Instacart et Mount Sinai Solutions lancent une offre de soins post-hospitaliers

Entreprise de livraison de courses Instacart a annoncé le lancement d’un nouvel avantage en partenariat avec Mount Sinai Solutions, une division du Mount Sinai Health System proposant des plans de santé aux employeurs et aux syndicats, pour permettre aux patients post-partum et postopératoires d’accéder aux livraisons d’épicerie et à la vitrine virtuelle de Mount Sinai.

Les patients assurés par un plan de santé d’un employeur ou d’un syndicat de Mount Sinai Solutions dans la ville de New York, le Connecticut, le Massachusetts, la Floride, la Pennsylvanie et le New Jersey recevront une allocation de 110 $ pour l’épisode de soins afin de pouvoir faire leurs achats dans leurs épiceries locales et nationales ou régionales. détaillants en postopératoire ou post-partum.

Les membres auront également accès à la vitrine virtuelle de Mount Sinai, alimentée par Instacart, où ils pourront accéder aux aliments et aux produits recommandés par les fournisseurs et suggérés par les experts de Mount Sinai.

« Mount Sinai Solutions et nos centres d’excellence sont conçus pour être hyper concentrés sur le parcours de soins de bout en bout d’un patient afin d’améliorer les résultats tout en réduisant les coûts associés à la réadmission ou aux visites aux urgences », Lauren Lisher, vice-présidente principale des soins spécialisés. et partenariats chez Mount Sinai Solutions, a déclaré dans un communiqué. « Nous sommes heureux de nous associer à Instacart pour offrir une solution robuste de livraison d’épicerie qui fournit des aliments nourrissants et les produits essentiels nécessaires à une récupération en douceur après la sortie de l’hôpital. »

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Instacart lancé son offre de vitrines virtuelles en mars, parallèlement à son programme Fresh Funds, qui donne aux organisations à but non lucratif, aux assureurs et aux employeurs un moyen de fournir de l’argent pour des aliments nutritifs.

Plus tôt cette année, la société de livraison de produits d’épicerie a annoncé qu’elle collaborait avec Partnership for a Healthier America, une organisation à but non lucratif visant à améliorer l’équité en matière de santé grâce à l’accès à la nourriture, qui fournirait des allocations pour lutter contre l’insécurité alimentaire des habitants d’Indianapolis.

Le mois dernier, les entreprises ont élargi leur partenariat et annoncé que le programme Good Food For All serait disponible dans quatre nouvelles villes : Denver, Milwaukee, Englewood et Washington, DC. Les partenaires donnent 60 $ par mois aux familles pour les dépenser en fruits et légumes.

Instacart a lancé sa division santé l’année dernière, en se concentrant sur la formation de partenariats stratégiques, la fourniture d’aliments nutritifs et le plaidoyer en faveur d’une politique alimentaire, telle que l’élargissement de l’accès en ligne aux programmes d’assistance TANF et EBT SNAP.