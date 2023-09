Instacart fait ses débuts au Nasdaq à 30 $ l’action

Bonjour, lecteurs de Quartz !

Instacart a fixé le prix de son introduction en bourse à 30 $ l’action. L’entreprise de livraison d’épicerie a une valeur marchande de environ 10 milliards de dollars après ses débuts au Nasdaq.

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

Norfolk Southern a annoncé son intention d’indemniser les propriétaires de l’Est de la Palestine. Le chemin de fer a déclaré qu’il le ferait aider à compenser perte de valeur de propriété après le déraillement d’un train produits chimiques toxiques dans la ville de l’Ohio en février.

Le directeur des produits de Microsoft part pour Amazon. Après près de 20 ans Au sein de l’entreprise, Panos Panay devrait diriger la division des appareils d’Amazon, a rapporté Bloomberg.

Tesla serait en pourparlers pour construire une usine de véhicules électriques en Arabie Saoudite. Le journal de Wall Street a annoncé la nouvellemais le PDG Elon Musk nié sa véracité dans un tweet.

La Turquie a répondu à une demande de Starlink par une demande de Tesla

Photo: Murat Cetinmuhurdar (Reuters)

Hier, lors d’une réunion en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a demandé à Elon Musk de construire une usine Tesla en Turquie.

La photo ci-dessus montre Erdoğan, Musk et un petit Musk. Les autres cadres présents dans la salle étaient pas de Tesla, mais de Starlink – le réseau satellite de Musk – et de SpaceX – le fabricant de fusées qui met ces satellites en orbite.

À en juger par le communiqué officiel du gouvernement turc, la demande d’Erdoğan pour une usine de voitures électriques est venue en réponse à la demande d’Elon Musk de l’autorisation d’exploiter Starlink en Turquie, qui constitue actuellement un point sombre dans le réseau mondial de Starlink. C’est un quiproquo à laquelle Musk s’habitue : négocier avec des gouvernements étrangers qui peuvent monter ses différentes entreprises les unes contre les autres. Il suffit de regarder sa relation avec la Chine.

Les ouvriers d’usine peuvent-ils encore changer la forme de la semaine de travail ?

Le fondateur de Ford Motor, Henry Ford, a peut-être été l’un des premiers à adopter la semaine de travail de cinq jours, mais les travailleurs de Ford en veulent désormais plus.

Les Travailleurs unis de l’automobile (UAW) ont lancé une grève historique la semaine dernière contre les « trois grands » constructeurs automobiles américains – Ford, General Motors et Stellantis – avec une liste de revendications comprenant une semaine de travail de quatre jours.

L’idée est devenue réalité pour certains employés de bureau mais il n’est pas encore arrivé à la chaîne de montage. Comme l’écrit Julia Malleck de Quartz, la revendication sans précédent du syndicat pourrait relancer le moteur de la semaine de travail de quatre jours. Lire l’histoire complète ici.

Quiz pop : l’avenir d’ABC

Lequel des énoncés suivants est vrai à propos de Nexstar Media, la chaîne de télévision peu connue qui pourrait acheter le réseau ABC de Disney ?

A. Il contrôle 200 stations de diffusion locales

B. Son réseau atteint 68 % des foyers américains

C. Il possède ou possède partiellement la CW, le Food Network et The Hill

D. Ce n’est pas le seul prétendant d’ABC

La bonne réponse est, eh bien, tous. Disney chercherait à se séparer d’ABC car il ne considère plus les activités de diffusion et de télévision par câble comme faisant partie de ses activités principales, et Nexstar est l’héritier le plus probable. Mais autres médias et magnats des médias sont à l’écoute.

Des découvertes surprenantes

Les refrains des chansons se rapprochent du début. Pour être comptabilisé comme une écoute sur les services de streaming, les morceaux doivent être joués pendant au moins 30 secondes.

Les États-Unis ont perdu un avion de combat d’une valeur de 100 millions de dollars et ont besoin de votre aide pour le retrouver. Le Le F-35 a été égaré après qu’un pilote s’est éjecté de l’avion.

Un squelette de dinosaure est mis aux enchères à Paris. « Barry » comme on appelle le Camptosauruspourrait rapporter plus d’un million de dollars.

Les points d’eau en Angleterre et au Pays de Galles disparaissent. Deux pubs par jour ont fermé depuis le début de l’année.

Les Ig Nobels de cette année ont été annoncés. Des travaux à fort impact sur compter les poils du nez d’un cadavrela réutilisation d’araignées mortes et des scientifiques lécheurs de roches figuraient parmi les gagnants.

