Pékin a augmenté ses dépenses en technologie nationale depuis fin 2022

Les télécommunications et les banques seront probablement les prochaines à être poussées à utiliser davantage de produits chinois

Remplacer la technologie occidentale en raison des craintes géopolitiques et des cyberattaques

Les entreprises étrangères toujours dominantes dans le domaine des logiciels bancaires

BEIJING, 26 octobre (Reuters) – La Chine a augmenté ses dépenses pour remplacer les technologies de fabrication occidentale par des alternatives nationales alors que Washington resserre les restrictions sur les exportations de haute technologie vers son rival, selon des appels d’offres gouvernementaux, des documents de recherche et quatre sources proches du dossier.

Reuters rapporte pour la première fois des détails sur les appels d’offres du gouvernement, de l’armée et des entités liées à l’État, qui montrent une accélération de la substitution nationale depuis l’année dernière.

La Chine a dépensé des sommes considérables pour remplacer ses équipements informatiques, et les secteurs des télécommunications et de la finance seront probablement les prochaines cibles, ont déclaré deux personnes proches du secteur. Selon une analyse de leurs travaux, des chercheurs soutenus par l’État ont également identifié les paiements numériques comme particulièrement vulnérables à un éventuel piratage occidental, ce qui rend probable une poussée vers l’autochtonisation de cette technologie.

Le nombre d’appels d’offres émanant d’entreprises publiques, d’organismes gouvernementaux et militaires pour nationaliser des équipements a doublé, passant de 119 à 235 au cours des 12 mois suivant septembre 2022, selon une base de données du ministère des Finances consultée par Reuters.

Au cours de la même période, la valeur des projets récompensés répertoriés dans la base de données a totalisé 156,9 millions de yuans, soit plus du triple de l’année précédente.

Bien que la base de données ne représente qu’une fraction des appels d’offres à l’échelle nationale, il s’agit de la plus grande collection d’appels d’offres publics accessible au public et reflète les données de tiers. La Chine a dépensé 1 400 milliards de yuans (191 milliards de dollars) pour remplacer du matériel et des logiciels étrangers en 2022, soit une augmentation de 16,2 % sur un an, selon le cabinet de recherche informatique First New Voice.

Mais le manque de capacités avancées de fabrication de puces à Pékin l’empêche de remplacer complètement les produits par des alternatives entièrement fabriquées localement, selon les analystes.

Les précédents efforts de substitution nationale ont été bloqués parce que la Chine ne disposait pas « jusqu’à présent des compétences techniques nécessaires pour réaliser la localisation, et dans une certaine mesure, elle n’en a toujours pas », a déclaré Kendra Schaefer, responsable de la recherche sur les politiques technologiques au sein du cabinet de conseil Trivium basé à Pékin. Chine.

PEUR DE LA DÉPENDANCE

Les entreprises d’État ont reçu pour instruction l’année dernière de remplacer les systèmes logiciels de bureau par des produits nationaux d’ici 2027, c’est la première fois que de tels délais spécifiques sont imposés, selon cinq sociétés de courtage citant une ordonnance de septembre 2022 du régulateur chinois des actifs. Reuters n’a pas pu vérifier la commande de manière indépendante.

Les projets de remplacement nationaux ont ciblé cette année des infrastructures particulièrement sensibles, selon les appels d’offres.

Un appel d’offres partiellement expurgé pour un « certain département gouvernemental de la province du Gansu » a attribué 4,4 millions de yuans pour remplacer l’équipement d’un système de collecte de renseignements, sans fournir de détails.

Les unités de l’Armée populaire de libération de Harbin, dans le nord-est du pays, et de Xiamen, dans le sud du pays, ont lancé en décembre dernier des appels d’offres pour remplacer les ordinateurs fabriqués à l’étranger.

Des chercheurs en technologie tels que Mo Jianlei de l’Académie chinoise des sciences, la plus grande organisation de recherche publique du pays, ont déclaré que le gouvernement chinois était de plus en plus préoccupé par le piratage d’équipements occidentaux par des puissances étrangères.

Le régulateur des actifs de l’État n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Au cours de l’année écoulée, des chercheurs liés à l’État ont également appelé Pékin à renforcer les défenses anti-piratage de son infrastructure financière en raison de préoccupations géopolitiques.

Un document de recherche de mars a souligné la dépendance du système de carte de crédit chinois UnionPay à l’égard de la société de logiciels américaine BMC pour les règlements.

“Méfiez-vous des failles de sécurité matérielles et logicielles définies par la partie américaine… construisez un ‘pare-feu’ de sécurité financière”, écrivent les chercheurs.

BMC a refusé de commenter.

Un article publié cette année dans la revue Cyberspace Security par des chercheurs de la société d’État China Telecommunications Corporation concluait que le pays était trop dépendant des puces fabriquées par le géant américain Qualcomm (QCOM.O) pour la gestion back-end, ainsi que des systèmes iOS et Android. Systèmes Android.

“(Ils) sont tous fermement contrôlés par des sociétés américaines”, écrivent les chercheurs.

Comme la Chine n’a pas signé les clauses de l’Organisation mondiale du commerce régissant les marchés publics, les efforts de substitution ne semblent pas violer les accords internationaux, selon le Trésor américain. Les États-Unis ont mis en place des règles similaires interdisant aux entreprises chinoises de participer aux offres du secteur public.

Qualcomm, Google (GOOGL.O) et Apple (AAPL.O) n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

GAGNANTS ET PERDANTS

Les efforts de la Chine pour construire un système informatique indépendant remontent au moins à son plan quinquennal de 2006 pour le développement scientifique et technologique, qui classait les secteurs des semi-conducteurs et des systèmes logiciels comme priorités nationales.

Cet effort a donné naissance à des entreprises publiques qui remportent de plus en plus de contrats majeurs. Les deux entreprises qui ont remporté les appels d’offres de Harbin étaient des filiales de China Electronics Corporation et de China Electronics Technology Group Corporation, toutes deux fortement ciblées par les sanctions américaines.

L’ordonnance de 2022 du régulateur d’État a éloigné les entreprises publiques des sociétés américaines telles que Microsoft (MSFT.O) et Adobe (ADBE.O), selon un employé d’une entreprise basée à Pékin qui développe des logiciels de bureautique nationaux.

China Tobacco, par exemple, a commencé en juillet à transférer certaines filiales de Microsoft Windows vers EulerOS de Huawei, selon un employé d’un éditeur de logiciels qui dessert le fabricant public.

Les personnes ont parlé sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à discuter des clients et des concurrents.

Pendant des années, les entreprises technologiques occidentales ont partagé leur code source et conclu des partenariats avec des entreprises nationales pour répondre aux préoccupations de Pékin, mais d’éminents informaticiens tels que Ni Guangnan de l’Académie chinoise d’ingénierie ont déclaré que de telles mesures ne suffisaient pas aux besoins de sécurité de la Chine.

China Tobacco, Microsoft et Adobe n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

En septembre, Reuters et d’autres médias ont rapporté que certains employés d’agences du gouvernement central s’étaient vu interdire d’utiliser des iPhones au travail.

“Dans certains secteurs, les clients (…) optent pour des fournisseurs nationaux, les fournisseurs étrangers étant souvent confrontés à des barrières informelles”, a déclaré la Chambre de commerce de l’Union européenne à Pékin en réponse aux questions de Reuters.

Dans un rapport de 2023 de la Chambre de commerce américaine (AmCham) à Shanghai, 89 % des entreprises technologiques membres de l’organisation ont cité les pratiques d’approvisionnement favorisant les concurrents nationaux comme un obstacle réglementaire. Il s’agit du pourcentage le plus élevé de tous les secteurs.

Le président de l’AmCham Shanghai, Eric Zheng, a reconnu les préoccupations de la Chine en matière de sécurité nationale, mais a déclaré qu’il espérait que « les procédures normales de passation des marchés publics ne seront pas politisées afin que les entreprises américaines puissent rivaliser équitablement et poursuivre des opportunités commerciales… au bénéfice des deux pays ».

Le ministère américain du Commerce, China Electronics Corporation et China Electronics Technology Group Corporation n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

PRIX HUAWEI

Le conglomérat technologique chinois Huawei est devenu l’entreprise leader dans ce cycle de remplacement, selon trois personnes proches du secteur technologique d’entreprise chinois, qui ont parlé sous couvert d’anonymat étant donné la sensibilité de la question.

En 2022, l’activité d’entreprise de Huawei, qui comprend les opérations de logiciels et de cloud computing, a enregistré un chiffre d’affaires de 133 milliards de yuans, soit une hausse de 30 % par rapport à l’année précédente.

L’une des personnes a déclaré que la société privée Huawei était considérée comme plus agile que les groupes publics dans le déploiement de produits et l’exécution de projets.

Les deux autres sources ont souligné la vaste gamme de produits de Huawei – allant des puces aux logiciels – comme un avantage.

Les clients apprécient également Huawei pour sa capacité à traiter les données sur les serveurs internes de l’entreprise et les réseaux cloud externes, ainsi que pour sa large offre de produits de cybersécurité, selon l’employé d’un fournisseur technologique de China Tobacco.

Huawei a refusé de commenter.

La campagne de remplacement a redessiné des sous-secteurs entiers de l’industrie du logiciel. La part de marché combinée de la Chine détenue par cinq grands fabricants étrangers de systèmes de gestion de bases de données – dont la majorité sont américains – est passée de 57,3 % en 2018 à 27,3 % fin 2022, selon le groupe industriel IDC.

Toutefois, malgré d’importantes dépenses de substitution au niveau national, les entreprises étrangères restent les principaux fournisseurs de gestion de bases de données bancaires et de télécommunications. Les entreprises non chinoises détenaient 90 % des parts de marché des systèmes de bases de données bancaires fin 2022, selon EqualOcean, un cabinet de conseil en technologie.

Les institutions financières sont généralement réticentes à changer de système de bases de données malgré la pression du gouvernement, a déclaré l’une des sources du secteur, ajoutant qu’elles ont des exigences de stabilité plus élevées que de nombreux autres secteurs et que les acteurs locaux ne peuvent pas encore répondre à leurs besoins.

Même pour les ordinateurs personnels, les banques qui passeraient d’une marque internationale au fournisseur chinois dominant Lenovo (0992.HK) resteraient dépendantes des composants de puces critiques fournis par des entreprises occidentales, a déclaré l’une des sources du secteur.

(1 $ = 7,3165 yuans chinois)

Reportage de la salle de rédaction de Pékin ; Montage par Brenda Goh et Katerina Ang

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.