Instacart embauche Carolyn Everson, ancienne directrice de Facebook

Présidente de Global Marketing Solutions pour Facebook, Carolyn Everson assiste au forum intitulé « Lutte contre la pauvreté et développement économique » dans le cadre du One Young World Summit 2017 au Agora Conference & Special Events Center à Bogota, Colombie, le 5 octobre 2017.

L’application de livraison d’épicerie Instacart a annoncé mercredi avoir attrapé un autre ancien cadre de Facebook : Carolyn Everson, chef de longue date des publicités sur Facebook, qui a quitté l’entreprise en juin. Everson déménage sur Instacart quelques semaines seulement après que Fidji Simo, ancien responsable de l’application Facebook, a pris ses fonctions de PDG.

Instacart est la plus grande des sociétés de livraison privées restantes, mais fait face à la concurrence des activités de livraison croissantes d’Uber ainsi qu’à des entreprises parvenues comme GoPuff. Il était évalué à 39 milliards de dollars lors d’un cycle de financement en mars et devrait être rendu public l’année prochaine.

Everson rejoindra Instacart le 7 septembre dans le rôle de président, succédant à l’actuel président Nilam Ganenthiran, qui deviendra conseiller stratégique du PDG. Everson supervisera plusieurs divisions, notamment la publicité, les partenariats, les politiques et le droit, a déclaré Instacart.

Everson a passé plus de 10 ans chez Facebook où elle a été le visage de l’entreprise pour les principaux annonceurs en tant que vice-présidente de son groupe commercial mondial.

Dans une interview avec « TechCheck » de CNBC mercredi, Simo a expliqué pourquoi Instacart devient si attrayant pour les meilleurs talents de Facebook. Elle a déclaré que l’entreprise avait recruté « un nombre égal » de travailleurs de Facebook, Google et Amazon.

« Je pense qu’il est vraiment important de parler non seulement de diversité de genre et de race, mais aussi de diversité de pensées, il est donc vraiment important pour nous d’attirer des gens d’entreprises très différentes qui ont des expériences très différentes », a déclaré Simo. « Et je pense que vous savez que Carolyn et moi étions si excités après 10 ans chez Facebook de rejoindre Instacart, cela témoigne de la force de l’entreprise et des opportunités qu’Instacart a devant elle. »

La directrice de la diversité de Facebook, Maxine Williams, a déclaré en juillet que les départs de Simo et Everson n’étaient pas une si mauvaise chose car ils occupaient des postes de direction de haut niveau ailleurs.

Instacart a déclaré qu’avec l’ajout d’Everson, 55% de son équipe de direction sont désormais des femmes.