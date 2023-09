Instacart IPO dépose une controverse entre les fans entre Snowflake et Databricks

Une bannière pour Snowflake Inc. est affichée à la Bourse de New York pour célébrer l’introduction en bourse de la société, le 16 septembre 2020. Brendan McDermid | Reuters

Enterré à la page 280 de Dépôt d’introduction en bourse d’Instacart la semaine dernière, il y avait un paragraphe qui a provoqué un brouhaha entre deux entreprises qui n’ont rien à voir avec la livraison de courses. L’un des membres du conseil d’administration d’Instacart est Frank Slootman, PDG de Snowflake, une société cotée en bourse qui aide les entreprises à stocker et à gérer de lourdes charges de travail dans le cloud. L’homme paresseux rejoint Conseil d’administration d’Instacart en 2021 et, en raison de cette relation, la société doit divulguer ses liens commerciaux avec Snowflake. À première vue, le chiffre des dépenses d’Instacart semble troublant pour Snowflake. Instacart a déclaré avoir « effectué des paiements à Snowflake » de 13 millions de dollars en 2020, un chiffre qui est passé à 28 millions de dollars en 2021 et à 51 millions de dollars en 2022 pour les « services d’entreposage de données basés sur le cloud » de l’entreprise. Les chiffres de 2023 semblent montrer un renversement, Instacart déclarant « nous prévoyons de payer à Snowflake environ 15 millions de dollars » pour l’année complète. Cela représenterait une baisse effrayante de 71 % des paiements. Mais Flocon de neige Je dira plus tard que ces chiffres ne racontent pas la vraie histoire, un fait qui est en grande partie étayé par une note de bas de page encore plus profonde dans le prospectus. Entre-temps, c’est le chaos. Les employés du rival de Snowflake, Databricks, se sont précipités. Ils se sont tournés vers les réseaux sociaux pour souligner la baisse apparente des dépenses consacrées à Snowflake et pour suggérer que cela était le résultat du déplacement des charges de travail d’Instacart vers l’infrastructure Databricks. Les employés de Snowflake ont riposté, affirmant que les chiffres étaient sortis de leur contexte, et ont accusé Databricks de raconter constamment qu’il prenait des affaires à Snowflake. De nombreuses publications sur Reddit, LinkedIn et X, l’ancien site Twitter, ont depuis été supprimées. Instacart a effectué ses propres suppressions. En mai, la société a publié un article de blog intitulé « Comment Instacart Ads a modularisé les pipelines de données avec l’architecture Lakehouse et Spark ». Le postequi décrivait le logiciel qui sous-tend l’infrastructure publicitaire d’Instacart, incluait une discussion sur une migration vers la technologie Lakehouse de Databricks et les économies de coûts qui en ont résulté. Cependant, ce blog a été supprimé alors que les questions commençaient à tourbillonner après le dépôt de l’introduction en bourse. Un lecteur recherchant le message se retrouve maintenant sur un page qui dit, « Vous avez atterri dans l’erreur 404. » Databricks a également retiré une étude de cas détaillant l’utilisation de sa technologie par Instacart, bien que son site Web ait toujours présentations du début de cette année sur le sujet. Les représentants d’Instacart, Snowflake et Databricks ont refusé de commenter. La controverse, qui n’a été révélée que parce que Slootman est membre du conseil d’administration d’Instacart, a attisé les flammes d’une rivalité féroce entre deux entreprises qui s’affrontent dans l’un des domaines les plus chauds de la technologie, où se heurtent le cloud, les données et l’intelligence artificielle. C’est un conflit qui a fait son chemin sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises dans le passé, à tel point que l’on Reddit L’utilisateur a écrit un article il y a quelques mois, intitulé « Databricks et Snowflake : arrêtez de vous battre sur les réseaux sociaux ». Un intervenant a répondu : « Est-ce la lutte professionnelle de l’ingénierie des données ? »

FALMOUTH, MA – 8 AVRIL : Loralyn Geggatt, client d’Instacart, effectue une livraison au domicile d’un client pendant la pandémie COVID-19 à Falmouth, MA, le 7 avril 2020. Certains travailleurs d’Amazon, d’Instacart et d’autres ont protesté pour de meilleurs salaires, des primes de risque et des congés de maladie temps. (Photo de David L. Ryan/The Boston Globe via Getty Images) Globe de Boston

Snowflake est devenue publique en 2020, levant plus de 3 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse aux États-Unis jamais réalisée pour une société de logiciels d’entreprise. Même après la chute du marché de l’année dernière, Snowflake a une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars. Databricks est toujours privée, mais c’est l’une des sociétés financées par du capital-risque les plus valorisées. Les investisseurs privés ont évalué l’entreprise à 38 milliards de dollars en 2021, et Bloomberg a rapporté la semaine dernière, la société était en pourparlers pour lever des fonds pour une valorisation de 43 milliards de dollars. Pour se développer dans l’IA, Snowflake a récemment acquis Le moteur de recherche d’IA Neeva pour 185 millions de dollars, tandis que Databricks a dépensé 1,3 milliard de dollars pour la startup d’IA générative MosaicML.

Quelle est la vraie histoire avec Instacart ?