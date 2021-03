Instagram ajoute de nouveaux autocollants illustrés par diverses femmes pour la Journée internationale de la femme 2021

Instagram présente de nouveaux autocollants illustrés par diverses femmes du monde entier, pour célébrer la Journée internationale de la femme 2021 qui aura lieu le 8 mars. La société de médias sociaux appartenant à Facebook note que les derniers autocollants sont solidaires des travailleurs de première ligne qui ont assumé des responsabilités à travers le pandémie, avec des mères, parmi beaucoup d’autres. Les autocollants étendent également la solidarité aux femmes victimes de discrimination fondée sur la race et les types de corps. Instagram apporte des autocollants et des filtres spéciaux pour célébrer diverses occasions. L’année dernière, la société a célébré Diwali avec un filtre AR distinct appelé «Partagez votre lumière».

Tara Bedi, responsable des politiques publiques et de la sensibilisation communautaire chez Instagram Inde, a également partagé un article sur la plateforme, présentant les nouveaux autocollants. «Ces autocollants sont solidaires des travailleurs de première ligne qui ont assumé tant de responsabilités pendant la pandémie, des mères, des membres de la communauté des personnes handicapées des membres, des femmes asiatiques âgées confrontées au racisme et de toutes les communautés de soutien qui ont suscité la joie dans la vie. des femmes du monde entier », a-t-elle déclaré dans le post. Les utilisateurs d’Instagram peuvent trouver ces autocollants dans la section en vedette sous la section Histoire.

Notamment, Apple a lancé un nouveau défi Apple Watch pour promouvoir la Journée internationale de la femme cette année. Son défi de la Journée internationale de la femme a un trophée virtuel et des autocollants animés pour le compléter. De plus, l’App Store présentera une application du jour et le jeu du jour d’une créatrice tandis que l’Apple Arcade présentera une collection de jeux mettant en vedette de puissants personnages féminins. L’Apple Music met également en avant les femmes qui sont des leaders dans leur domaine, battant des records, en tête des classements et en inspirant les autres par leur travail, leur plaidoyer et leur influence au sein de la culture pop et au-delà. De plus, Apple Books célèbre partout avec des collections spécifiques à chaque pays qui mettent en vedette les voix des femmes et élèvent leurs contributions dans tous les domaines.