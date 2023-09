Instacart évalue son introduction en bourse à 30 $ par action

Instacart, l’entreprise de livraison de produits alimentaires qui a vu son activité exploser pendant la pandémie, a fixé lundi son introduction en bourse tant attendue à 30 dollars par action et deviendra la première entreprise technologique notable financée par du capital-risque à entrer sur le marché public américain depuis décembre 2021.

L’offre se situe dans le haut de la fourchette attendue de 28 à 30 dollars par action et valorise Instacart à environ 10 milliards de dollars sur une base entièrement diluée. Il y a eu 22 millions d’actions vendues lors de l’introduction en bourse, dont 14,1 millions provenant de la société et 7,9 millions des actionnaires existants. L’action devrait faire ses débuts à la bourse du Nasdaq mardi sous le symbole « CART ».

L’entreprise créée il y a 11 ans, qui livre des produits d’épicerie de chaînes telles que Kroger, Costco et Wegmans, a dû baisser considérablement le cours de ses actions pour la rendre attrayante pour les investisseurs sur les marchés publics. Début 2021, au plus fort de la pandémie de Covid, Instacart a levé des fonds pour une valorisation de 39 milliards de dollars, soit 125 dollars par action, auprès de sociétés de capital-risque de premier plan comme Sequoia Capital et Andreessen Horowitz, ainsi que de grands gestionnaires d’actifs Fidelity et T. Rowe Price.

Le marché des introductions en bourse dans le secteur technologique est en grande partie fermé depuis décembre 2021, car les pressions inflationnistes et la hausse des taux d’intérêt ont éloigné les investisseurs du risque et entraîné une chute des prix des actions Internet et de logiciels. Les performances d’Instacart, ainsi que les débuts prochains du fournisseur de logiciels cloud Klaviyo, pourraient aider à déterminer si d’autres entreprises de plus d’un milliard de dollars en cours sont prêtes à tester le terrain.

Instacart a sacrifié la croissance au profit de la rentabilité, prouvant au passage que son modèle économique peut générer des bénéfices. Le chiffre d’affaires a augmenté de 15 % au cours du deuxième quartier à 716 millions de dollars, en baisse par rapport à une croissance de 40 % au cours de la période de l’année précédente et d’environ 600 % au cours des premiers mois de la pandémie. L’entreprise a réduit ses effectifs à la mi-2022 et a réduit les coûts associés au support client et aux acheteurs.

Instacart a commencé à générer des bénéfices au deuxième trimestre 2022 et a déclaré au cours du dernier trimestre un bénéfice net de 114 millions de dollars, contre 8 millions de dollars un an auparavant.

À 10 milliards de dollars, Instacart sera évalué à environ 3,5 fois son chiffre d’affaires annuel. Le fournisseur de livraison de nourriture DoorDash, qu’Instacart désigne comme concurrent dans son prospectus, se négocie à 4,25 fois son chiffre d’affaires. Les revenus de DoorDash au cours du dernier trimestre ont augmenté plus rapidement, à 33 %, mais l’entreprise continue de perdre de l’argent. Les actions d’Uber se négocient à moins de 3 fois les revenus. L’activité Uber Eats de la société de covoiturage est également désignée comme concurrent d’Instacart.

L’essentiel de la concurrence d’Instacart vient d’Amazon ainsi que de grands détaillants physiques, comme Target et Walmart, qui disposent de leurs propres services de livraison. Target a acquis Shipt en 2017 pour 550 millions de dollars.

Sequoia est le plus gros investisseur d’Instacart, avec une participation entièrement diluée de 15 %. Alors que l’entreprise de la Silicon Valley dispose d’un bénéfice théorique de plus d’un milliard de dollars sur son investissement total, les 50 millions de dollars d’actions qu’elle a achetées en 2021 valent désormais environ le quart de ce montant.

Le cofondateur d’Instacart, Apoorva Mehta, possède des actions d’une valeur de plus de 800 millions de dollars et en vend une petite partie lors de l’introduction en bourse. Mehta est président exécutif depuis l’entreprise nommé Fidji Simo, ancien dirigeant de Facebook, lui succédera au poste de PDG en 2021. Mehta démissionne du conseil d’administration en conjonction avec l’introduction en bourse et Simo assume le rôle de président.

Goldman Sachs et JPMorgan Chase mènent la transaction.

Seulement environ 8 % des actions en circulation d’Instacart ont été introduites dans le cadre de l’offre, 36 % de celles vendues provenant d’actionnaires existants. La société a déclaré que les cofondateurs Brandon Leonardo et Maxwell Mullen en vendaient chacun 1,5 million, tandis que Mehta en vendait 700 000. Les anciens employés, y compris ceux qui occupaient des postes de direction ainsi que dans les domaines des produits et de l’ingénierie, vendent un total de 3,2 millions d’actions.

