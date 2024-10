Insomniac confirme l’absence de DLC « Spider-Man 2 », mais qu’en est-il du jeu Venom ?

Spider-Man 2 Sony

Insomniac a annoncé que Spider-Man 2 arriverait déjà sur PC le 30 janvier 2025, moins d’un an et demi après son lancement sur PS5, ce qui est un délai assez rapide.

Mais ce qu’ils ont dit aussi Dans cette annonce, c’est qu’aucun DLC d’histoire pour Spider-Man 2 n’a lieu, ce qui représente un écart par rapport aux plans qui ont fuité lors du grand piratage d’Insomniac l’année dernière.

Selon ces documents, trois DLC d’une certaine taille étaient prévus pour l’année dernière, et cela ne s’est clairement pas produit, et cela ne se produira pas non plus à l’avenir. Ceux-ci étaient basés sur Beetle, Carnage et un lien avec Spider-Verse, au moins Carnage étant fortement taquiné dans le jeu principal. Ceux-ci étaient censés sortir à partir de 2023 et se poursuivre jusqu’à nos jours. Selon cela, Carnage était censé sortir début 2024, par exemple. Mais il n’y a pas de retard, c’est juste… que ça n’arrive pas. Plutôt, uniquement la version PC.

Mais qu’en est-il de Venom ?

Une autre fuite importante était qu’Insomniac prévoyait une sortie Venom distincte, plus grande que ces DLC et peut-être à égalité avec quelque chose comme Miles Morales, lancé avec la génération PS5 et qui a eu beaucoup de succès. Cela n’a jamais été annoncé publiquement, mais la formulation ici impliquerait que quelque chose comme une offre Venom potentiellement autonome ne serait pas un « DLC de l’histoire de Spider-Man 2 » et, en tant que tel, pourrait toujours se produire. En fait, ces autres DLC annulés pourraient indiquer que c’est même plus il est probable que cela se produise si c’est là que ces ressources ont été consacrées.

Mais si nous n’interprétons pas cela correctement et que Venom est considéré comme une sorte de DLC Spider-Man, alors peut-être qu’ils en ont juste fini avec Spider-Man et ses amis pendant un certain temps. Après tout, le nouveau jeu Wolverine d’Insomniac sortira probablement fin 2025, deux ans seulement après Spider-Man 2, et consacrer des ressources importantes au DLC Spidey ou à un jeu Venom pourrait avoir un impact négatif sur cela.

Il y avait une sorte de récit étrange selon lequel Spider-Man 2 était une sorte de déception pour Sony, mais il s’est vendu à 2,5 millions d’unités en 24 heures et cinq millions en 11 jours, un rythme record pour un original PS. Il s’est vendu à 11 millions d’exemplaires en avril 2024. Le jeu est arrivé avec un métascore exceptionnel de 90 et a une note de 8,8/10 de la part des fans.

La seule chose que je peux voir ici, c’est le fait qu’il avait un budget incroyablement gonflé, apparemment le triple du coût du premier jeu mais évidemment sans tripler le contenu, utilisant une grande partie de la carte originale de Manhattan du premier jeu, qui vient d’être agrandie. Il n’était pas beaucoup plus grand ni plus long que l’original, il n’est donc pas clair si Sony était satisfait de son bénéfice global, malgré ces chiffres et scores élevés. Mais c’est un problème de budget, pas un problème de qualité.

Je pense qu’il pourrait être sage de sauter un jeu Venom et de tout mettre dans Wolverine. Mais vu le succès de Miles Morales et de cette nouvelle itération de Spider-Man, peut-être pas. Mais cette déclaration ne confirme rien dans un sens ou dans l’autre.

