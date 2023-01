Inspirant ou Inquiétant ? La vidéo d’un ouvrier du bâtiment travaillant sur un gratte-ciel sans équipement de sécurité suscite un débat

Les travailleurs sur les chantiers de construction à risque en Inde sont souvent aperçus n’utilisant pas d’équipements de sécurité tels que des casques, des filets, des gants, des harnais, des lunettes et des vestes. Dans de nombreux cas, elles ne leur sont pas fournies. Ces mesures de sécurité sont essentielles pour protéger les travailleurs contre les lésions professionnelles qui, dans certaines situations, peuvent être mortelles. Une récente vidéo virale démontre sans équivoque que la sûreté et la sécurité des sites ne sont pas des pratiques courantes en Inde. Les utilisateurs des médias sociaux sont polarisés sur une vidéo qui a été partagée sur Twitter et montre un homme travaillant dans un bâtiment encore en construction sans le soutien d’aucun équipement de sécurité.

En utilisant la légende “Il a besoin d’appréciation et de tous les éloges”, un utilisateur a posté la vidéo sur Twitter. Les gens sur les réseaux sociaux, en revanche, ont exprimé une opinion contraire et ont souligné les situations difficiles dans lesquelles l’homme semblait travailler pour gagner sa vie. L’homme est visible assis au sommet de ce qui ressemble à la fin d’un long morceau d’échafaudage dépassant d’un bâtiment de quelques étages.

La vidéo a eu plus de 4 lakh 36 000 vues depuis sa publication il y a deux jours, et les individus ont laissé de nombreux commentaires dessus. De nombreux utilisateurs de Twitter ont déclaré que l’homme devrait porter un harnais de sécurité et que l’entrepreneur devrait être arrêté pour avoir mis la vie de l’homme en danger.

En réponse à la vidéo Twitter, un utilisateur a commenté : « Il a plus besoin de facilités d’assurance et d’un filet de sécurité que d’appréciation.

Un autre utilisateur a écrit : « Absolument pas. Ce n’est rien de moins qu’un crime. Il mérite un équipement de sécurité, une meilleure logistique et une meilleure assurance. Arrêtez de fantasmer un tel non-sens.

« Et le constructeur/entrepreneur doit être mis derrière les barreaux. Mettre la vie des pauvres gars en danger sans EPI et harnais de sécurité appropriés est cruel ! » dit un autre.

Selon le British Safety Council (Inde), une étude menée en 2016 par le National Institute of Technology Surat et l’IIT Delhi a prévu que 48 000 personnes meurent chaque année dans des accidents liés au travail en Inde, dont au moins 11 614 décès survenant dans l’industrie de la construction.

