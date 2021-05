Instagram a bloqué les publications sur la mosquée Aqsa dans une erreur de dépistage du terrorisme.

Instagram a supprimé certaines publications et restreint l’accès à d’autres contenus utilisant des hashtags liés à la mosquée Aqsa à Jérusalem après avoir associé par erreur le nom à une organisation terroriste, selon un message interne de l’entreprise.

L’erreur, reconnue par Facebook, propriétaire d’Instagram, a ajouté un nouvel irritant à la crise qui secoue Jérusalem et qui se propage ailleurs en Israël et dans les territoires occupés. La crise a commencé avec une répression de la police israélienne autour de la mosquée, qui est construite au sommet d’un site sacré pour les musulmans et les juifs.

Facebook a déclaré dans le message que si «Al-Aqsa» fait souvent référence à la mosquée, «elle est également malheureusement incluse dans les noms de plusieurs organisations restreintes». Bien que l’entreprise n’ait pas identifié ces groupes, le Département d’État a désigné la Brigade des Martyrs d’Aqsa en tant qu’organisation terroriste étrangère, et plusieurs autres groupes avec «Al-Aqsa» dans leurs noms ont eu les sanctions imposée à eux par les États-Unis.

En conséquence, a déclaré la société, certains contenus liés à la mosquée Aqsa ont été supprimés ou restreints par erreur.