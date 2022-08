Instagram copie l’application “anti-Instagram” BeReal dans sa dernière expérience

Que ce passe-t-il Instagram expérimente en interne la notification aux utilisateurs de partager une photo avec leurs amis dans les 2 minutes, comme l’application française de médias sociaux BeReal. Pourquoi est-ce important Instagram pourrait éventuellement déployer un clone BeReal pour ses utilisateurs alors qu’il tente de repousser un autre rival qui gagne en popularité auprès des adolescents.

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’Instagram ne copie un autre rival.

Le service photo et vidéo, propriété de la société mère de Facebook Meta, a expérimenté en interne une fonctionnalité appelée IG Candid qui semble identique au populaire Application de médias sociaux français BeReal. Surnommé “l’anti-Instagram”, Être réel est une application où les utilisateurs sont avertis une fois par jour pour partager une photo non filtrée avec leurs amis en 2 minutes.

Le développeur Alessandro Paluzzi a repéré la fonctionnalité Instagram et a tweeté à propos de l’expérience lundi.

La porte-parole de Meta, Christine Pai, a déclaré dans un communiqué que IG Candid “est un prototype interne et non des tests externes”. Lorsqu’on lui a demandé si Instagram prévoyait de tester la fonctionnalité en externe, Pai a déclaré qu’elle n’avait pas grand-chose de plus à partager au-delà de la déclaration.

L’expérience interne est un signe qu’Instagram pourrait éventuellement déployer un clone BeReal alors qu’il est en concurrence avec les applications de médias sociaux populaires auprès des adolescents. Instagram a déjà déployé un moyen d’enregistrer du contenu à l’aide de la caméra avant et arrière d’un téléphone comme sur BeReal. Alors qu’Instagram est connu pour être un espace en ligne où les gens partagent des photos et des vidéos filtrées d’eux-mêmes qui semblent un peu trop parfaites, la plate-forme a essayé d’encourager ses utilisateurs à partager un côté plus authentique comme les gens le sont sur BeReal et la vidéo courte. l’application TikTok.

Facebook et Instagram sont connus pour copier leurs rivaux, mais ses utilisateurs n’ont pas toujours été satisfaits des changements. En juillet, Instagram a cessé de tester un nouveau flux plein écran qui l’a fait ressembler davantage à TikTok après avoir fait face à des réactions négatives des utilisateurs, notamment des célébrités Kim Kardashian et Kylie Jenner qui ont exhorté l’application à se concentrer sur le partage de photos entre amis. Instagram a doublé sa fonctionnalité vidéo abrégée Reels alors qu’il fait face à la concurrence de TikTok. Facebook et Instagram ont également copié un format appelé Stories, qui permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos qui disparaissent en 24 heures, à partir de l’application de messagerie en voie de disparition Snapchat.

Lancé en 2020, BeReal est actuellement au sommet des palmarès d’Apple pour les applications gratuites, dépassant Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat et YouTube appartenant à Google.