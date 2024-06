Insomnie chronique liée aux aliments ultra-transformés, selon une étude : ScienceAlert

Les aliments ultra-transformés (UPF) ont été associés à des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques et le diabète, et une nouvelle étude suggère qu’ils pourraient également contribuer à l’insomnie chronique chez certaines personnes.

Ces UPF peuvent être n’importe quel aliment fortement modifié pour améliorer son goût, ou pour les produire à grande échelle, ou pour les aider à durer plus longtemps. Ils contrastent avec les aliments comme les fruits ou les légumes, qui sont présentés pour la plupart tels quels.

Des chercheurs dirigés par une équipe de l’Université Sorbonne Paris Nord en France ont examiné les données collectées sur 38 570 adultes dans le cadre de l’étude NutriNet-Santé projet de recherche, cartographiant les informations sur l’alimentation par rapport aux variables du sommeil.

« À une époque où de plus en plus d’aliments sont hautement transformés et où les troubles du sommeil sont endémiques, il est important d’évaluer si l’alimentation pourrait contribuer à un sommeil de mauvaise qualité ou de bonne qualité », dit Marie-Pierre St-Onge, scientifique en nutrition et sommeil à l’Université Columbia aux États-Unis.

St-Onge et ses collègues ont découvert une association statistiquement significative entre une consommation plus élevée d’UPF et un risque accru d’insomnie chronique, après avoir tenu compte des facteurs sociodémographiques, du mode de vie, de la qualité de l’alimentation et de la santé mentale.

Dans l’ensemble, les participants à l’étude tiraient 16 % de leur énergie quotidienne des UPF, tandis que 19,4 % de la cohorte ont signalé des symptômes d’insomnie chronique – et ce groupe avait tendance à avoir plus d’UPF dans son apport alimentaire.

Les données ont également montré une association légèrement plus forte chez les hommes. L’étude n’a évalué que des points isolés dans le temps et s’est appuyée sur des données personnelles, mais le grand nombre de personnes impliquées suggère qu’il s’agit d’un lien qui mérite une enquête future.

« Il est important de noter que nos analyses étaient de nature transversale et observationnelle et que nous n’avons pas évalué l’association longitudinale », dit l’épidémiologiste Pauline Duquenne de l’Université Sorbonne Paris Nord.

« Bien que les données n’établissent pas de causalité, notre étude est [the] premier du genre et contribue au corpus de connaissances existant sur la FPU. »

Compte tenu des recherches précédentes que nous avons vues et des liens bien établis entre l’alimentation et le sommeil, il n’est peut-être pas surprenant que les UPF puissent avoir un impact sur notre corps en termes de risque d’insomnie chronique.

Certains des mêmes chercheurs ont déjà trouvé une association entre le régime méditerranéen et un risque moindre d’insomnie, cette nouvelle étude semble donc présenter l’autre côté de cette relation.

On ne sait pas encore pourquoi cette relation pourrait exister. Il est plus facile de faire correspondre les UPF à la prise de poids, en raison de leur teneur élevée en calories, mais des recherches supplémentaires seront nécessaires pour comprendre comment ces aliments pourraient nous empêcher de dormir la nuit.

« À l’avenir, des recherches prospectives épidémiologiques, cliniques et expérimentales pourraient faire progresser les connaissances sur les voies de causalité et de médiation », écrire les chercheurs dans leur article publié.

La recherche a été publiée dans le Journal de l’Académie de Nutrition et Diététique.