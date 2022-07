Inspiration mais pas de coordination claire entre Trump et Oath Keepers, Proud Boys, l’audience du 6 janvier suggère

La tranche de mardi des audiences du Congrès sur les événements du 6 janvier 2021, a présenté des preuves que l’ancien président américain Donald Trump et ses conseillers avaient parlé d’une marche sur le Capitole américain des jours à l’avance – et que certains de ceux qui se sont finalement présentés payaient une attention particulière.

Mais cela n’a pas nécessairement montré le type de coordination explicite entre Trump et les groupes les plus militants qui sont venus à Washington armés et déterminés à arrêter la certification des résultats des élections de 2020 que certains avaient anticipés.

Le comité de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole a montré, par le biais de publications sur les réseaux sociaux, que Trump ralliait ses partisans à Washington pour la certification du 6 janvier dès le 19 décembre.

Agité par une réunion agitée de fin de soirée au cours de laquelle des conseillers se sont disputés pour savoir si et comment annuler l’élection sans preuves suffisantes de fraude, Trump a envoyé un tweet tôt le matin promettant que le rassemblement du 6 janvier “sera sauvage”.

« Quelques heures seulement après le tweet du président Trump, Kelly Meggs, le chef des Florida Oath Keepers, a déclaré une alliance entre les Oath Keepers, les Proud Boys et les Florida Three Percenters, une autre milice », a déclaré Jamie Raskin, membre du comité.

Le représentant Jamie Raskin, photographié à côté de Liz Cheney, l’un des deux seuls républicains du comité, pose une question mardi. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

“Nous avons décidé de travailler ensemble et de fermer cette merde”, avait écrit Meggs sur Facebook, a déclaré le comité.

Début janvier, certains des organisateurs du rassemblement de Trump le 6 janvier sur le terrain au sud de la Maison Blanche, connu sous le nom d’Ellipse, avaient eu vent qu’il prévoyait d’exhorter ses partisans à marcher vers le Capitole, mais qu’il gardait le silence.

“POTUS va simplement l’appeler, devis, de manière inattendue”, a écrit un organisateur dans un SMS le 4 janvier.

Le comité a déclaré avoir découvert ce tweet rédigé par Trump dans lequel il mentionnait son intention de faire défiler des partisans vers le Capitole après un rassemblement près de la Maison Blanche le 6 janvier. Il n’a jamais été envoyé. (Kazi Stastna/CBC)

Ali Alexander, chef de l’organisation Stop the Steal, qui avait amplifié les fausses affirmations de Trump selon lesquelles les démocrates avaient volé les élections de 2020, a également appris le plan, en envoyant un SMS à un journaliste le 5 janvier : “Trump est censé nous ordonner de Capitol à la fin de son discours, mais on verra.”

Tout cela, a déclaré la représentante démocrate Stephanie Murphy, qui a dirigé l’audience de mardi avec la représentante Raskin, “confirme qu’il ne s’agissait pas d’un appel spontané à l’action, mais plutôt d’une stratégie délibérée décidée à l’avance par le président”.

La représentante démocrate Stephanie Murphy a mené l’interrogatoire mardi avec Raskin. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

Pas d'”accord spécifique” pour agir

Mais montrer que la stratégie était un effort coordonné avec deux des groupes de haut niveau dont les dirigeants, ainsi que plusieurs membres, ont été accusés de complot séditieux en relation avec l’émeute sera plus difficile, dit Barbara McQuade, une ancienne américaine avocat du district oriental du Michigan et commentateur fréquent sur les questions juridiques.

“Ce que nous n’avons toujours pas, c’est un accord spécifique entre les Proud Boys et les Oath Keepers et quelqu’un dans le cercle restreint de Trump disant:” Ouais … c’est le plan. Nous allons aller violer le Capitole, et nous ‘ nous allons nous assurer qu’ils ne certifient pas ce vote », a-t-elle déclaré. “Je pense que s’ils avaient la preuve, ils l’auraient déjà montré.”

Le comité a déclaré avoir obtenu des conversations cryptées qui montraient des membres des deux groupes communiquant avec les alliés de Trump, Robert Stone et Michael Flynn, au sujet des rassemblements contestant les résultats des élections et prenant des dispositions de sécurité les 5 et 6 janvier. Mais ceux-ci n’ont pas révélé de communications coordonnant explicitement les actions. au Capitole.

Des membres des Oath Keepers assurent la sécurité de l’allié de Trump, Roger Stone, lors d’un rassemblement la veille de la prise du Capitole. (Jim Urquhart/Reuters)

Stone et Flynn se sont associés aux groupes dans le passé et ont utilisé leurs membres comme sécurité à plusieurs reprises, y compris, dans le cas de Stone, la nuit du 5 janvier lors d’un rassemblement près de la Maison Blanche. Il a attiré l’attention de Trump et comprenait des orateurs dont la rhétorique que les assistants de Trump avaient jugée trop extrême pour son rassemblement du 6 janvier, selon des témoignages diffusés mardi.

Plusieurs assistants de Trump ont raconté sur vidéo comment Trump avait ordonné au personnel d’ouvrir les portes du bureau ovale afin qu’il puisse entendre le rassemblement, où Stone a parlé de la “lutte épique … entre l’obscurité et la lumière” et Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, a juré que “nous ne supportera pas un mensonge.”

Une capture d’écran d’une image de Michael Flynn accompagné de membres des Oath Keepers montrée à l’audience. (Kazi Stastna/CBC)

Bien que Trump ait peut-être été stimulé par les manifestants qui sont descendus à Washington le 6 janvier pour faire campagne pour sa cause et les ont même agacés lui-même, cela ne constitue pas nécessairement une incitation, a déclaré McQuade.

“Je pense que la défense serait, oui, il voulait convoquer les gens à venir à Washington pour manifester leur indignation, mais il ne leur a certainement pas dit de défoncer les portes ou de blesser quelqu’un physiquement, et ils l’ont fait par eux-mêmes. “, a-t-elle déclaré, soulignant que Trump avait même utilisé le mot” pacifiquement “dans son discours du 6 janvier.

REGARDER | Trump savait que les participants au rallye avaient des armes, selon le comité du 6 janvier :

Trump savait que les participants au rassemblement du 6 janvier avaient des armes, témoigne un assistant clé Donald Trump a écarté le danger que des manifestants armés se dirigent vers le Capitole le 6 janvier 2021, a déclaré mardi aux enquêteurs un ancien assistant clé de la Maison Blanche.

“J’étais suspendu à chaque mot”

Stephen Ayres était l’une des personnes convaincues par les affirmations de Trump sur la fraude électorale.

“Je m’accrochais à chaque mot qu’il disait”, a déclaré l’homme de l’Ohio lors de l’audience mardi. “Tout ce qu’il publiait, je le suivais. Je veux dire, si je le faisais, des centaines de milliers ou des millions d’autres personnes le faisaient.”

Ayres n’avait pas prévu de se rendre du rassemblement au Capitole, a-t-il déclaré mardi, jusqu’à ce que Trump exhorte ses partisans à le faire.

Il a rejoint la foule qui a pris d’assaut les portes et n’est parti qu’une fois que Trump a tweeté en disant aux émeutiers de partir plusieurs heures après leur entrée. Ayres a plaidé coupable le mois dernier pour conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment restreint et sera condamné à l’automne.

REGARDER | Un émeutier du Capitole témoigne lors de l’audience du comité du 6 janvier :

Un ancien partisan de Trump s’exprime devant un comité du Congrès Stephen Ayres, un ancien partisan de Trump qui faisait partie de l’émeute qui a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, a déclaré qu’il ne serait peut-être même pas venu rejoindre la foule s’il avait connu des conseillers qui avaient dit au président Trump qu’il n’y avait pas de fraude électorale.

Le témoignage d’Ayres “montre le genre de pouvoir [Trump] avait sur les gens qui étaient là », a déclaré McQuade. Mais selon Randall Eliason, un ancien procureur fédéral qui enseigne le droit pénal des cols blancs à la faculté de droit de l’Université George Washington, prouver qu’un complot coordonné se résume à une intention.

“Dans ces cas, l’intention est primordiale”, a-t-il déclaré. “Vous savez essentiellement ce qui s’est passé, et vous savez qui l’a fait, pour la plupart, donc la question se résume à l’état d’esprit – avait-il réellement une intention criminelle ? Essayait-il vraiment d’inspirer ce genre d’assaut contre le Capitole ?”

Les gens qui se disent membres des Proud Boys marchent vers le Capitole. (Carolyn Kaster/Associated Press)

Trump a donné “le signe de tête” à Oath Keepers: témoin

Le représentant Murphy a fait valoir mardi que les révisions et les ajouts ad lib que Trump avait apportés au discours qu’il avait prononcé à l’Ellipse l’avaient rendu plus incendiaire et “s’étaient transformés en un appel à l’action et un appel à se battre”.

Mais Sam Jackson, qui a écrit un livre sur les Oath Keepers et étudie l’extrémisme d’extrême droite aux États-Unis, affirme que le groupe a toujours donné l’autonomie à ses membres et n’a pas eu besoin de Trump pour leur dire quoi faire.

“Un lien explicite avec l’administration Trump et un certain type de coordination pour la journée, ce serait vraiment un gros problème … mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour que les gardiens du serment s’engagent dans le type d’activité que nous avons vu”, a déclaré Jackson, qui enseigne au Collège de préparation aux situations d’urgence, de sécurité intérieure et de cybersécurité de l’Université d’Albany.

“Ce sont le genre de personnes qui décideraient par elles-mêmes : ‘Nous allons le faire parce que nous pensons que c’est juste, que notre homme dans le bureau ovale nous ait explicitement dit de le faire ou non.'”

Stewart Rhodes, fondateur des Oath Keepers, prend la parole lors d’un rassemblement devant la Maison Blanche en juin 2017. Il attend son procès pour complot séditieux et obstruction par corruption à une procédure officielle. (Susan Walsh/Th Associated Press)

Jason Van Tatenhove, qui a travaillé comme porte-parole des Oath Keepers de 2014 à 2016, a déclaré mardi que le chef du groupe, Stewart Rhodes, qui est en prison en attendant son procès, cherchait la légitimité de Trump.

“Le fait que le président communiquait, que ce soit directement ou indirectement par messagerie, vous savez, en quelque sorte, cela lui a fait signe”, a déclaré Van Tatenhove. “Ils ont vu l’opportunité, je pense, à mon avis, de devenir une force paramilitaire.”

La demande de CBC pour une entrevue avec Kellye SoRelle, une avocate qui a agi à titre d’avocate générale pour les Oath Keepers, n’a pas été retournée au moment de la publication.

Pas étranger à la politique

Jackson a déclaré que les deux groupes avaient déjà des liens avec la politique conventionnelle avant les événements qui ont précédé le 6 janvier.

“Oath Keepers se considère à coup sûr comme une organisation civique et rejette en quelque sorte l’étiquette d’extrémiste”, a-t-il déclaré. “Ils ont eu des liens avec le Tea Party, et ils ont encouragé leurs membres à se présenter à différents postes politiques.”

La plupart des gens qui sont venus au Capitole n’étaient membres d’aucun des deux groupes, a déclaré le représentant Raskin, mais comme Ayres, ils les considéraient comme étant alignés sur la cause de Trump d’annuler ce qu’ils considéraient comme des résultats électoraux frauduleux.

REGARDER | L’audience du 7e jour du 6 janvier se tourne vers les groupes extrémistes :

Le septième jour des audiences sur l’attaque du Capitole américain se concentre sur les groupes extrémistes et la connexion de Trump Au cours de la septième journée des audiences du comité chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, le comité a présenté des témoins qui relient l’ancien président Donald Trump aux organisateurs de l’attaque.

“Je n’ai certainement pas eu de problème [rallying with them]”, a déclaré Ayres. “Je les suivais probablement en ligne moi-même. J’ai pensé, hé, ils sont dans notre équipe – bien. “”

Jackson a déclaré que cela correspondait à ce qu’il appelle “l’ambiguïté stratégique” du groupe.

“Il essaiera de se positionner de manière très large, décrivant ses membres comme des patriotes et disant qu’il se bat contre la tyrannie et pour la liberté et des choses comme ça. Mais le groupe ne définit en quelque sorte pas ce que ces termes signifient.”

“Il pourrait rappeler la foule”

Les gens des deux côtés du combat au Capitole ce jour-là ont soutenu l’idée que les paroles de Trump avaient un impact sur ce qui se déroulait.

Le sergent de police du Capitole. Aquilino Gonell, qui a été blessé alors qu’il tentait d’empêcher les émeutiers d’entrer dans l’entrée du tunnel ouest et a dû se retirer de la police, a déclaré qu’il blâmait Trump pour ce qui lui était arrivé et pour ne pas avoir appelé la Garde nationale ou d’autres renforts.

Le sergent de police du Capitole. Aquilino Gonell, qui a été blessé alors qu’il tentait d’empêcher les émeutiers d’entrer dans le Capitole, a assisté à l’audience de mardi. Il a dit qu’il avait dû se retirer prématurément de la police en raison de ses blessures. (Kazi Stastna/CBC)

“Il pouvait appeler la foule; au lieu de cela, il les a poussés [on]. Et c’est à peu près à ce moment-là que les combats ont empiré pour moi, pour mes collègues officiers”, a déclaré Gonell, qui a obtenu des excuses d’Ayres lors de l’audience de mardi, à CBC News.

“Les gens sont devenus plus contrariés et plus désespérés de nous battre. Et ils l’ont fait.”

Larry Sabato, directeur du Center for Politics de l’Université de Virginie à Charlottesville, a déclaré que même si l’audience de mardi n’a pas montré de coordination explicite, elle a fait avancer le dossier des démocrates selon lequel les émeutiers avaient l’approbation tacite du président.

“Ils ont fait très attention de ne pas suggérer qu’ils avaient des informations écrites – il n’y aurait pas d’e-mails échangés entre Trump et ses principaux collaborateurs des Proud Boys et des Oath Keepers”, a-t-il déclaré.

“Je pensais que dans l’ensemble, cela avait fait avancer l’affaire. Ils mènent à ce que Trump n’a pas fait le 6 janvier, et c’est clairement une violation de son serment présidentiel… [to] exécute fidèlement les lois. »

Le coup par coup de ce que Trump a fait et n’a pas fait pendant les plus de trois heures qu’il lui a fallu pour envoyer le tweet qui a convaincu Ayres et d’autres émeutiers de quitter le Capitole sera au centre de l’audience de la semaine prochaine.