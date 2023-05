Insomnie aggravée en vérifiant l’heure en essayant de dormir : étude

Vous trouvez-vous souvent allongé éveillé la nuit, essayant de déterminer combien d’heures vous aurez si vous pouvez simplement vous endormir à cette seconde exacte ?

S’il s’agit d’un scénario familier, il peut être utile de savoir que cette stratégie peut en fait rendre plus difficile l’endormissement, selon une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’Université de l’Indiana ont découvert dans une récente étude sur le sommeil de près de 5 000 personnes que regarder l’horloge tout en essayant de s’endormir rendait les participants plus susceptibles d’avoir plus de difficulté à s’endormir et plus susceptibles de se tourner vers des somnifères.

« Nous avons constaté que le comportement de surveillance du temps a principalement un effet sur l’utilisation de médicaments pour le sommeil car il exacerbe les symptômes de l’insomnie », a déclaré Spencer Dawson, professeur adjoint de clinique et directeur associé de la formation clinique au Département des sciences psychologiques et cérébrales, dans un communiqué de presse.

«Les gens craignent de ne pas dormir suffisamment, puis ils commencent à estimer combien de temps il leur faudra pour se rendormir et quand ils doivent se lever. Ce n’est pas le genre d’activité qui aide à faciliter l’endormissement – plus vous êtes stressé, plus vous aurez du mal à vous endormir.

L’insomnie peut toucher entre 4 et 22 % des adultes et peut contribuer à des problèmes de santé à long terme, associés aux maladies cardiovasculaires, au diabète et à la dépression.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont présenté à environ 4 880 patients inscrits dans un centre médical privé du sommeil à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, des questionnaires concernant leur niveau d’insomnie et leurs habitudes de sommeil. Les résultats ont été publiés mardi dans la revue à comité de lecture Primary Care Companion for CNS Disorders.

Les participants ont été invités à évaluer la gravité de leur insomnie et à divulguer leurs habitudes nocturnes, par exemple s’ils utilisaient fréquemment des médicaments pour essayer de s’endormir et s’ils se retrouvaient à vérifier l’heure alors qu’ils étaient frustrés par leur manque de sommeil.

Environ 1 558 participants répondaient aux critères du trouble d’insomnie chronique.

Les données ont montré que les participants qui ont obtenu un score plus élevé sur le comportement de surveillance du temps ont également signalé une utilisation plus régulière de somnifères. Ceux qui répondaient aux critères du trouble d’insomnie chronique étaient également plus susceptibles d’utiliser régulièrement des somnifères.

Selon les chercheurs, il est recommandé aux personnes souffrant d’insomnie chronique de recevoir une thérapie cognitivo-comportementale, mais avec des obstacles à l’accès à ces soins, il est plus probable que les gens se tournent vers des somnifères en vente libre.

Bien que ceux-ci puissent aider quelqu’un à dormir à court terme, des recherches antérieures ont établi un lien entre l’utilisation continue d’aides au sommeil sur ordonnance et en vente libre et des risques plus élevés de troubles cognitifs, de démence, de troubles psychiatriques, de cancer et même de taux de mortalité plus élevés.

Les chercheurs ont déclaré qu’essayer d’éviter les comportements de surveillance du temps peut aider les patients à mieux dormir et à réduire l’utilisation de somnifères.

« Une chose que les gens pourraient faire serait de se retourner ou de couvrir leur horloge, d’abandonner la montre intelligente, d’éloigner le téléphone pour qu’ils ne vérifient tout simplement pas l’heure », a déclaré Dawson. « Il n’y a aucun endroit où regarder l’horloge est particulièrement utile. »