Insider révèle la réaction de Kate Cassidy aux événements juridiques de Liam Payne dans les jours précédant son décès | Kate Cassidy, Liam Payne, Maya Henry | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Un initié s’exprime sur Kate Cassidyla réaction de certains des événements juridiques survenus dans les jours qui ont précédé Liam PayneC’est un décès tragique.

Juste deux jours avant Liam tragiquement décédé après une chute du balcon de son hôtel de Buenos Aires, il a été rapporté que son ex Maya Henri intentait une action en justice contre lui.

Maya aurait envoyé Liam une lettre de cessation et d’abstention après avoir été accusé d’avoir « contacté de manière obsessionnelle ses amis et sa famille ». Vous pouvez en savoir plus sur cette situation ici.

Maintenant, un initié partage comment Kate, LiamLa petite amie de ces deux dernières années, a réagi.

« Elle l’a beaucoup soutenu tout au long de tout le drame juridique et l’a vraiment soutenu », a déclaré une source. Personnes.

Découvrez pourquoi Kate a quitté l’Argentine deux jours avant Liamça passe. Elle a également publié un communiqué lui rendant hommage la semaine dernière.

Nos pensées continues vont à LiamLes amis, la famille et les proches de ‘s en ce moment. DÉCHIRER.