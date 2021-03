Instagram travaille sur l’option Masquer le nombre de points similaires avec certains utilisateurs depuis 2019, où la société masque essentiellement le nombre total de likes et de vues sur les photos et les vidéos, respectivement, publiées sur le flux. Il semble que la société de médias sociaux ait maintenant ajouté « involontairement » plus de personnes au test, apparemment causé par un bogue dans le système. La plate-forme appartenant à Facebook note en outre dans un tweet que le problème a été résolu et que les utilisateurs devront redémarrer l’application pour voir à nouveau le nombre de likes sur les publications. Instagram n’a pas encore confirmé si l’option de masquer les comptes Like sur les publications sera largement déployée à l’avenir.

Lors de l’annonce initiale de l’option, la société avait affirmé qu’elle souhaitait que les utilisateurs se concentrent sur le contenu plutôt que sur les chiffres. Cependant, la plate-forme permettait toujours aux testeurs d’afficher des likes sur leurs propres publications, mais cachait des numéros sur les photos et vidéos d’autres personnes. La caractéristique quelque peu controversée est toujours essentielle pour les créateurs de contenu professionnels qui s’appuient sur ces chiffres lors de la négociation d’accords de parrainage. Alors que pour les utilisateurs finaux, la fonctionnalité est vivement débattue, et c’est pourquoi Instagram la teste lentement avec plus d’utilisateurs avant de prendre une décision. L’option Hide Like-count était toujours en cours le mois dernier, comme l’a souligné l’expert des médias sociaux Matt Navarra.

Ce problème est désormais résolu. Tirez vers le bas pour actualiser votre flux et vos likes devraient être restaurés – merci pour votre patience! – Instagram Comms (@InstagramComms) 3 mars 2021

Instagram teste également une autre fonctionnalité avec certains utilisateurs, où la plate-forme empêche les utilisateurs de partager des publications dans leurs histoires. La société de médias sociaux appartenant à Facebook a commencé à envoyer une notification à certains utilisateurs en disant: «Notre communauté nous dit qu’elle souhaite voir moins de publications dans les articles. Pendant ce test, vous ne pourrez pas ajouter de flux à votre message. » Il est important de se rappeler qu’Instagram ne teste que cette fonctionnalité et il est probable que l’entreprise ne mette pas en œuvre le changement complètement.