Insta360 GO 3 annoncé : une petite caméra d’action avec un pod d’action à écran rabattable

La société de caméras Insta360 a annoncé aujourd’hui Insta360 GO 3 – une petite caméra d’action qui s’appuie sur l’ultra-portabilité de son prédécesseur GO 2 et est livrée avec un Action Pod doté d’un écran tactile rabattable.

L’Insta360 GO 3 pèse 35 g et a une ouverture de F2.2 et une distance focale de 11,24 mm. Il peut capturer des photos aux formats INSP et DNG et enregistrer des vidéos en MP4. Vous pouvez prendre des photos avec l’Insta360 GO 3 en 2 560 x 2 560 (1:1), 1 440 x 2 560 (9:16), 2 560 x 1 440 (16:9) et 2 936 x 1 088 (2,7:1) résolutions. Les vidéos peuvent être enregistrées en résolutions 1080p, 1 440p et 2,7K à 24, 25, 30 et 50 FPS (2,7K ne prend pas en charge 50 FPS).

















Insta360 ALLER 3

L’Insta360 GO 3 dispose de trois modes d’enregistrement vidéo : pré-enregistrement, enregistrement en boucle et capture temporisée. Le mode Timed Capture est intéressant. Il vous permet de programmer le GO 3 pour qu’il s’allume et démarre l’enregistrement à une heure précise, de sorte que vous n’ayez pas à vous réveiller de votre sommeil profond tôt le matin pour capturer le timelapse du lever du soleil.





















Module d’action

Il existe également un mode FreeFrame qui vous permet de modifier le rapport d’aspect de votre métrage après la prise de vue, vous permettant d’enregistrer une vidéo à télécharger en tant que bobine Instagram dans un rapport d’aspect 9:16 ou une vidéo YouTube dans un rapport d’aspect 16:9.

Avec l’Insta360 GO 3, vous pouvez également enregistrer des vidéos au ralenti à 120 FPS en résolution 1080p.

L’Insta360 GO 3 dispose d’un gyroscope à 6 axes et est équipé de la stabilisation FlowState et du verrouillage de l’horizon 360 pour filmer des vidéos sans inclinaison ni distorsion, même dans des scénarios bourrés d’action. La caméra dispose également de deux microphones pour enregistrer des séquences avec un son net.

L’Action Pod, qui dispose d’un écran tactile rabattable de 2,2″ et pèse 96,3 g, se connecte à l’Insta360 GO 3 via Bluetooth pour un contrôle à distance en temps réel et un aperçu en direct. Le GO 3 peut également être contrôlé par des commandes vocales pour un fonctionnement mains libres. .

L’Action Pod est classé IPX4 et contient une batterie de 1 270 mAh qui s’alimente via un port USB-C jusqu’à 100 % en 65 minutes. Le GO 3, quant à lui, est classé IPX8 et est livré avec une cellule de 310 mAh qui prend 35 minutes pour une charge complète. Le GO 3 est annoncé pour avoir une autonomie de 45 minutes, qui passe à 170 minutes lorsqu’il est associé à l’Action Pod.

L’Insta360 GO 3 est compatible avec les appareils Android et iOS. Vous pouvez consulter la liste complète des appareils compatibles sur Le site d’Insta360.

Le GO 3 est proposé dans une seule couleur blanche et son emballage de vente au détail comprend un pendentif magnétique, un clip facile, un support pivotant et un protège-objectif. Les accessoires en option incluent un support de queue de singe, un mini trépied 2 en 1 et un protecteur d’écran. Il dispose de trois options de stockage – 32 Go, 64 Go et 128 Go, au prix de 380 $, 400 $ et 430 $, respectivement.

L’Insta360 GO 3 sera mis en vente aux États-Unis, en Europe et au Japon plus tard dans la journée via le site officiel d’Insta360 et Amazon. Vous pouvez regarder sa vidéo de produit ci-dessous.