‘Inspirez le cri’ entendu le matin, Nicola Bulley a disparu au bord de la rivière – comme l’enquête a indiqué l’heure exacte à laquelle son Fitbit a cessé de fonctionner

UN CRI a été entendu près d’une rivière le matin tragique de la disparition de Nicola Bulley, a déclaré une enquête aujourd’hui.

La maman de deux enfants a été vue pour la dernière fois à St Michael’s on Wyre, Lancashire, le 27 janvier.

Nicola Bulley a été vue pour la dernière fois près de la rivière Wyre en janvier 1 crédit

Tragiquement, son corps a été retrouvé dans la rivière le 19 février, trois semaines après sa disparition.

Une chronologie tragique de ses derniers instants a été révélée aujourd’hui lors d’une enquête sur sa mort.

Deux femmes ont déclaré à l’audience qu’elles avaient toutes les deux entendu un cri près de la rivière le matin où Nicola, 45 ans, a disparu.

Veronica Claesen a déclaré que le son était un « cri d’inspiration » qui ressemblait à une forte inspiration.

Elle a ajouté: « J’étais sur le point de monter dans la voiture et j’ai entendu un cri. Un cri très court et ma pensée immédiate a été: » Quelqu’un s’amuse un peu au fond du cimetière « . »

Une deuxième femme, Helen O’Neill, a déclaré à l’audience qu’elle se trouvait dans le jardin avec ses chiens non loin du banc où Nicola a disparu.

Elle a déclaré: « J’ai entendu un cri, ce n’est pas un bruit alarmant, c’était juste fini en quelques secondes. J’ai l’habitude d’entendre les enfants de l’école à l’arrière, mais ce n’était pas ce bruit.

« Je me souviens très bien avoir pensé que c’était inhabituel à cette époque. Dans ma tête, j’avais deux femelles qui marchaient le long de la rivière et l’une sautait sur l’autre. Je n’y ai pensé que plus tard.

« Il n’y avait pas d’autres sons dont je devais m’inquiéter. »

Cela vient après que l’enquête ait appris qu’il est probable que Nicola soit tombée dans la rivière Wyre à partir d’une « chute au bord d’une falaise ».

Une fois dans l’eau, elle a voyagé à un « mètre par seconde » en aval dans le « courant régulier » de la rivière.

Sa montre Fitbit et ses clés de voiture Mercedes ont été découvertes trois semaines plus tard lorsque le corps de son Nicola a été retrouvé.

La montre avait cessé d’enregistrer les pas de Nicola à 9h30 le jour de sa disparition.

Le DC Keith Greenhalgh a déclaré qu’en raison de l’analyse des données de son iPhone et de sa montre Fitbit, elle est « très probablement » entrée dans l’eau à 9h22.

Le tribunal a été informé que l’eau n’était qu’à 4 ° C lorsqu’elle a disparu, ce qui est suffisamment froid pour provoquer un choc dû à l’eau froide et provoquer le grippage des muscles d’une personne.

L’expert en plongée, le professeur Mike Tipton, a déclaré qu’elle aurait perdu connaissance presque instantanément.

Il a également suggéré qu’elle se serait noyée en « une ou deux respirations » en raison de sa taille et de la température de l’eau.

Tragiquement, le professeur Tipton a déclaré qu’elle serait morte « en moins de minutes ».

Il a ajouté: « La dose mortelle d’eau dans les poumons, avec de l’eau douce, est de deux litres.

« Dans ce premier souffle [for a person of similar weight to Nicola] vous auriez pris 1-2 litres. Il ne faudrait donc peut-être qu’une ou deux respirations pour franchir la dose mortelle. »

La sinistre hypothèse a été partagée par l’expert en eau froide, le Dr Patrick Morgan, qui a expliqué qu’une personne tombant dans l’eau froide souffrirait d’un rythme cardiaque « excessivement élevé » lorsque sa tension artérielle augmenterait.

Il a ajouté : « Le cœur ne pompe pas de sang et le cerveau s’éteint. Le temps de conscience potentiel cité ici est optimiste… il est potentiellement plus court.

« À l’occasion où l’individu a pris ce souffle initial à la surface de l’eau puis est descendu, la durée serait de 10 secondes pendant lesquelles vous pourriez retenir votre souffle et très probablement une ou deux secondes au mieux. »

L’enquête a également entendu le PC Matthew Thackray de l’unité de recherche sous-marine et marine de la police du Nord-Ouest, qui a décrit la chute dans l’eau où Nicola a disparu comme un « bord de falaise ».

L’officier a déclaré à l’enquête: « Je pense que si elle est tombée, elle flottait probablement et était poussée le long du courant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait possible de sortir de la rivière une fois dedans, il a ajouté : « Non pas du tout… c’est très difficile de sortir de l’eau ici.

« Il n’y a rien à saisir pour vous aider à reculer. »

Il aurait fallu deux à trois minutes pour atteindre un point où Nicola pourrait sortir de la rivière, ce qui, selon PC Thackray, était « un temps terriblement long dans de l’eau très froide ».

Une enquête complète de deux jours sur la mort de Nicola s’est ouverte aujourd’hui au County Hall de Preston devant son partenaire Paul Ansell, sa sœur Louise Cunningham et ses parents Ernest et Dot Bulley.

La pathologiste du ministère de l’Intérieur, le Dr Alison Armour, qui a effectué une autopsie sur Nicola, a indiqué que la cause de son décès était la noyade.

L’experte a déclaré qu’elle croyait que Nicola était en vie lorsqu’elle est entrée dans l’eau et a confirmé qu’il n’y avait aucun signe qu’elle avait été agressée avant sa mort et aucune indication de l’implication d’un tiers.

Le Dr Armour a déclaré que l’examen interne avait révélé des « signes classiques » d’asphyxie, qui se produisent lorsque le corps est privé d’oxygène, mais qu’il n’y avait aucun signe de traumatisme au cou de Nicola.

Le tribunal a également été informé que « des taches et des fragments de saleté » avaient été trouvés dans la gorge de Nicola et qu’il y avait de l’eau dans et autour de ses poumons, qui sont des « caractéristiques typiques » observées lors d’une noyade.

Nicola avait également plusieurs ecchymoses sur son corps – y compris sur son bras droit – et des « niveaux thérapeutiques » d’un bêta-bloquant dans son système.

Le Dr Armour a confirmé que Nicola n’avait pas bu avant sa mort.

La conseillère en hypothèques Nicola a disparu sans laisser de trace après avoir déposé ses deux filles, âgées de six et neuf ans, à l’école de St Michael’s on Wyre, dans le Lancashire.

Tragiquement, son corps a été retrouvé dans la rivière le 19 février, trois semaines après sa disparition.

Sa disparition a saisi la nation après qu’il a été révélé que son téléphone portable avait été retrouvé sur un banc au bord de la rivière toujours connecté à une conférence téléphonique de travail.

L’épagneul springer de Nicola, Willow, a également été découvert – mais il n’y avait toujours aucune trace de la mère de deux enfants.

Richard Fife, qui promenait ses chiens près du champ où Nicola a été vu pour la dernière fois, a raconté à l’audience un mystérieux « homme en noir ».

Le témoin a déclaré avoir vu la silhouette de 6 pieds 1 pouces marcher vers les champs et a supposé qu’il attendait un ascenseur.

M. Fife l’a revu en revenant de la promenade et a pensé qu’il était étrange qu’il soit toujours là.

Il a déclaré avoir signalé l’observation à la police après avoir appris que Nicola avait disparu.

Un autre témoin, Penny Fletcher, a raconté comment elle a trouvé le chien Willow courant du banc où le téléphone de Nicola a été trouvé vers la chute « vraiment raide » vers la rivière.

Elle a dit: « Il ne faisait rien de chaotique, c’était un peu étourdi. J’ai vu un téléphone portable sur le banc et entre le banc et la rivière, j’ai vu un paquet dans l’herbe. Je suis descendu et c’était un de ces chiens harnais.

Penny a expliqué qu’elle avait appelé le numéro d’un cabinet vétérinaire sur l’étiquette de Willow avant d’appeler sa belle-fille pour lui poser des questions sur le chien.

Sa belle-fille, Anne-Marie Fletcher, a répondu : « Oh non, c’est le chien de Nikki et Nikki a disparu. »

Anne-Marie a reconnu plus tard Nicola à partir d’une photo sur l’écran de verrouillage de son téléphone portable, qui avait été retrouvée par une femme appelée Susan Jones.

Elle a ensuite appelé le partenaire de Nicola, Paul, qui lui a dit que la mère « se débattait », a déclaré l’enquête.

Alors que l’amie Lucy a déclaré avoir entendu Nicola quelques instants avant sa disparition parler d’un rendez-vous de jeu qu’elle organisait pour leurs filles.

Lucy avait envoyé un message à Nicola pour confirmer et a reçu un message à 8h59 confirmant une heure, suivi d’un emoji au visage souriant.

Au cours de la perquisition, la police du Lancashire a refusé de renoncer à leur « principale hypothèse de travail » selon laquelle elle était tombée dans la rivière.

Mais la famille de Nicola, y compris son partenaire Paul, a déclaré qu’elle ne croyait pas à la théorie et a exhorté les gens à continuer à chercher.

Ils ont également embauché l’expert en plongée Peter Faulding, qui a utilisé un équipement sonar de 50 000 £ pour parcourir l’eau.

Plus tard, il s’est retiré de la chasse, disant qu’il ne croyait pas que Nicola était dans la rivière car elle aurait pu « se lever » si elle était tombée dedans.

La pression monte maintenant sur la police du Lancashire suite à la disparition de Nicola après une série de gaffes lors de l’enquête.

Le corps de la mère a été retrouvé par deux promeneurs de chiens à moins d’un mile de l’endroit où elle a été vue pour la dernière fois malgré une recherche « extrêmement complexe et très émotionnelle ».

La force a également été critiquée pour avoir divulgué des détails douloureusement personnels sur la lutte de Nicola contre l’alcool et la périménopause.

Ils ont confirmé qu’elle avait des « vulnérabilités » au moment de sa disparition et qu’elle était une personne disparue à haut risque.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman et le Premier ministre Rishi Sunak faisaient partie des responsables qui se demandaient pourquoi l’information avait été révélée.

Le chien de garde de la police a également lancé une enquête sur un « contrôle de bien-être » effectué au domicile de Nicola à peine 17 jours avant sa disparition.

Un examen indépendant est également en cours sur le traitement de l’affaire par la force après avoir été ordonné par le commissaire à la police et au crime du Lancashire, Andrew Snowden.

L’enquête se poursuit.

Nicola a été vue en vidéosurveillance devant chez elle le matin de sa disparition

On pense qu’elle est tombée d’une chute au bord d’une falaise dans l’eau Crédit : EPA

La maman avait fait des projets avec des amis quand elle a disparu Crédit : PA

Dog Willow a été retrouvé par des témoins près de l’endroit où Nicola a été vue pour la dernière fois Crédit : PA

Le partenaire de Nicola, Paul, a déclaré qu’elle « luttait » après avoir entendu qu’elle avait disparu 1 crédit