Instacart vise une valorisation de 8,6 à 9,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse : rapports

La société de livraison d’épicerie Instacart vise à entrer en bourse pour une valorisation comprise entre 8,6 et 9,3 milliards de dollars, selon les rapports.

Instacart devrait divulguer officiellement sa fourchette de valorisation attendue lundi, selon une personne proche du dossier. a déclaré à Reuters. Le le journal Wall Street a été le premier à rendre compte de l’objectif de valorisation dimanche.

La valorisation d’Instacart pourrait encore changer à mesure qu’elle envisage de commercialiser son introduction en bourse auprès des investisseurs, selon le rapport du WSJ, mais les premiers chiffres reflètent un écart frappant par rapport à ce que valait la société dans le passé. Alors que les actions publiques baissaient vers mars de l’année dernière, Instacart a réduit sa valorisation de 39 milliards de dollars à 24 milliards de dollars. La valorisation aurait encore chuté de 50 % fin 2022.

Mais malgré sa fourchette de valorisation réduite, Instacart franchit une étape importante vers la relance d’un marché endormi des introductions en bourse, qui est en grande partie fermé depuis fin 2021. Il n’y a pas eu d’introductions en bourse notables dans le secteur technologique financées par du capital-risque depuis décembre de la même année.

De même, le concepteur de puces Arm, qui appartient à la société japonaise SoftBank, a déposé ses documents pour les rendre publiques en août.

L’activité d’Instacart a explosé pendant la pandémie de Covid-19, alors que les consommateurs tentaient d’éviter les lieux publics bondés. Mais à mesure que les acheteurs reviennent dans les magasins, la rentabilité s’avère être un défi persistant. Selon le site Web de l’entreprise, les acheteurs et chauffeurs Instacart livrent des marchandises dans plus de 5 500 villes auprès de plus de 40 000 épiciers et autres magasins.

Le service de livraison d’épicerie rejoindra d’autres entreprises de l’économie des petits boulots comme Uber , Airbnb , Lyft et PorteDash sur le marché public. Les actions de la société devraient être négociées au Nasdaq sous le symbole « CART », et Goldman Sachs mène l’offre.

–Hayden Field de CNBC a contribué à ce rapport.