Instacart débauche le dirigeant de Facebook Fidji Simo pour le poste de PDG

L’application de livraison d’épicerie Instacart a annoncé avoir embauché le responsable de l’application Facebook, Fidji Simo, en tant que nouveau PDG, la faisant ainsi devenir la première outsider à diriger la dernière start-up évaluée à 39 milliards de dollars.

C’est un exemple de Facebook qui perd une femme dirigeante clé et une personne de couleur, alors que l’entreprise essaie d’améliorer la diversité sur son lieu de travail.

Simo, 35 ans, originaire de France, fait partie des femmes cadres les plus haut placées de Facebook après la COO Sheryl Sandberg et la Chief Business Officer Marne Levine. Le départ de Simo créera un poste vacant à la tête du principal réseau social de Facebook, un poste qui relève du Chief Product Officer Chris Cox et est aligné avec les responsables d’Instagram, WhatsApp et Messenger.

Simo succédera à la fondatrice d’Instacart, Apoorva Mehta, le 2 août. Mehta deviendra président exécutif du conseil d’administration.

Simo a expliqué à CNBC dans une interview cette semaine comment sa décision de partir avait été gérée par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

« Eh bien, vous savez, ce n’était pas comme vous pouvez l’imaginer, ce n’était pas une conversation ponctuelle », a-t-elle déclaré. « C’était au cours de plusieurs semaines. Et, vous savez, ce que j’apprécie profondément, profondément chez Mark, c’est qu’il est un partisan depuis le premier jour et qu’il voulait vraiment s’assurer qu’il comprenait ma motivation et ce que je voulais faire. faire avec ma vie et ce que je cherchais. Il m’a incroyablement soutenu tout au long du processus. Évidemment triste que nous n’ayons pas pu trouver quelque chose qui corresponde à Facebook, mais aussi incroyablement favorable à ce que je prenne ce rôle, ce dont je suis toujours reconnaissant pour. »

Simo a rejoint le conseil d’administration d’Instacart plus tôt cette année en tant que première femme membre après que Mehta l’a contactée avec un e-mail froid.

« Pour être honnête, l’idée que quelqu’un d’autre dirige l’entreprise ne m’avait même jamais traversé l’esprit », a déclaré Mehta à CNBC. « Mais j’ai été époustouflé par ses capacités en tant que leader. »

Simo travaille chez Facebook depuis qu’elle a rejoint un poste de marketing produit en 2011. Elle a gravi les échelons en améliorant la principale application « bleue » de Facebook, dont elle est responsable depuis mars 2019, selon son profil LinkedIn. Simo a joué un rôle clé dans les initiatives de l’entreprise visant à apporter plus de contenu vidéo à l’application Facebook via la lecture automatique de vidéos, la diffusion en direct et le produit de streaming vidéo Facebook Watch, par exemple.

Après avoir passé « des centaines d’heures » avec Simo, Mehta a déclaré: « Ce qui m’est devenu clair, c’est que nous partagions tous les deux une vision vraiment ambitieuse pour Instacart ».

Simo a déclaré qu’elle souhaitait faire d’Instacart une « application grand public incroyable ».

« Une application que les gens veulent ouvrir plusieurs fois par semaine pour s’inspirer du contenu alimentaire, puis acheter nos courses en ligne », a-t-elle déclaré. Au-delà de la livraison de nourriture, Simo a déclaré qu’elle adopterait les activités publicitaires et commerciales croissantes d’Instacart.

Simo a également déclaré qu’elle voyait des parallèles avec ce qu’elle avait fait sur Facebook.

« Nous avons vu l’émergence de nombreuses nouvelles entreprises construites sur des publicités Facebook », a-t-elle déclaré. « Et je vois la même chose se produire dans les activités d’Instacart, où non seulement les entreprises alimentaires existantes atteignent de nouveaux clients, mais je vois de nouvelles entreprises alimentaires avoir le potentiel d’être créées. »

Au milieu de la pandémie de coronavirus, Instacart est devenue l’une des entreprises privées les plus précieuses aux États-Unis Depuis début 2020, sa valorisation a presque quadruplé pour atteindre 39 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième plus grande start-up privée basée aux États-Unis, derrière le géant de la fintech Stripe et SpaceX d’Elon Musk, selon Pitchbook.