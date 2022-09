Instacart lance un nouveau modèle commercial pour rendre les aliments sains plus accessibles

Instacart a déclaré mercredi qu’il lançait de nouvelles initiatives pour son activité de livraison d’épicerie qui se concentrent sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Le nouveau modèle, appelé Instacart Health, embrassera “la nourriture comme médicament“- un concept qui considère les bons choix alimentaires comme un traitement médical et un élément clé des soins de santé. Care Carts est un nouveau produit Instacart qui, selon la société, permettra aux prestataires de soins de santé et aux soignants de commander des produits d’épicerie au nom de quelqu’un d’autre.

Fresh Funds, un autre nouveau service, permettra à tout organisme de soins de santé, employeur, compagnie d’assurance ou autre organisation de donner des fonds aux gens afin qu’ils puissent acheter de la nourriture via Instacart. Dans les semaines à venir, dit Instacart, une allocation numérique peut être accordée et limitée à certains aliments, comme les produits.

La société a également déclaré qu’elle étendait les options de paiement via EBT et le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP, dans le but d’étendre les paiements EBT SNAP à tous les partenaires de vente au détail d’ici 2030. Instacart commencera également à permettre aux gens d’utiliser leur assistance temporaire pour les familles nécessiteuses, ou TANF, des avantages leur permettant de commander des articles ménagers comme du papier toilette via Instacart à partir de 2023 à certains endroits.

Les initiatives d’Instacart visant à améliorer l’accès à des aliments sains, et à l’alimentation en général, ont été annoncées le jour même où la Maison Blanche tient sa première conférence sur la sécurité alimentaire et la nutrition en plus de 50 ans. Les régimes alimentaires dépourvus d’une nutrition adéquate ont un lien significatif avec de mauvais résultats en matière de santé, y compris un risque accru de décès dû à certaines maladies. Cependant, avoir accès et choix sur la nourriture n’est pas toujours une option pour de nombreux Américains. En 2021, environ 10% des ménages aux États-Unis étaient en situation d’insécurité alimentaire à un moment donné, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas nécessairement compter sur leur prochain repas ou qu’ils n’avaient pas d’aliments nutritifs adéquats pour tout le monde dans leur maison.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.