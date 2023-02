Instacart Perks Cheat Sheet: Tout ce dont vous devriez profiter cette année

Acheter de la nourriture ou d’autres produits en personne a toujours été une corvée, surtout lorsque vous avez une vie bien remplie. Nous n’avons que 24 heures dans une journée, donc beaucoup d’entre nous se sont tournés vers les entreprises pour nous aider à obtenir facilement la nourriture dont nous avons besoin. Un service, le très populaire Instacart, en fait partie.

L’utilisation d’Instacart vous donne aujourd’hui plus de 700 millions de listes d’épicerie et 600 000 acheteurs, donc où que vous soyez, vous pouvez faire livrer vos courses directement à votre porte. Cela dit, alors que certaines personnes l’utilisent avec désinvolture, il y a une tonne d’avantages qu’Instacart a qui vous inciteront à l’utiliser plus régulièrement.

Voulez-vous utiliser Instacart plus fréquemment ou commencer en tant que nouvel utilisateur ? Nous couvrirons tout ce qu’il y a à savoir sur les avantages Instacart afin que vous puissiez commencer votre voyage Instacart.

Vous voulez en savoir plus sur les économies pendant que vous magasinez? Découvrez nos conseils sur Meilleur achat, Abonnez-vous et économisez sur Amazon et améliorer votre expérience d’achat Target.

Les bases d’Instacart

Instagram



Si vous n’avez jamais utilisé Instacart auparavant. C’est très simple à comprendre. Il vous suffit de vous inscrire puis :

Choisissez ce que vous voulez dans le magasin de votre choix en fonction de votre emplacement

Recevez vos articles le jour même.

Entre la commande et la livraison, vous pouvez voir les mises à jour en temps réel du personal shopper et vous pouvez discuter avec lui de votre commande au fur et à mesure. Et l’une des meilleures choses à propos du service est que vous pouvez effectuer la livraison sans contact ou la récupérer en bordure de rue si nécessaire.

Les autres avantages de base incluent la possibilité d’échanger des articles si quelque chose que vous voulez est épuisé. Voici la répartition :

Trouvez la meilleure correspondance : votre acheteur choisira un article en utilisant son meilleur jugement pour choisir un remplacement par défaut.

Choisissez un remplacement spécifique : vous choisirez vous-même l’alternative et l’acheteur l’obtiendra si votre premier article est en rupture de stock.

Ne remplacez pas : vous n’obtiendrez aucun article, mais vous obtiendrez un remboursement sur l’article à la place.

Le coût d’utilisation d’Instacart

L’une des raisons pour lesquelles les gens utilisent si souvent Instacart est qu’il est gratuit. Ce que vous payez, ce sont des frais à partir de 4 $ pour les commandes le jour même de plus de 35 $. Si vous avez choisi de venir chercher vos courses, vous pourriez avoir des frais de “ramassage” (c’est l’équivalent des frais de livraison).

Il existe également des frais de service potentiels pour des éléments tels que l’emplacement, le nombre d’articles dans votre panier et l’alcool, mais c’est quelque chose que vous saurez tout au long du processus d’achat.

Ce qui est encore mieux, c’est que vous avez également accès aux magasins d’adhésion. Grâce à Instacart, vous pouvez faire vos achats sur :

Costco

le club de Sam

Club de gros de BJ

Si vous voulez encore plus d’avantages, vous pouvez vous inscrire à Instacart Plus car vous en aurez encore plus pour votre argent.

Qu’est-ce qu’Instacart Plus ?

Instagram



Instacart Plus était autrefois Instacart Express. Ce service d’adhésion est destiné aux personnes qui souhaitent économiser davantage et obtenir encore plus d’avantages. Si vous souhaitez devenir membre, vous pouvez choisir une cotisation annuelle de 99 $ ou une cotisation mensuelle de 10 $.

S’il vous arrive d’acheter cet abonnement sur des sites Web partenaires tels que Costco, Wegmans et plus, tout ce que vous avez à faire est de lier votre compte d’adhésion sur le site Web d’Instacart pour utiliser le service.

Lorsque vous vous inscrivez à Instacart Plus, vous devez connaître tous les avantages à votre disposition et il y en a beaucoup. Voici tous les avantages de l’inscription :

Livraison gratuite illimitée sur les commandes de plus de 35 $

5 % de crédit sur les commandes de ramassage (hors alcool)

Un compte familial où vous pouvez partager vos avantages

Réduction des frais de service sur chaque commande

Offres exclusives de partenaires tels que Chase, Delta et plus

Lorsque vous vous inscrivez, vous verrez que l’adhésion est essentiellement amortie en deux commandes. Maintenant que vous en savez plus sur les avantages d’Instacart, vous pouvez utiliser la version gratuite ou d’adhésion pour faire vos courses chaque fois que vous en avez besoin.

Pour plus de conseils, lisez Entrepôt Amazon, économiser sur les frais d’expédition et Avantages Amazon vous ne pouvez pas vivre sans.