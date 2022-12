Instagram ajoute des notes, teste des histoires sincères et des profils de groupe

Meta lance et teste des fonctionnalités pour connecter les utilisateurs d’Instagram avec les personnes et les groupes qui les intéressent via Notes Instagram, histoires candides et profils de groupea déclaré mardi le géant des médias sociaux.

La fonctionnalité Notes, déployée mardi, est un moyen pour les utilisateurs d’Instagram de partager leurs réflexions avec les abonnés qu’ils suivent ou les personnes figurant sur leur liste d’amis proches. Les gens peuvent quitter Notes en allant en haut de leur boîte de réception et en écrivant un message court et rapide (jusqu’à 60 caractères) qui apparaîtra dans les boîtes de réception de leurs abonnés pendant 24 heures, a déclaré Meta dans un message.

Meta, la société mère d’Instagram et de Facebook, teste également Candid Stories, qui semble être la version Meta de BeReal sur Instagram, et Group Profiles, qui permettent à des amis proches et à des groupes de partager du contenu en privé.

Semblable à BeReal, Candid Stories avertira les utilisateurs de prendre une photo de ce qu’ils font en ce moment. Les histoires candides apparaîtront dans la barre des histoires sur la page d’accueil pour les personnes qui choisissent de publier leur propre candide, et celles qui ne souhaitent pas recevoir la notification candide peuvent la désactiver dans les paramètres.

Pour créer des profils de groupe, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône Plus et sélectionner Profils de groupe pour commencer. Meta teste également les collections collaboratives, qui vous permettent d’enregistrer le contenu de votre flux dans une collection que vous partagez avec des amis ou des groupes.

Instagram a reçu des critiques de la part des utilisateurs en raison des récentes mises à jour de l’application qui ont rendu plus difficile pour les gens de voir ce que leurs amis ont publié. Plus tôt cette année, Meta a suspendu les modifications apportées à l’application après un “Make Instagram Instagram Again” pétition a appelé ses efforts pour reproduire les fonctionnalités de son concurrent TikTok.

Les nouvelles fonctionnalités mettent en évidence la façon dont l’application de médias sociaux essaie de répondre aux demandes de ses utilisateurs tout en empruntant des fonctionnalités à d’autres applications de médias sociaux populaires.