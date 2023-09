Instacart fixe le prix d’introduction à 30 $ par action, valorisant la société à environ 10 milliards de dollars

Instacart propose la livraison et le retrait auprès de 85 % des épiciers américains, soit plus de 80 000 magasins, en utilisant un réseau de 600 000 acheteurs indépendants. Elle fournit également des technologies en magasin, telles que des chariots intelligents et des étiquettes électroniques, et vend des publicités en ligne aux entreprises alimentaires et aux détaillants.