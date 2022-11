Inspiration de terrain de jeu tout compris pour le conseil de West Kelowna

Une maman de West Kelowna et ses partisans se rapprochent de leur objectif de collecte de fonds pour construire le premier terrain de jeu tout compris de la ville.

Melissa Grassmick a déclaré au conseil lors de sa réunion du 22 novembre qu’un peu plus de 500 000 $ de leur objectif de 750 000 $ avaient été amassés pour Julia’s Junction. Le terrain de jeu porte le nom de la fille de Grassmick, qui a subi une blessure à la moelle épinière causée par un caillot de sang à l’âge de 17 mois.

Grassmick a déclaré que des mois d’événements de collecte de fonds avaient contribué au total et que Julia avait été une source d’inspiration.

“Je pense qu’elle est vraiment fière d’en faire partie”, a déclaré Grassmick.

La ville de West Kelowna a contribué 200 000 $ au projet et a fourni le soutien et les conseils du personnel municipal.

“Je me sentais complètement soutenu, valorisé et inclus dans tous les détails”, a déclaré Grassmick.

Elle a ajouté que les entreprises donatrices, les contributions caritatives, les subventions et les dons personnels ont également renforcé la collecte de fonds. Julia’s Junction offrira une aire de jeux tout compris et accessible aux enfants de toutes capacités, ainsi que des possibilités de socialisation et un espace tranquille.

“Pour donner à chaque enfant une chance de jouer ensemble”, a ajouté Grassmick.

Com. Garrett Millsap a déclaré que la ville pouvait apprendre beaucoup des efforts de Grassmick.

“Lorsque nous rénovons ou construisons une aire de jeux, nous devons d’abord penser à l’accessibilité.”

Com. Carol Zanon a remercié Grassmick pour une leçon de sensibilisation.

“A partir de maintenant, c’est une leçon que je porterai avec moi tout le temps dans tous les futurs projets que nous ferons”, a-t-elle ajouté.

La construction de Julia’s Junction, qui est prévue pour le parc du centre-ville de Westbank, devrait commencer le 1er avril 2023, avec une grande ouverture vers la fin juin.

Grassmick a déclaré que la collecte de fonds se poursuit.

“Nous sommes assez confiants que nous atteindrons notre objectif.”

