’abus – peut avoir sur les gens. Personne ne devrait avoir à vivre cela sur Instagram », Instagram a déclaré dans un article de blog.

Nous savons que nous pouvons encore faire plus et nous nous engageons à poursuivre notre lutte contre l’intimidation et les abus en ligne.