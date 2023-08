Instagram ajoute un flux chronologique pour les histoires et les bobines en Europe

Meta a annoncé mardi la mise en place de nouvelles « mesures de transparence » sur Instagram et Facebook en réponse à la La loi sur les services numériques (DSA) de l’Union européenne qui oblige Meta à se conformer d’ici le 25 août. Les mesures comprendraient l’archivage de toutes les annonces ciblées pour les utilisateurs de l’UE dans sa bibliothèque d’annonces existante et la fourniture d’informations supplémentaires sur Facebook et Instagram expliquant comment le flux, les bobines et les histoires sont classés par ses systèmes d’IA, selon un communiqué de presse.

Personne ne regarde vraiment les bobines

Les mises à jour à venir permettront également aux utilisateurs de l’UE de personnaliser ce qu’ils voient sur Facebook et Instagram en ajoutant la possibilité d’afficher les histoires et les bobines publiées dans l’ordre chronologique par les personnes qu’ils suivent au lieu de voir le contenu basé sur l’algorithme de Meta.

Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, a déclaré dans le communiqué de presse que Meta mettait en œuvre ces changements pour se conformer à la DSA, affirmant que la société avait «soutenu» les objectifs de la réglementation et «la création d’un régime réglementaire en Europe qui minimise nuire efficacement, protège et responsabilise les personnes, et respecte leurs droits fondamentaux.

Le commissaire européen au numérique, Thierry Breton, a averti Zuckerberg et d’autres leaders des médias sociaux lors de la réunion en Californie que s’ils ne se conformaient pas à la DSA, ils seraient passibles d’amendes pour non-conformité ce qui pourrait représenter plus de 6 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. « Après le 25 août, sous #DSA, Meta doit nous montrer des mesures ou faire face à de lourdes sanctions », a déclaré Breton dans le tweet.

Meta affirme qu’il a plus de 1 000 employés travaillant sur ses nouvelles mesures de transparence, a déclaré Clegg dans le communiqué de presse, ajoutant: « Celles-ci incluent des mesures pour accroître la transparence sur le fonctionnement de nos systèmes et pour donner aux gens plus d’options pour personnaliser leurs expériences sur Facebook et Instagram. »

En juin, le commissaire européen au numérique, Thierry Breton, s’est rendu en Californie pour avertir les entreprises de médias sociaux que le temps était compté pour se conformer à la législation de l’UE. Lors de sa visite, Breton a proposé une initiative de l’UE appelée AI Pactun accord non contraignant par lequel les entreprises technologiques pourraient s’engager volontairement et accepter la transparence et la responsabilité lors de l’utilisation d’applications d’IA.

Breton a dit Bloomberg que lui et Zuckerberg étaient d’accord sur la réglementation de l’IA par l’UE, Clegg ajoutant que Meta « partageait notre soutien aux objectifs du Pacte sur l’IA. Bien que nous devions étudier les détails, nous reconnaissons qu’il est important que les entreprises technologiques soient ouvertes sur le travail qu’elles font sur l’IA et s’engagent en collaboration avec l’industrie, les gouvernements et la société civile.

UN le journal Wall Street Une enquête menée en juin a révélé que les algorithmes d’Instagram étaient largement utilisés par les pédophiles pour les mettre en relation avec du contenu sexuel mineur via ses systèmes de recommandation qui promeuvent des publicités adaptées à leurs soi-disant intérêts. Chercheurs à l’Observatoire Internet de Stanford a déclaré au Journal que si le matériel d’exploitation sexuelle est courant sur les petites plateformes de médias sociaux, Instagram semble avoir un problème plus important que d’autres sites.

Des inquiétudes ont également été exprimées quant à l’impact de la publicité de Meta sur les jeunes utilisateurs qui diffusaient des publicités en fonction de leur activité. La société a indiqué qu’elle avait modifié son algorithme dans un Communiqué de février le dire a restreint les annonceurs à n’utiliser que l’âge et le lieu pour atteindre les adolescents, plutôt que le sexe.

Ces protocoles ne sont actuellement publiés que dans l’UE. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir de belles choses aux États-Unis ?

Gizmodo a contacté Meta pour un commentaire mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.