Instagram a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité, à savoir le mode Vanish, qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages qui disparaissent. Contrairement à la fonctionnalité de messages disparus sur WhatsApp qui efface automatiquement les messages et les fichiers multimédias de la plate-forme après sept jours, le nouveau mode sur Instagram efface le chat instantanément – dès que l’utilisateur ferme l’application. La société appartenant à Facebook avait annoncé l’arrivée de la fonctionnalité le mois dernier. Depuis lors, certains utilisateurs en Inde ont commencé à recevoir la nouvelle fonctionnalité, mais il semble que le mode Vanish se déploie maintenant à un public plus large. Facebook avait également annoncé le mode Vanish pour l’application Messenger, mais ses détails de disponibilité mondiale restent flous.

Avant que les utilisateurs ne vérifient la disponibilité du mode Vanish sur Instagram, il est conseillé d’obtenir la dernière version de l’application sur Google Play Store ou Apple App Store. Ensuite, ouvrez une discussion sur Instagram DM, puis faites glisser votre doigt depuis le bas de la discussion. Cela activera le mode et l’arrière-plan du chat changera automatiquement de couleur en noir. Si le mode nuit est activé sur le smartphone, la couleur d’arrière-plan restera inchangée. En mode Disparition, les utilisateurs peuvent discuter, comme d’habitude, c’est-à-dire envoyer du texte et des fichiers multimédias. Cependant, tout disparaîtra une fois que le mode de disparition sera désactivé ou que l’application sera fermée. Les utilisateurs peuvent désactiver le mode Disparition en faisant glisser vers le haut depuis le bas de l’écran ou en sélectionnant le bouton «Désactiver le mode Disparition». Notamment, dans le cas où le récepteur dans le DM n’a pas activé le mode Vanish, Instagram enverra une alerte à l’utilisateur en disant « envoyé en disparaître » avec le message principal.

Au moment de son lancement, Facebook avait déclaré que les captures d’écran prises sous le mode Vanish seraient notifiées. Les utilisateurs pourront toujours déposer un rapport lorsque le mode est activé. «Nous avons conçu le mode disparaître en pensant à la sécurité et au choix, afin que vous contrôliez votre expérience. Seules les personnes avec lesquelles vous êtes connecté peuvent utiliser le mode disparaître avec vous dans un chat. Le mode disparaître est également opt-in, vous choisissez donc si vous souhaitez entrer disparaître avec quelqu’un. Si quelqu’un prend une capture d’écran de votre chat pendant que vous utilisez le mode disparition, vous en serez averti. Et comme toujours, vous pouvez bloquer quelqu’un et signaler une conversation si vous ne vous sentez pas en sécurité », avait expliqué la société.

Instagram au cours des derniers mois a annoncé de nouvelles fonctionnalités à venir sur sa plateforme. Plus tôt cette semaine, la société avait annoncé que le shopping était désormais disponible sur sa section de courtes vidéos Reels. Cela permettra aux utilisateurs, aux entreprises et aux influenceurs d’étiqueter leurs Reels avec des produits sur lesquels les spectateurs peuvent cliquer et acheter, ou enregistrer pour plus tard.