Instagram ajoute de nouvelles options d’engagement DM

Avec l’augmentation de l’utilisation des DM sur Instagram, la plateforme ajoute désormais de nouvelles fonctionnalités d’engagement DM pour pimenter vos discussions privées.

Tout d’abord, Instagram ajoute des outils de dessin et des autocollants pour les images partagées dans les DM, offrant ainsi un autre moyen de personnaliser votre engagement de messagerie.

Bien que vous puissiez personnaliser vos stories et vos publications de flux depuis un certain temps, ces options sont désormais ajoutées à vos options DM, ce qui donnera aux gens plus de considérations dans leur processus de messagerie.

Instagram étend également son option de découpes aux DM, afin que vous puissiez utiliser des éléments spécifiques de vos photos comme autocollants.

Instagram a ajouté des découpes pour les stories en mai (comme dans l’exemple ci-dessus), et elles seront désormais également disponibles en option pour les partages DM. Il s’agit donc encore une fois d’une nouvelle fonctionnalité en tant que telle, mais elle sera désormais disponible dans davantage d’endroits.

Instagram ajoute également de nouveaux indicateurs d’anniversaire à la bulle Notes des utilisateurs dans votre boîte de réception, afin que vous sachiez quand est leur anniversaire.

C’est toujours pratique. Je doute que je me souviendrais de l’anniversaire de quelqu’un si Facebook ne me le disait pas, et c’est un autre moyen simple de susciter plus d’engagement via les DM IG.

Bonus : Il y a aussi un animation de confettis lorsque vous appuyez sur une note d’anniversaire.

Enfin, Instagram a également ajouté de nouveaux thèmes de discussion pour l’automne.

«Changez votre thème de discussion pour créer votre propre ambiance juste à temps pour les moments dont nous discutons tous, comme « Fall » pour votre ambiance Pumpkin Spice et « Sabrina Carpenter » pour célébrer son nouvel album.

Je ne sais pas à quel point les thèmes de discussion sont utiles, mais encore une fois, c’est une autre façon de changer les choses et de susciter plus d’intérêt pour vos discussions.

Comme indiqué, les DM Instagram sont désormais beaucoup plus utilisés, les utilisateurs d’IG étant désormais beaucoup plus susceptibles de s’engager dans leurs messages que via Stories ou le fil d’actualité principal. Pour la plupart, les Reels constituent désormais l’élément de consommation principal, les utilisateurs partageant ensuite les Reels avec leurs amis via des DM. C’est la tendance d’utilisation la plus courante dans l’application, qui est bien loin de ses racines d’album photo numérique, et il est important de noter ces changements dans votre processus de sensibilisation et d’engagement.

Instagram indique que les nouveaux éléments DM sont en cours de déploiement auprès de tous les utilisateurs du monde entier.