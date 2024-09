Instagram a annoncé qu’il allait supprimer les filtres de beauté, mais le mal est fait

Méta a annoncé Les filtres de réalité augmentée (AR) tiers ne seront plus disponibles sur ses applications à partir de janvier 2025. Cela signifie plus de deux millions Les filtres créés par les utilisateurs et proposés sur WhatsApp, Facebook et, surtout, Instagram disparaîtront.

Les filtres sont devenus une fonctionnalité incontournable sur Instagram. Les plus viraux d’entre eux, qui consistent souvent à embellir l’apparence de l’utilisateur, sont créés par les utilisateurs eux-mêmes via le Studio Méta Spark.

Mais l’utilisation de filtres AR embellissants a longtemps été liée à aggravation des problèmes de santé mentale et d’image corporelle chez les jeunes femmes.

En théorie, la suppression de la grande majorité des filtres Instagram devrait marquer un tournant dans la lutte contre les normes de beauté irréalistes. Cependant, cette suppression arrive bien trop tard et il est plus probable que cette mesure ait pour effet de pousser l’utilisation des filtres vers la clandestinité.

Tout comme les comptes Instagram récemment annoncés pour adolescents, le retrait et la modification de technologies des années après que leur utilisation a été encouragée n’offrent guère plus qu’une solution de fortune.

Les filtres sont populaires, alors pourquoi les supprimer ?

Meta fournit rarement des informations sur les technologies et les pratiques commerciales au-delà de ce qui est absolument nécessaire. Ce cas ne fait pas exception. Meta a déjà démontré qu’elle n’était pas motivée par le préjudice causé aux utilisateurs, même lorsque ses propres fuites des recherches internes indiquent L’utilisation d’Instagram et des filtres contribue à détériorer la santé mentale des jeunes femmes.

Alors, pourquoi attendre jusqu’à maintenant pour supprimer une technologie populaire (mais controversée) ?

Officiellement, États méta elle entend « donner la priorité aux investissements dans d’autres priorités de l’entreprise ».

Il est fort probable que les filtres AR soient une autre victime de l’essor de l’intelligence artificielle (IA). En avril, Meta s’est engagé à investir entre 35 à 40 milliards de dollars américains dans la technologie, et intègre la technologie AR en interne.

Les filtres ne sont pas près de disparaître sur Instagram. Les filtres propriétaires créés par Meta resteront disponibles. L’offre de filtres disponibles sur le compte officiel d’Instagram (140 actuellement) est insignifiante par rapport à la bibliothèque de millions de filtres créés par des tiers.

Les filtres officiels d’Instagram proposent également des types d’expériences AR moins diversifiés, et son compte ne propose aucun filtre d’embellissement.

La fin des filtres de beauté ? Pas tout à fait

Meta a déjà supprimé les filtres une fois en 2019, bien que le interdire appliqué uniquement aux filtres « chirurgie » et a été inversé à La demande de Mark Zuckerburg après une mise en œuvre fugace.

Nommés de manière informelle pour leur capacité à imiter les effets de la chirurgie esthétique, les filtres chirurgicaux sont les type le plus populaire du filtre Instagram.

Ce sont également les plus controversés, les utilisateurs recherchant une intervention chirurgicale et «modifications » pour imiter leur image filtrée. Dans mes recherches, j’ai découvert qu’en analysant la conception des filtres Instagram embellissants, 87 % des filtres échantillonnés rétrécissaient le nez de l’utilisateur et 90 % agrandissaient ses lèvres.

La suppression des filtres tiers entraînera la disparition de ces types de filtres d’embellissement sophistiqués et réalistes des plateformes Meta.

Mais ce n’est pas vraiment un motif de célébration. analyser la couverture médiatique suite à la première interdiction de filtre, nous avons constaté que les utilisateurs étaient mécontents de la suppression des filtres chirurgicaux et avaient l’intention de trouver des moyens d’y accéder malgré tout.

Aujourd’hui, après avoir eu accès aux filtres AR sur Instagram pendant sept ans, les utilisateurs sont encore plus habitués à leur présence. Ils ont également beaucoup plus d’alternatives pour accéder à une version de la technologie dans une autre application. Cela est préoccupant pour plusieurs raisons.

Le filigrane et la photo-alphabétisation

Lors de la publication avec un filtre sur Instagram, un filigrane qui renvoie au filtre et à son créateur apparaît sur l’image.

Ce filigrane est important pour aider les utilisateurs à déterminer si l’apparence d’une personne est modifiée ou non. Certains utilisateurs contournent le filigrane en téléchargeant leur photo filtrée, puis en la téléchargeant à nouveau afin que leur apparence filtrée soit plus difficile à détecter.

En supprimant les filtres de beauté populaires d’Instagram, cette pratique « secrète » deviendra le moyen par défaut pour les utilisateurs de publier avec ces filtres sur la plateforme.



L.A. Miller, études visuelles



Forcer les utilisateurs à utiliser des filtres de manière dissimulée ajoute une épine supplémentaire au problème déjà épineux de l’alphabétisation visuelle.

Les jeunes femmes et les filles se sentent inadéquates face aux images éditées et filtrées en ligne (y compris les leurs).

Certains filtres TikTok plus récents, tels que le filtre viral «Glamour audacieux » filtre, utilise la technologie d’IA (AI-AR) qui fusionne le visage de l’utilisateur avec le filtre de beauté, formé sur une base de données d’images « idéales ».

En revanche, les filtres AR standards se superposent à un design défini (semblable à un masque) et déforment les traits de l’utilisateur pour s’y adapter. Le résultat de ces nouveaux filtres IA-AR est un standard de beauté hyperréaliste, et pourtant totalement irréalisable.

La suppression des filtres de beauté sur Instagram ne mettra pas fin à leur utilisation. Au contraire, elle incitera les utilisateurs à se tourner vers d’autres plateformes pour accéder aux filtres. Comme Bold Glamour, ces filtres seront plus sophistiqués et plus difficiles à détecter lorsqu’ils seront republiés sur plusieurs plateformes, sans l’avantage d’avoir l’indicateur de filigrane.

Seuls 34 % des adultes australiens se sentent confiants dans leur compétences en éducation aux médias. Ceux qui ont des capacités numériques moins développées littératies visuelles Il est de plus en plus difficile de faire la différence entre les images éditées et non éditées. Ajoutez à cela l’augmentation rapide des images génératives de l’IA, et nous entrons dans territoire sans précédent.

Même si la suppression des filtres d’embellissement à un moment plus crucial a pu être significative, le génie est sorti de la bouteille. En supprimant maintenant ses filtres d’embellissement déjà très populaires (et le filigrane qui va avec), les problèmes associés à l’utilisation des filtres sur Instagram ne disparaîtront pas, mais deviendront simplement plus difficiles à gérer.