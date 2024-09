Insider révèle quand les tablettes Samsung Galaxy Tab S10 seront commercialisées et combien elles coûteront • Mezha.Media

Insider allemand @rquandt a publié les prix et la date de sortie du Samsung Galaxy Tab S10+ et du Galaxy Tab S10 Ultra sur le réseau social X.

Selon la fuite, La Galaxy Tab S10+ coûtera 1 119 € en Europe et la Galaxy Tab S10 Ultra 1 339 €. Les nouveaux produits seront commercialisés le 26 septembre 2024.

Galaxy Tab S10+ : à partir de 1119 euros

Galaxy Tab S10 Ultra : à partir de 1339 euroshttps://t.co/qrF8ilIEOm — Roland Quandt (@rquandt) 11 septembre 2024

Les appareils seront dotés d’écrans AMOLED de différentes diagonales : 12,4″ et 14,6″. Samsung équipera également les tablettes du processeur phare MediaTek Dimensity 9300+.

les deux nouveaux modèles Galaxy Tab S10 seront lancés le 26 septembre. https://t.co/s8buUuviVa — Roland Quandt (@rquandt) 11 septembre 2024

De plus, les nouveaux produits auront jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage interne, un emplacement microSD et des batteries jusqu’à 11 200 mAh avec 45 W de charge.