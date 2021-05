Insta Influencer peint un masque sur le visage pour échapper aux règles de Covid-19 à Bali et fait face à la déportation

Les autorités de Bali auraient saisi les passeports de deux influenceurs des médias sociaux après que le duo ait publié en ligne une farce en ligne de l’un d’entre eux arborant un masque facial peint plutôt que d’en porter un dans un supermarché de Bail. Le duo qui a affirmé n’avoir fait de même que pour créer du contenu et des divertissements pour ses abonnés, est maintenant confronté à la possibilité d’une expulsion. Dans la vidéo qui était immédiatement devenue virale mais qui avait également fait face à de nombreuses réactions de la part des locaux, on voit Josh Paler Lin et Leia Se en train d’essayer d’entrer dans un supermarché de Bali où ce dernier ne porte pas de masque. Le garde les arrête, alors le duo retourne dans leur voiture et Lin utilise de la peinture bleue pour brouiller un masque chirurgical bleu, avec des sangles blanches et tout, et semble crédible tant que Se ne parle pas.

Le duo revient ensuite au supermarché où ils trompent facilement le garde et pénètrent dans le magasin et essaient d’éviter de se faire prendre, Lin dit à Se: « Vous ne pouvez pas parler. »

Voir chuchotements dans la vidéo comment elle ne peut pas croire que «ça marche!».

La vidéo a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux et les gens s’en sont pris au duo pour son acte irresponsable. Lin et Se, qui sont respectivement originaires de Taïwan et de Russie, seraient désormais expulsés en raison du non-respect des règles de Covid-19. Leurs passeports auraient déjà été saisis par les autorités, rapports ont dit.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le duo a été vu s’excuser officiellement pour ses actions avec un avocat à ses côtés.

« Nous voulons nous excuser pour la vidéo que nous avons réalisée », disent-ils. Lin continue, ajoutant que la vidéo n’a jamais été destinée à « manquer de respect » ou à « inviter » les gens à ne pas respecter les règles relatives au port du masque. « J’ai fait cette vidéo pour divertir les gens parce que Je suis un créateur de contenu, et c’est mon travail de divertir les gens. Cependant, je ne savais pas que ce que j’ai fait pouvait en fait susciter beaucoup de commentaires négatifs et susciter des inquiétudes. » Le duo a promis de ne plus recommencer.

L’île touristique a connu une situation sombre à Covid-19, car elle a enregistré 1,63 million de cas et plus de 44 000 décès dus à l’infection. Les ressortissants étrangers pris en flagrant délit de non-respect des directives sur les masques s’exposent à une amende de 1 million IDR (roupie indonésienne), soit 68,76 USD. Après une seconde infraction, ils peuvent être expulsés.

Récemment, des étrangers surpris sans masque facial à Bali ont également été soumis à des pompes. Des séquences vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montraient des touristes en t-shirts et en shorts en train de faire l’exercice sous une chaleur tropicale étouffante alors que des agents de sécurité masqués se tenaient au-dessus d’eux.

Récemment, un couple de Delhi est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir été filmé en train de se disputer avec un policier qui les a arrêtés pour avoir bafoué le couvre-feu du week-end et ne pas porter de masque à l’intérieur de leur voiture. Une affaire a également été enregistrée contre le duo pour avoir bafoué les règles et pour avoir également mal agi avec les flics.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici