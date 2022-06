Inspirer les gens à voter est vital pour notre démocratie

Je passe une semaine difficile. J’ai envie de crier : « Qu’est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi n’avez-vous pas voté ? La démocratie n’a-t-elle pas d’importance ?

Je le ferais si je n’avais pas déjà le sentiment que les 5,4 millions d’Ontariens qui n’ont pas participé à cette dernière élection provinciale rouleraient des yeux, hausseraient les épaules et m’ignoreraient.

Je ne sais pas pourquoi près de 60 p. 100 des électeurs admissibles de la province n’ont pas voté. Cependant, je sais pourquoi l’une d’elles ne l’a pas fait parce qu’elle me l’a dit. J’étais à un Dollarama dans une petite ville à l’extérieur de Toronto en train d’acheter de la super colle pour réparer ma chaussure qui se détachait. La caissière, au début de la vingtaine, avait les cheveux courts et bleus.

C’était la veille de l’élection, alors je lui ai demandé si elle prévoyait de voter. Elle a dit non. J’ai dit : « Pourquoi pas ? La course est serrée dans cette circonscription. Votre vote fera la différence. Ce qu’elle a dit ensuite m’a donné envie de pleurer.

« Je ne suis pas assez intelligente, dit-elle. Il me faut beaucoup de temps pour apprendre de nouvelles choses et je n’en sais pas assez sur ce qui compte dans cette élection.

Quelle personne responsable et réfléchie. Je souhaite que chaque électeur prenne son droit de vote si au sérieux. Mais son sentiment que voter est juste pour les gens intelligents m’a rendu triste et fou. D’où vient ce sentiment ?

À mon avis, cela vient de toutes les discussions sur le vote stratégique et de regarder les commentateurs trancher et découper les chiffres des sondages. J’ai été un expert, donc je suis coupable d’avoir fait cette chose même. Cela me rend fou que nous donnions aux gens l’impression qu’ils ne sont pas assez bons pour voter, et triste qu’elle se voit ainsi.

Des recherches récentes sur les raisons pour lesquelles les gens ne votent pas nous indiquent également qu’il y a de fortes chances que cette jeune femme ne pense pas que celui qui remportera le siège dans sa circonscription fera une différence dans sa vie, il est donc inutile de savoir pour qui voter. Un autre non-votant la semaine dernière m’a dit qu’il n’avait pas voté parce qu’« ils (les politiciens) sont tous pareils. Juste des cochons à l’auge.

Notre démocratie est en grande difficulté. Lorsque le taux de participation électorale dans la plus grande province du Canada est le plus bas depuis 1867, nous devrions tous être inquiets. Et cette tendance ne se limite pas à l’Ontario. Un tiers de tous les électeurs canadiens admissibles n’ont pas pris la peine de voter lors de la dernière élection fédérale. C’est 11 millions de personnes qui ont volontairement renoncé à leur droit démocratique et ont haussé les épaules et ont dit : « Quoi que vous décidiez, ça me va.

Les principes mêmes qui font fonctionner notre démocratie sont emportés. Dans d’autres parties du monde, des gens meurent pour le droit de vote et nous abdiquons volontairement notre responsabilité. La démocratie ne fonctionne pas lorsque, comme cela s’est produit en Ontario la semaine dernière, un gouvernement se retrouve avec 100 % du pouvoir alors qu’il n’a obtenu que 18 % des suffrages admissibles.

Je crois que nous devons faire des changements radicaux. Des changements comme l’abaissement de l’âge de vote à 16 ans, de sorte que les écoles jouent un rôle plus important pour aider les nouveaux électeurs à comprendre comment fonctionne notre démocratie. Je pense que cela aurait aidé la caissière consciencieuse aux cheveux bleus.

Et si nous publiions, en ligne, les noms de tous ceux qui ont voté, et les rendions consultables ? Élections Ontario a la liste. Le vote est obligatoire dans de nombreux pays, cela fonctionnerait-il ? Pourrions-nous supprimer les étiquettes de parti du bulletin de vote afin que vous connaissiez le nom de la personne pour laquelle vous votiez, et pas seulement son affiliation à un parti ? Et ne me lancez pas sur la nécessité d’une réforme électorale, qui a été promise en 2015 puis abandonnée.

Le problème, c’est que nous ne pouvons pas compter sur ceux qui sont au pouvoir pour apporter ces changements. Aucun parti ne touchera au système qui les a fait élire. Nous devons exiger mieux. Perdre notre démocratie n’est pas une option. Les alternatives sont effrayantes.

Jo-Ann Roberts est présidente du Heartwood Institute, un groupe de réflexion sur les idées politiques vertes.

