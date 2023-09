Instacart perd presque tous ses gains d’introduction en bourse dès le deuxième jour sur le Nasdaq

Instacart les actions ont chuté de près de 11 % au cours de leur deuxième journée de négociation mercredi, poursuivant une baisse amorcée immédiatement après que l’action a atteint le Nasdaq mardi, et la laissant juste au-dessus de son prix d’introduction en bourse.

Lundi, Instacart a vendu des actions lors de son introduction en bourse tant attendue à 30 $ pièce. Négocier sous le symbole boursier CHARIOT , le titre a bondi de 40 % pour ouvrir à 42 $, mais s’est ensuite vendu tout au long de la journée pour clôturer à 33,70 $. Mercredi après-midi, le rallye d’Instacart s’était encore essoufflé et les actions ont clôturé à 30,10 $.

L’offre d’Instacart a contribué à relancer un marché endormi des introductions en bourse, qui est en grande partie fermé depuis fin 2021, les entreprises étant en proie à des pressions inflationnistes et à la hausse des taux d’intérêt. Mais la chute du cours de l’action d’Instacart suggère que les investisseurs hésitent encore à investir dans des sociétés technologiques qui visent à perturber les marchés traditionnels malgré une situation économique difficile.

L’entreprise de livraison de courses rejoint un groupe d’entreprises de l’économie des petits boulots sur le marché public, après les débuts en 2020 d’Airbnb et de DoorDash, en plus des sociétés de covoiturage Uber et Lyft en 2019. Parmi ces entreprises, seule Airbnb a été un bon pari. pour les investisseurs.

Gene Munster, associé directeur chez Deepwater Asset Management, a exprimé un certain scepticisme à l’égard d’Instacart dans une interview accordée mardi à « Closing Bell » de CNBC. Munster a déclaré que la pop initiale était « trompeuse » et typique d’une introduction en bourse. Il a déclaré que les investisseurs devraient noter que la croissance des unités d’Instacart est restée stable depuis le début de l’année.

« La question que les investisseurs devraient se poser aujourd’hui : pensez-vous que la croissance des commandes va réaccélérer ? Mon point de vue est que je pense que cela va s’améliorer à partir de zéro, mais cela ne sera pas aussi excitant qu’Uber », a déclaré Munster, ajoutant que sa société possède Uber partage mais pas Instacart.

Les analystes de Needham ont émis une note de conservation sur les actions d’Instacart dans une note de mardi. Ils ont déclaré qu’ils prévoyaient que la croissance de l’entreprise serait « plus difficile » au cours des trois prochaines années.

« Nos attentes concernant les ventes d’épicerie en ligne après la pandémie aux États-Unis seront probablement inférieures au consensus, et nous constatons des obstacles structurels à l’adoption », ont écrit les analystes.

Après les débuts d’Instacart, la société d’automatisation du marketing Klaviyo est arrivée sur le marché mercredi. Le titre a initialement augmenté de 23 % à 36,75 $, mais a perdu une partie de ces gains.

MONTRE: Gene Munster de Deepwater parie sur Uber plutôt que sur Instacart