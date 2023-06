Inside Video: Priyanka danse son cœur au concert de Beyonce à Londres

Cette vidéo de Priyanka Chopra, dansant son cœur au concert de Beyonce, crie de plaisir à des kilomètres de distance. Le Citadelle La star a récemment assisté au concert de la chanteuse, Renaissance World Tour, à Londres avec ses amis et sa mère Madhu Chopra et a offert à ses fans de superbes photos de l’intérieur de l’événement. Dans une vidéo publiée par un compte de fan, on peut voir Priyanka Chopra chanter et danser au concert tout en étant magnifique dans une robe noire. Partageant la vidéo, le compte de fan a écrit : « Priyanka s’amuse comme jamais avec Madhu et Tammana dans la section VIP du concert ‘Renaissance World Tour’ de Beyoncé à Londres, il y avait Salma Hayek, Daniel Kaluuya, Jay Z Alfonso Cuarón, François Henri Pinault et quelques autres. »

Jetez un oeil à l’image ici:

Dimanche, l’actrice a également publié une série de photos et de vidéos, donnant à ses fans un aperçu de la salle. Dans sa première story, l’actrice a simplement posté une vidéo de la scène et de la foule. Regarde.

La mère de Priyanka, qui était également au concert, a fait une apparition spéciale dans les histoires Instagram de sa fille lorsqu’elle a été vue en train d’encourager Beyonce. Priyanka a légendé le post, « Joyeux presque anniversaire Madhu Chopra. »

Maman Madhu a également étreint l’actrice Salma Hayek sur une autre photo. Partageant l’image, Priyanka a écrit : « Salma Hayek, je t’aime. »

La photo qui a suivi montrait Madhu souriant et posant avec Jay Z. Parallèlement à la photo, Priyanka a écrit : « Allons-y, Madhu Chopra, Jay Z. » La dernière photo sur les histoires Instagram de Priyanka mettait en vedette Beyonce elle-même, éblouissante dans une tenue dorée et noire. L’acteur a dit : « Reine pour toujours Beyonce ».

Plus tôt dans la journée, le Citadelle La star a été vue en train de profiter de ses « journées d’été » avec sa fille Malti Marie. Découvrez le duo mère-fille ici :

Plus tôt cette année, Priyanka Chopra a fait la une des journaux pour son interview virale, où elle a révélé qu’elle était « acculée » par certains membres de l’industrie cinématographique hindi. Sans nommer personne, Priyanka a ajouté qu’elle « avait eu du mal avec les gens » et cela l’a poussée à changer de base à Hollywood.