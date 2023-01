Inspiré par l’Ukraine, Taïwan cherche à renforcer la préparation militaire alors que la menace chinoise persiste

KAOHSIUNG CITY, Taiwan – Après près d’une décennie, les hommes de plus de 18 ans à Taiwan seront à nouveau tenus de servir une année complète dans l’armée au lieu de seulement quatre mois, un retour à une politique de conscription en place depuis 2013. Le nouveau L’exigence sera introduite progressivement au cours de l’année et s’appliquera aux hommes nés le 1er janvier 2005 ou après.

S’adressant à la nation à la fin du mois dernier, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a souligné que l’Ukraine avait retenu la puissance de l’armée russe pendant plus de 300 jours, ce qui, selon elle, était dû en grande partie à la préparation de l’Ukraine. Tsai a déclaré que la forte capacité de résistance de l’Ukraine avait “gagné du temps”, ce qui a permis à la communauté internationale de lui venir en aide. La présidente de Taïwan a déclaré qu’elle et son cabinet, ainsi que des responsables militaires, avaient passé beaucoup de temps à débattre de la question et que même si c’était “un choix difficile”, l’allongement de la durée de la conscription était nécessaire. Elle a également annoncé que le salaire mensuel de base des conscrits passerait d’environ 212 dollars américains par mois à un peu moins de 662 dollars américains.

La sous-performance de la Russie dans la guerre en Ukraine a été très instructive et motivante pour les dirigeants civils et militaires de Taiwan. Mais bien sûr, la Chine a également pris des notes en observant l’Ukraine – et pour Taïwan, l’espoir est que la Chine tire une leçon majeure des trébuchements de la Russie : que même une nation largement maîtrisée est difficile à battre sur son propre terrain, surtout si ses habitants sont entraînés et prêts à résister.

Cependant, les experts de Taiwan et des États-Unis expriment depuis longtemps des inquiétudes quant à une complaisance apparente à Taiwan en matière de défense. Les dirigeants de Taïwan affirment qu’ils répondent à ces préoccupations en examinant davantage les armes et les tactiques – et en rétablissant un an de conscription.

Dans des commentaires à Fox News Digital, Su Tzu-yun, chercheur et directeur de la stratégie de défense à l’Institut de recherche sur la défense nationale et la sécurité basé à Taipei, note qu’une armée entièrement volontaire est une préférence, mais ici et dans le monde, il devient de plus en plus difficile de recruter des soldats professionnels.

« La Chine a augmenté ses capacités de projection de force », a déclaré M. Su. “Tout cela signifie que Taiwan doit augmenter la taille de son armée active.” Su a noté que Taïwan étudie attentivement les exemples de nations telles que la Suède, la Norvège et Israël – qui maintiennent toutes la conscription – alors qu’elle cherche à réviser sa configuration de défense afin que “la somme des effectifs et de la puissance de feu puisse être multipliée pour la défense par une force de combat asymétrique .”

“Si cela doit durer quatre mois, autant ne pas le faire du tout. Tant d’argent a été gaspillé pendant ces quelques mois d’entraînement”, a déclaré un capitaine de l’armée de l’air taïwanaise à la retraite à Fox News Digital.. Choisissant de ne pas révéler son nom, le capitaine à la retraite a déclaré : “Personne ne veut de guerre, et je ne pense pas qu’elle soit imminente, mais si elle survient, nous devons avoir des soldats qui connaissent au moins les bases.” Il a également comparé les exigences militaires de Taïwan à celles d’Israël et a déclaré qu’une discussion sur la formation obligatoire des femmes pourrait être une bonne prochaine étape.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Taiwan (officiellement appelée la République de Chine) voit un besoin de conscription ; son immense voisin à l’ouest, la République populaire de Chine (RPC), refuse de désavouer en utilisant la force pour «réunifier» avec cette île autonome et entièrement démocratique d’environ 23 millions d’habitants. Le terme «réunifier» n’est cependant pas exact car Taiwan n’a jamais été gouverné par le Parti communiste chinois (PCC).

L’intimidation de Taiwan par la Chine imprègne chaque partie de la relation entre les deux côtés du détroit de Taiwan, de la Chine bloquant la participation de Taiwan aux conférences sur la santé organisées par les Nations Unies à un blocus naval simulé et à des tests de missiles réels après l’ancienne présidente américaine de la Chambre Nancy Pelosi a défié Pékin et s’est rendu à Taipei en août 2022.

La nouvelle politique de conscription a rencontré un mélange prévisible d’émotions et d’opinions, mais de manière quelque peu surprenante, la forte opposition a été rare et la réponse dominante – des deux côtés de la principale division politique de Taiwan – a été le soutien à la décision du gouvernement. Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, cela n’aurait probablement pas été le cas.

Ian Easton, auteur de “The Chinese Invasion Threat”, un livre influent qui examine à quoi pourrait ressembler un conflit sino-taïwanais, a déclaré à Fox News Digital qu’il trouvait le changement “remarquable” et a déclaré : “Ce n’est que très rarement qu’une démocratie libérale entreprendre des réformes difficiles comme celle-ci en temps de paix. Il n’y a pas si longtemps, le système de conscription nationale était considéré comme le troisième rail de la politique taïwanaise : touchez-y et vous mourrez. Mais maintenant, tout politicien à Taïwan qui ne prend pas la sécurité nationale au sérieux risque d’être dans l’eau chaude aux urnes.”

L’observation d’Easton est illustrée par Enoch Wu, un politicien du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir. Wu, candidat à l’élection partielle du 8 janvier pour un siège au parlement de Taïwan, a clairement exprimé sa position dans un éditorial du New York Times de mai 2022, écrivant : « Nous semblons nous attendre à ce que les fils et les filles américains risquent leur vie pour protéger notre maison, tout en soulageant la nôtre de ce même devoir.” Des mots durs, mais c’est un sentiment qui a pris de l’ampleur au cours de la dernière année.

Bien sûr, tout le monde à Taïwan n’est pas content du changement à venir. Certains parents et leurs fils ont exprimé leur mécontentement et leurs inquiétudes. Lorsque Teresa Chen, propriétaire d’un café dans la ville méridionale de Kaohsiung, a entendu la nouvelle, elle et son mari ont fait le calcul et ont été soulagés que leur fils de 21 ans ne soit pas affecté par le changement.

“Je ne veux pas qu’il perde un an, d’autant plus qu’il n’est pas intéressé par l’armée”, a déclaré Chen à Fox News Digital.

De l’autre côté de la même ville portuaire taïwanaise de près de 3 millions d’habitants, un autre groupe de parents a soupiré de démission – Alen, 14 ans, est maintenant sur le point de servir un an, et alors que ni les parents d’Alen ni le lycéen ne sont impatients à cela, ils conviennent tous qu’il y a des avantages au service militaire, de la formation du caractère à une meilleure forme physique. D’autres parents sont d’accord. Un père de Taipei a déclaré à Fox News Digital qu’il préférerait que son fils soit correctement préparé au conflit, ce qu’il espère bien sûr ne jamais se produire.

Un bon nombre de personnes à Taïwan soutiennent souvent qu’il ne sert à rien d’essayer de retarder une invasion complète de la Chine car elle est nettement plus forte selon presque toutes les normes militaires, mais des experts tels que Michael Turton, un écrivain de longue date basé à Taïwan , blogueur et défenseur du maintien de la démocratie insulaire à l’abri de l’ingérence de Pékin, affirme que ce type d’attitude “défaitiste” est dû en grande partie à la propagande chinoise.

“Comme un super-vilain ennuyeux, Pékin fait constamment des monologues sur l’inévitabilité de l’annexion de Taïwan. Cela est souvent repris par les partis pro-chinois locaux”, a déclaré Turton à Fox News Digital.

“Un facteur caché est que chaque mâle [now] connaît un programme de conscription qui est manifestement inefficace pour produire une réponse militaire utile… il [the defeatist propaganda] a un certain effet », dit Turton.

Kitsch Liao, directeur adjoint du Global China Hub de l’Atlantic Council, a déclaré à Fox News Digital que la même attitude “défaitiste” est parfois exprimée dans des commentaires mal informés par certains à Taïwan sur la “faible qualité” et “l’inefficacité” des armes vendues à Taïwan par les États Unis.

“Il y a des allers-retours”, a déclaré Liao, “mais la plupart du temps, ce que nous achetons reflète ce que Taiwan demande, donc honnêtement, s’il y a des plaintes concernant ce que nous obtenons, nous devons examiner de plus près notre propre processus d’évaluation. Cela dit, il y a un problème plus profond concernant le manque de transparence dans nos processus de planification et d’évaluation des forces, qui peut ne pas engendrer le soutien dont nos forces armées ont désespérément besoin à la fois de l’intérieur et de l’extérieur.”

Comme en Corée du Sud, Taïwan craint que le temps obligatoire dans l’armée ne signifie des carrières retardées et des vies perturbées pour ses jeunes hommes, mais la plupart semblent convenir que ces préoccupations sont éclipsées par la menace existentielle posée par Pékin.

“Le Parti communiste chinois procède au plus grand renforcement militaire en temps de paix tenté par un pays depuis au moins un siècle”, a ajouté Ian Easton. “Les réformes de la défense de Taiwan seront-elles trop peu trop tardives ? Très probablement. Mais il reste encore beaucoup à voir, et les États-Unis pourraient faire beaucoup pour aider Taiwan à maximiser la tâche difficile qu’il entreprend. Si ce n’est déjà fait, Washington devrait chercher à inonder Taïwan d’entraîneurs militaires, de conseillers et d’officiers de liaison et commencer de grands exercices de défense bilatéraux et des patrouilles conjointes dans le détroit de Taïwan. Malgré la menace monumentale posée par la RPC, l’engagement militaire américain avec Taïwan est encore étonnamment limité et ténu.

La question de savoir si les États-Unis devraient ou voudraient envoyer plus de formateurs ou s’engager dans des patrouilles conjointes avec Taïwan est à débattre, mais la plupart des Taïwanais semblent resserrer les rangs et convenir que, à tout le moins, les hommes en âge de combattre devraient être suffisamment bien entraînés pour offrir une véritable résistance à une potentielle invasion chinoise. Les nouvelles locales ont rapporté que d’ici 2024, les conscrits à Taïwan subiront un camp d’entraînement plus long, tireront beaucoup plus de balles réelles et seront entraînés à tirer des armes puissantes, telles que les missiles américains Javelin et Stinger.