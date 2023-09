Inspirées par les lamas, le désert et la Terre Mère, ces artisanes tissent des textiles sacrés

COLCHANE, Chili (AP) — Dans le nord du Chili, Teófila Challapa a appris à tisser au milieu des collines et des routes sablonneuses du désert d’Atacama.

« File les fils, ma fille », lui disait sa grand-mère il y a un demi-siècle.

Les femmes Aymara comme Challapa, aujourd’hui âgée de 59 ans, se familiarisent avec les fils de laine sous un ciel bleu et un air si raréfié que les étrangers ont du mal à respirer. Tout en élevant des lamas et des alpagas dans de rares prairies situées à 11 500 pieds d’altitude, ils créent leurs premiers textiles.

« Nous n’avions ni vêtements ni argent, nous devions donc apprendre à nous habiller de nos propres mains », a déclaré Challapa, assise à côté d’alpagas duveteux devant sa modeste maison de Cariquima, une ville de moins de 500 habitants près de la frontière entre le Chili et la Bolivie. .

Le savoir-faire de son métier se transmet de génération en génération, assurant ainsi le lien des familles Aymara avec leur terre.

Challapa prie avant de commencer son travail : « Terre Mère, donne-moi de la force, car c’est toi qui produiras, pas moi. »

Parmi les 3 millions d’Aymaras qui vivent aux frontières du Chili, du Pérou et de la Bolivie, la Terre est connue sous le nom de « Pachamama ». Les hommages et les rituels demandant sa bénédiction s’entremêlent dans la vie quotidienne.

« Je crois en Dieu, mais la Terre nous fournit tout », a déclaré Challapa.

Pachamama inspire Challapa pour ses textiles, ses liens avec ses ancêtres et son identité culturelle. Cela fournit également des moyens de survie.

« Mes animaux sont ma mère », a déclaré Challapa.

Ses alpagas et lamas étaient une source de viande, de laine et de compagnie pendant les années difficiles qu’elle a passées à élever ses enfants en tant que mère célibataire.

Dans la ville voisine de Colchane, Efraín Amaru et María Choque partagent leur maison à un étage avec « Pepe », un élégant lama blanc qui flirte avec les visiteurs.

« Pour être artisan, il faut avoir les matières premières », explique Amaru, un descendant d’artisans Aymara âgé de 60 ans. Ses parents lui ont appris à élever des camélidés qui produisent la laine la plus fine. « Vous devez communiquer avec vos animaux car ils font partie de vous. »

Avant la Journée Pachamama, le 1er août, le couple a préparé un rituel honorant la Terre Mère. Sur un manteau qu’ils ont tissé pour l’occasion, ils ont placé les grains de leurs récoltes et des morceaux de laine – entre autres objets pour lesquels ils sont reconnaissants – et ont demandé la prospérité.

« Nous faisons des offrandes dans l’espoir de bonnes semences et récoltes, du bien-être de nos animaux et de la pluie », a déclaré Choque. « Ensuite, nous nous tournons vers la lune et les étoiles. Nos grands-parents nous disaient que ce sont les âmes de nos ancêtres, qui nous regardent d’en haut.

Choque a appris à transformer la laine en fil à l’âge de six ans. Sans jouets avec lesquels jouer, Choque a déclaré qu’elle et ses pairs passaient leurs journées à regarder leurs aînés tisser – une démonstration du métier et de la façon de vivre une vie épanouie.

Sa grand-mère fut sa première enseignante. Après lui avoir donné une aiguille à coudre, elle a appris à Choque comment fabriquer des chaussettes et des chapeaux. Les gilets et les ponchos sont ensuite arrivés.

Une fois qu’une jeune disciple maîtrise les aiguilles à coudre, elle passe au tissage sur métiers à tisser. Quelques années plus tard, elle devra relever son plus grand défi : tisser son propre « aksu », le vêtement le plus précieux et le plus traditionnel des Aymara.

« Mon aksu n’est pas un costume », a déclaré Choque. «Cela fait partie de moi. Quand j’étais petite, je portais le mien quotidiennement, jusqu’à ce que je doive porter un uniforme pour l’école.

De la production de laine à la fabrication de tissus, l’ensemble du processus de fabrication textile peut prendre jusqu’à deux ans.

Les artisanes aymara tondent leurs animaux en octobre, lorsque le temps est plus doux. Leurs lamas gardent quelques centimètres de laine pour les garder au chaud et prêts pour le « floreo ». Lors de cet ancien rituel célébré en février, les Aymaras attachent des fleurs et des pompons en laine à leurs camélidés les identifiant comme leur propriété et remerciant Pachamama pour l’abondance.

Une fois la laine collectée et nettoyée, les artisanes la manipulent du bout des doigts et en retirent les fils, créant ainsi des écheveaux qui sont montés sur leurs métiers à tisser pour le tissage.

Grâce aux revenus qu’elles tiraient de la vente de leurs textiles, les femmes Aymara comme Challapa et Choque pouvaient se permettre d’envoyer leurs enfants à l’école.

« Je remercie Dieu parce que je me suis toujours dit : je ne veux pas qu’ils soient comme moi », a déclaré Marcelina Choque (aucun lien de parenté avec Maria), une autre artisane qui vit dans la ville de Pozo Almonte. «C’est mon seul métier. Si je ne vends pas, je n’ai rien.

Mais les progrès sont doux-amers. « J’ai appris à mes filles à tisser, tout comme moi, mais maintenant qu’elles ont d’autres métiers, elles ne tissent plus », a déclaré Marcelina Choque.

En quittant leur ville natale pour étudier et travailler, plusieurs artisanes conviennent que leur héritage pourrait être en danger. Bien qu’elles aient transmis leur savoir à leurs descendants, il ne reste aujourd’hui qu’une poignée de jeunes femmes Aymara sachant se servir d’un métier à tisser.

« Dans les zones rurales, il y a une migration importante de jeunes et la population vieillit », a déclaré Luis Pizarro, qui travaille à l’Institut de développement agricole du Chili. « Ce sont leurs grands-parents qui restent dans les territoires, donc leurs racines culturelles sont coupées. »

L’institut soutient le développement rural des communautés chiliennes liées à la culture aymara, selon Pizarro. L’objectif est de stimuler l’élevage de camélidés et les ventes d’artisanat à travers des foires, une présence en ligne et des événements spéciaux.

Un week-end récent, l’institut a organisé un défilé de mode dans un centre commercial de la ville d’Iquique, où Teófila Challapa, María Choque et d’autres femmes vendaient des textiles et leurs filles modélisaient leurs créations.

« Nous essayons d’impliquer les filles et petites-filles des artisans dans leur héritage culturel », a déclaré Pizarro.

Nayareth Challapa (aucun lien de parenté avec Teófila) parle fièrement de sa mère, María Aranibar, qui lui a appris à cueillir les mauvaises herbes parfaites pour teindre la laine.

« Les couleurs de nos textiles sont liées à la nature : la terre, le ciel, les collines. La terre est sacrée pour nous », a déclaré le jeune homme de 25 ans. L’œuvre reflète l’humeur des artisanes et « les nandous, les lamas, les fleurs et les montagnes qu’elle souhaite garder présents ».

Elle aussi a déménagé en ville pour fréquenter l’université, mais la maison n’est jamais loin de son cœur.

« Lors de la migration, beaucoup oublient leur appartenance ethnique et laissent leurs racines derrière eux », a déclaré Challapa. « Mais ma famille essaie d’éviter cela. Nous gardons les lamas et cultivons des cultures pour préserver ce que mon grand-père nous a appris. Si nous devions perdre cela, nous le perdrions également.

