Lorsque Instagram a lancé Reels en août, tout le monde y voyait une réponse directe à TikTok – clairement le réseau social à la croissance la plus rapide en ce moment. Les deux plates-formes fournissent un service similaire, et les créateurs de contenu l’ont considéré comme une tentative à faible effort et à haute récompense de publier une vidéo sur deux applications différentes.

À partir d’aujourd’hui, Instagram a décidé de punir certains des créateurs et influenceurs les plus paresseux et a annoncé qu’il cesserait de promouvoir des Reels avec un filigrane – quelque chose qui peut être vu sur toutes les vidéos TikTok.







Instagram Reels Dos and Dont’s

Dans un article joyeux (mais en fait sournois) via son compte Creators, Instagram a publié quelques conseils pour se faire découvrir via l’onglet Reels – une section qui a été introduite en novembre. De toute évidence, la plateforme rappelle que les vidéos doivent être «divertissantes et amusantes», «inspirantes» et évidemment tournées verticalement.

Ce que Instagram ne veut pas, c’est que les utilisateurs publient des vidéos floues en basse résolution, de courts clips recyclés d’autres plates-formes et ceux avec une bordure autour d’eux. Bien qu’ils ne soient pas promus via Reels, ils seront toujours disponibles dans l’onglet Profil et apparaîtront dans le fil des abonnés. Ces animateurs de médias sociaux devraient s’en tenir à la musique de la bibliothèque musicale Instagram ou à l’audio original trouvé sur Reels.

