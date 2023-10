Insider Expos sur le greenwashing ESG – Enjeux mondiaux

KUALA LUMPUR, Malaisie, 18 oct (IPS) – Un cadre supérieur de la plus grande société d’investissement au monde a « dénoncé » le « greenwashing » ESG (environnement, social et gouvernance), en particulier sur le prétendu financement climatique.

Lanceur d’alerte à Wall StreetTariq Fantaisie a été directeur des investissements (CIO) pour l’investissement durable chez BlackRock, gérant plus de 9 000 milliards de dollars d’actifs. Fondée en 1988, basée à New York et disposant du plus grand portefeuille d’investissement au monde, BlackRock peut faire évoluer les marchés financiers.

Jomo Kwame SundaramPar conséquent, la critique interne de Fancy à l’égard des prétentions ESG des entreprises – souvent associées à l’investissement « responsable » et à « l’investissement d’impact » – a eu un impact majeur. Cela a été considéré comme confirmant, voire approfondissant, les critiques de longue date concernant le « greenwashing » ESG.

Rejetant le « capitalisme des parties prenantes », le gourou du capitalisme actionnarial, Milton Friedman, a longtemps souligné que l’objectif principal et principal d’une entreprise devoir unique est de maximiser les profits pour les actionnaires.

Les gestionnaires sont légalement tenus de prioriser actionnaire les intérêts financiers avant tout. Cela signifie que les entreprises ne doivent jamais sacrifier leurs bénéfices ou leurs fonds, aussi noble que soit la cause.

Les actions éthiques ou responsables ne peuvent être justifiées que si elles améliorent la « valeur actionnariale ». Ainsi, les entreprises ne peuvent prendre des mesures moralement souhaitables pour améliorer leurs notes ESG que si et quand elles améliorent leur rentabilité.

Comme Friedman l’a souligné, les dirigeants d’entreprise ont des responsabilités fiduciaires strictes en vertu de la loi du « capitalisme actionnarial » aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs. Leurs obligations et comportements managériaux limitent ainsi les impacts ESG potentiellement positifs.

Donnant la priorité à leurs obligations fiduciaires d’entreprise par-dessus tout, elles ne peuvent améliorer les avantages sociaux ou environnementaux sans maximiser les rendements pour les actionnaires. Selon la loi, les devoirs éthiques ou les valeurs morales sociales, communautaires ou nationales doivent toujours être secondaires.

La finance verte est-elle progressiste ?

Les pratiques des entreprises répondent à l’évolution des conceptions de la maximisation des profits à moyen et long terme. Face à l’évolution des exigences nationales et internationales, les entreprises peuvent être en mesure de maximiser leurs gains financiers à long terme en investissant dans le développement durable.

Ainsi, investir dans les transitions vertes – par exemple les énergies renouvelables ou le reboisement – ​​peut devenir rentable à long terme si l’environnement réglementaire change suffisamment tôt pour modifier suffisamment les incitations aux investissements à long terme.

Ainsi, la rentabilité à long terme peut être améliorée au détriment des gains à court terme si des réglementations favorables, des incitations et des mesures dissuasives sont introduites suffisamment tôt.

Les entreprises qui adoptent des pratiques plus durables sur le plan environnemental – comme l’adoption de panneaux solaires, l’investissement dans le reboisement ou d’autres initiatives vertes – pourraient ainsi devenir plus rentables à long terme.

Mais les investissements « statu quo » sont susceptibles de générer davantage de gains à court terme à court terme. Et les marchés boursiers s’intéressent davantage à la performance des entreprises à court terme, ce qui mine les considérations de rentabilité à long terme. Ainsi, les normes de gouvernance d’entreprise à court terme découragent les transitions vertes.

Les obligations vertes accélèrent-elles les transitions vertes ?Larry Lohmann a montré combien il est difficile de confirmer que les financements levés par les entreprises émettant des « obligations vertes » sont effectivement supplémentaires. Il est souvent difficile de vérifier que ces obligations financent de nouveaux projets qui n’auraient pas vu le jour de toute façon.

Parfois, les entreprises avaient déjà prévu de réaliser certains investissements en utilisant des financements conventionnels. Ayant facilement accès à de tels financements, ils n’auraient pas émis d’obligations vertes sans les avantages pécuniaires qui en découlent.

Dans de telles circonstances, les obligations vertes donnent les mêmes résultats que la finance conventionnelle, si ce n’est l’incitation à prétendre le contraire. Par conséquent, les obligations vertes ne peuvent pas revendiquer le mérite d’investissements et de transitions verts si ceux-ci auraient eu lieu de toute façon par d’autres moyens.

Cela soulève des questions plus vastes sur l’impact supposément transformateur des obligations vertes. Les entreprises peuvent même occulter des pratiques écologiquement non durables, voire nuisibles, en les regroupant avec des investissements soi-disant « verts ».

Ainsi, les obligations vertes peuvent financer certains projets véritablement durables ou respectueux de l’environnement sans modifier le reste de leurs portefeuilles d’investissement et leurs pratiques commerciales.

Discipline boursière ?

Malgré l’absence de preuves empiriques solides, les défenseurs affirment que les actions conformes aux critères ESG surperforment celles qui ne le sont pas sur le marché boursier. De même, ils affirment qu’une telle conformité améliore les indicateurs ESG globaux et contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable.

Mais il n’existe aucune preuve solide que les stratégies boursières ou d’entreprise inspirées par l’ESG aient amélioré l’environnement, la société ou la gouvernance. Après tout, les actionnaires et les entreprises privilégient les objectifs financiers à court terme plutôt que les considérations à long terme, notamment l’ESG et la rentabilité à long terme.

Le désinvestissement d’actions de sociétés non conformes aux critères ESG peut n’avoir qu’un impact limité si d’autres achètent des actions non conformes, notamment après la baisse de leurs cours.

En outre, même si certains investisseurs vendent leurs actions dans des sociétés qui ne sont pas conformes aux critères ESG, il est peu probable que le marché boursier « écologise » le comportement des entreprises de manière plus générale.

Ces actions ne sont que des gouttes d’eau dans l’océan de la richesse et de la finance, et on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la queue « remue le chien ». En 2021, l’économie mondiale disposait d’une richesse d’une valeur de 360 000 milliards de dollars, dont près de 6 000 milliards de dollars de capital-investissement.

Discipliner les entreprises

Désinvestir signifie vendre des actions et ainsi perdre sa « voix » dans la gouvernance de l’entreprise. Mais pour l’engagement actionnarial, il est nécessaire de conserver l’actionnariat. La détention d’actions donne aux actionnaires une voix qui peut être utilisée pour tenter de faire pression sur les entreprises afin qu’elles soient plus conformes aux critères ESG.

Sans effets financiers néfastes sur sa réputation et le cours de ses actions, une entreprise ne serait pas obligée de devenir plus conforme aux critères ESG. Seuls des effondrements significatifs du cours des actions – à la suite de cessions massives d’actions en raison d’une atteinte à la réputation – sont susceptibles de motiver les entreprises à se conformer aux critères ESG.

Il ne fait aucun doute qu’une mauvaise publicité à l’égard de certaines entreprises nuit au cours de leurs actions, du moins temporairement. Et cela pourrait obliger les entreprises à améliorer leur comportement. Mais un tel succès implique qu’une approche consistant à « dénoncer et à faire honte » – et non à se conformer aux critères ESG – puisse être efficace.

Et même si certains cours d’actions peuvent être plus sensibles à une publicité ESG négative dans certaines sociétés, il n’existe aucune preuve solide que cela soit vrai partout. Il n’existe pas non plus de preuves solides que le reporting ESG systématique ait généré des résultats souhaitables dans la plupart des sociétés.

Le désinvestissement peut ne pas affecter fortement la rentabilité de l’entreprise ou le cours des actions. Mais des actions telles que le boycott des consommateurs influencent directement les revenus et les performances financières des entreprises. Cela pourrait susciter des réactions fortes au sein des entreprises en raison de leur impact sur les « résultats financiers » des entreprises.

