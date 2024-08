Insider Today : fuite d’un enregistrement AWS

Amazon; Getty Images; Tyler Le/BI

Mais d’abord : Quelques bonnes nouvelles de l’Ouest.

Les coupes arrivent

« Le temps est venu pour la politique de s’ajuster. »

Avec ces huit mots, le président de la Fed, Jerome Powell la baisse des taux d’intérêt de septembre est en principe garantiepromettant d’apporter au marché et à l’économie le soulagement qu’ils réclament depuis longtemps.

La baisse des taux prévue en septembre semblait une certitude avant même que Powell ne monte sur scène vendredi à Jackson Hole, dans le Wyoming. Mais compte tenu de la volatilité des mouvements du marché et des données économiques au cours des 12 derniers mois, rien ne semble certain ces jours-ci.

Powell a également évité de répondre directement à l’autre question des observateurs du marché : quelle sera l’ampleur de la baisse des taux ? La baisse traditionnelle d’un quart de point a été le grand favori. Mais les données montrent que un marché du travail qui commence à se briser a conduit certains à penser qu’une réduction de 50 points de base pourrait être envisageable.

Certains pensent néanmoins que les baisses de taux ne seront pas la solution miracle.

Un stratège de BCA Research a déclaré que les signes continuent de pointer vers une économie qui tourne d’une manière que les coupures ne peuvent pas réparer, ce qui pourrait mettre en danger le type de peur de la croissance qui a secoué les marchés plus tôt ce mois-ci.

Et Neil Dutta, qui l’année dernière repoussé par la prédiction plus large de Wall Street d’une récession imminente, a changé de ton. Il voit maintenant le marché du travail suivre une tendance à la baisse ce n’est pas facilement réversible.

C’est pourquoi le prochain rapport sur l’emploi, dont la publication est prévue le 6 septembre, est d’autant plus important.

Au revoir, recherche de logement décontractée

Grâce à une règle entrée en vigueur le week-end dernier, les acheteurs potentiels de maisons doivent désormais signer un accord de représentation de l’acheteur décrivant les conditions de service de leur agent immobilier et le montant qu’ils s’attendent à être payés.

Cette nouvelle réglementation, qui fait partie d’un accord juridique de grande envergure, promet de repenser fondamentalement le marché immobilier. La bonne nouvelle ? Elle pourrait vous aider à économiser des milliers de dollars.

Ce qu’implique la nouvelle règle.

L’IA pourrait prendre le relais du codage

Les ingénieurs en logiciels devront peut-être commencer à développer d’autres compétences à mesure que l’intelligence artificielle automatise le codage. C’est du moins ce qu’affirme Matt Garman, PDG d’Amazon Web Services, qui a fait ce commentaire dans un enregistrement divulgué obtenu par BI.

Les commentaires de Garman étaient censés être un conseil plutôt qu’un avertissement. Mais il n’est pas le premier dirigeant de haut rang à faire ce type de prédiction. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déjà déclaré que « tout le monde est désormais programmeur » grâce aux nouveaux assistants de codage IA.

Plus d’informations sur les conseils de Garman à ses employés.

La technologie RH est horrible

Avez-vous déjà saisi une demande de congés payés dans le système de gestion de votre entreprise et vous êtes-vous retrouvé complètement gêné par l’interface déroutante du système ? Vous êtes-vous senti frustré, comme si vous n’aviez jamais utilisé d’ordinateur auparavant ?

Vous n’êtes pas seul. Les applications professionnelles sont devenues pénibles, ce qui entraîne une perte de temps considérable et de nombreux maux de tête. Les lacunes de l’automatisation et les priorités des concepteurs d’applications peuvent en être la cause.

Derrière le gonflement des technologies épouvantables.

L’Arabie Saoudite veut acheter le monde

Le Fonds d’investissement public saoudien, dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, se mondialise et investit dans tous les secteurs, d’Uber à LIV Golf. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour réduire sa dépendance économique au pétrole et concrétiser son programme Vision 2030.

Alors que les Saoudiens continuent de faire étalage de leur argent à l’étranger, le PIF est confronté à plusieurs risques, notamment la difficulté financière de ses investissements à l’étranger. Il est encore trop tôt pour prédire le succès de ses investissements mondiaux.

Au cœur des investissements mondiaux de l’Arabie saoudite.

Citation de la semaine :

« J’essaie vraiment de respecter les règles. »

— James Robart, un juge fédéral qui a révélé qu’il acheté et vendu des actions Boeing pendant l’audition d’une affaire contre Boeing.

