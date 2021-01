LONDRES: Une équipe de sixième division sera au quatrième tour de la FA Cup après que Chorley a éliminé une équipe de Derby remplie de jeunes en raison d’un coronavirus épidémie.

Les joueurs à temps partiel de Chorley ont battu Derby 2 à 0 samedi pour prolonger la progression la plus profonde du club du nord-ouest anglais dans la compétition en tant que l’une des 32 équipes restantes.

Comme tout sport en Angleterre en raison de la coronavirus pandémie, aucun fan n’a été autorisé à pénétrer dans le minuscule terrain de Victory Park pour assister au plus gros résultat des 138 ans d’histoire de l’équipe.

La course à la coupe rapporte au club plus de 200 000 livres (270 000 $) grâce à la télévision et aux prix en argent. Les buts sont venus de Connor Hall à la 10e minute et de Mike Calveley à la 84e.

Derby était sans ses joueurs de première équipe et son manager par intérim Wayne Rooney en raison de COVID-19[feminine cas, forçant le club de deuxième division à jouer principalement des adolescents.

La bande originale des progrès de Chorley en coupe a été Someone Like You d’Adele », que les joueurs ont filmé en train de chanter dans le vestiaire après des matchs pour des vidéos regardées par des millions de personnes sur les réseaux sociaux.

Samedi également, Everton n’a réussi à éliminer Rotherham de la deuxième division qu’en prolongation, Abdoulaye Doucour scellant une victoire de 2-1. Le défenseur américain Matt Olosunde avait annulé le premier match de Cenk Tonsuns pour Carlo Ancelottis Premier League.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports