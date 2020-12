Un utilisateur de Twitter a converti en poèmes le discours de sommeil apparemment chaotique de sa petite amie et le fil est tout amour. Quand Harry Mitchell du Royaume-Uni a remarqué que son amant parlait dans son sommeil, il a décidé de les noter. Bientôt, cependant, il a été inspiré pour en tailler de courts poèmes, comme le fait le poète canadien d’origine indienne Rupi Kaur.

Le fil Twitter avec tous les poèmes accompagnés de croquis a conquis Internet avec plusieurs personnes partageant leur sommeil en parlant de manigances ou en transformant des dialogues étranges en poèmes. Le fil publié le 19 décembre a été aimé par plus de 8,83 000 utilisateurs de Twitter jusqu’à présent.

Suivant le style de Rupi Kaur, l’œuvre de Harry contient un poème intitulé Piracy Anxiety qui se lit comme suit: «Le navire se brise. Il se remplit d’eau. Je ramasse. un autre intitulé, Socialist Dreams avec le visage de Karl MArx dessus se lit comme suit: «Combien de millions… sont dans un milliard? – cent? – «mille» wow c’est trop ».

La légende du fil disait: «Ma petite amie parle dans son sommeil. Je les ai notés pendant des semaines et j’ai transformé ses rêves en poèmes de Rupi Kaur ».

Découvrez le tweet ici:

Il a ensuite publié le lien vers le tweet qui l’a à l’origine inspiré pour faire les poèmes. Un collègue Twitterati avait partagé des poèmes de Rupi Kaur-isque qui ont été faits par leur colocataire à partir de mots qu’ils diraient en jouant à GTA. partagé en septembre plus tôt cette année, le tweet compte plus de 211 000 likes et plus de 46 000 retweets.

Oh mon Dieu Mon colocataire vient de me révéler que depuis MOIS dernier, il prend des notes de toutes les choses que je me dis en jouant à GTA … et les transforme en poèmes de Rupi Kaur pic.twitter.com/gIEpTvTrEi– Reb Day (@reb_day) 6 septembre 2020

Alors que le fil sain d’Harry commençait à devenir viral, beaucoup ont demandé s’il avait pris la permission de sa petite amie avant de révéler son sommeil au monde. Harry a répondu au tweet en disant qu’il l’avait fait.

De plus, il ne s’est pas arrêté là car Harry avait promis de sortir une partie 2 des poèmes si son tweet réussissait à recueillir 100k retweets.

Sa prochaine série de poèmes avait Mid-sleep Crisis, Ahoy ya koi et Incredibles 2 comme titres. Le message a naturellement conduit Twitterati à se réjouir de la création de mèmes. Un utilisateur a pris l’un des poèmes pour recréer le célèbre mème de chat.

Une autre utilisatrice a partagé certaines des discussions sur le sommeil les plus mémorables qu’elle avait entendues de la part de son mari.

Une utilisatrice a expliqué comment elle crée des « storyboards en utilisant les photos les moins attrayantes » qu’elle a de son mari pour immortaliser ses discours sur le sommeil.

Voici quelques autres réactions:

Rupi Kaur est l’auteur de livres comme «Milk and Honey» et «Home Body». Bien que très populaires, les critiques ont généralement été partagées quant au mérite réel de ses poèmes.