18 août — Le Joplin Globe publie des résumés des inspections de routine et de suivi effectuées par le département de la santé de Joplin. Les entreprises inspectées réussissent ou échouent en fonction des violations constatées au moment de l’inspection. Ces violations se répartissent en deux catégories :

—Les infractions prioritaires sont plus graves et concernent la manipulation, le stockage et la préparation inappropriés des aliments. Le Globe indique le numéro et le résumé de chaque infraction.

—Les infractions principales sont moins graves et concernent l’équipement, l’entretien et la propreté générale. Le Globe publie uniquement le nombre de ces infractions.

Une inspection ratée peut entraîner diverses corrections en fonction des types d’infractions constatées. Des copies complètes de chaque rapport sont disponibles auprès du département de la santé de Joplin.

Inspections du 29 juillet :

Homewood Suites Breakfast, 2642 E. 32nd St., passe avec trois violations prioritaires pour avoir exposé de la salsa, des légumes et des sauces sans protection, avoir conservé certains aliments froids au buffet au-dessus des 41 degrés autorisés et des articles de soins personnels stockés au-dessus des aliments destinés à la vente dans un étalage de détail, tous corrigés lors de l’inspection ; et trois violations principales.

Shake’s Frozen Custard, 1441 S. Range Line Road, passe avec une violation prioritaire pour faible concentration de désinfectant dans le lave-vaisselle ; et une violation principale.

Watered Gardens, 531 S. Kentucky Ave., passe avec un danger prioritaire pour une faible concentration de désinfectant dans le lave-vaisselle ; et une violation principale.

Braums, 2510 S. Main St., passe avec une violation de priorité pour avoir une bouteille de désinfectant en spray sur un évier, corrigée lors de l’inspection ; et une violation principale.

Waffle House, 3506 S. Range Line, a été sanctionné de deux infractions prioritaires pour avoir conservé des aliments froids au-dessus de la température autorisée de 41 degrés et avoir des mouches dans la salle à manger ; et de quatre infractions principales. Une nouvelle inspection était prévue pour le 8 août.

Burger King, 1931 S. Range Line Road, passe avec cinq violations principales.

Inspections du 30 juillet :

Zips, 2702 S. Main St., passe avec sept violations principales.

Inspections du 31 juillet :

Cheddars Scratch Kitchen, 3120 E. Hammons Blvd., passe avec deux violations prioritaires pour la boisson d’un employé stockée dans la zone des plats et près de la machine à glaçons et pour un faible niveau de désinfectant dans l’un des compartiments du bar, tous deux corrigés lors de l’inspection ; et 12 violations principales.

El Caballo de Oro, 1901 E. 32nd St., a échoué avec cinq violations prioritaires, deux pour avoir stocké la boisson des employés dans la zone de préparation des aliments, pour avoir stocké deux sacs de riz sur le sol dans une flaque de nettoyant chimique qui fuyait d’un pulvérisateur, du poulet cru tranché stocké au-dessus d’autres aliments, un pot de mayonnaise laissé à l’extérieur et non maintenu au froid au-dessus de 41 degrés autorisés ; et 22 violations fondamentales. Une nouvelle inspection est prévue le 16 août.

Walmart deli, 1600 E. Seventh St., passe sans aucune infraction.

Casey’s General Store, 2764 W. 32nd St., passe sans aucune infraction.

Natural Grocers, 510 S. Range Line Road, passe sans aucune infraction.