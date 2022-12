Inside Towie met en vedette le premier Noël des Sims Sisters à Los Angeles alors qu’elles se lancent dans de nouvelles carrières à la télévision

La star de TOWIE, Chloe Sims, a célébré son premier Noël à Los Angeles après s’être lancée dans une toute nouvelle carrière télévisuelle.

Chloé, 41 ans, et ses sœurs Frankie, 27 ans, et Demi, 25 ans, sont aux États-Unis pour filmer leur nouvelle émission de télé-réalité.

Les sœurs Sims ont fêté leur premier Noël à Los Angeles

Chloé glamour pour la journée de fête

Chloé a été rejointe par sa fille Madison (à droite)

Le trio a été rejoint par la fille de Chloé, Madison, 17 ans, alors qu’ils portaient un pyjama festif et déballaient des montagnes de cadeaux de Noël.

Les frères et sœurs ont été ravis de passer la saison des fêtes en Californie et ont été rendus encore plus spéciaux après avoir emménagé dans leur nouveau logement de luxe la semaine dernière.

Bien qu’ils se trouvaient à des milliers de kilomètres de leur ville natale, l’Essex, ils se sont assurés de ne pas manquer un rôti de Noël classique.

Frankie a partagé un cliché de leur dîner de dinde et l’a sous-titré: “Rôti américain”.

Semblant sensationnelle dans un haut à une épaule en cuir violet, un pantalon fuchsia et des talons argentés, Frankie s’est pavanée après avoir dégusté un repas slap up dans un restaurant chic.

Chloé avait l’air tout aussi glamour dans une robe noire moulante, des boucles d’oreilles en argent et des mitaines en dentelle.

Elle portait ses cheveux en vagues lâches, tandis que sa sœur Frankie montrait ses mèches rouges récemment teintes dans un chignon élégant.

Demi a également ébloui dans une doudoune noire et un chapeau en fausse fourrure blanche et sa nièce Maddy avait l’air chic dans une robe noire, une veste en cuir et a ajouté une touche de couleur avec du rouge à lèvres rouge.

Finissant le jour de Noël comme il se doit, les Sims ont dégusté une sélection de chocolats alors qu’ils s’installaient pour la nuit.

Les sœurs ont partagé leur voyage à Los Angeles avec leurs fans.

Le soleil a révélé que Chloé et ses frères et sœurs avaient signé un gros contrat pour faire une émission de téléréalité sur le site Web réservé aux adultes OnlyFans.

Chloé a quitté Towie plus tôt cette année aux côtés des sœurs Frankie et Demi et a maintenant pour objectif de devenir la prochaine Kardashian – pour 1 million de livres sterling.

La série, avec un titre provisoire de House of Sims, est en pré-production et prévue pour 2023.

Il mettra également en vedette le frère des filles Charlie et sa fiancée Georgia Shults.

La première promo du spectacle très attendu voit le gang vêtu de tous les ensembles en cuir noir.

La série se concentrera sur les Sims à la fois chez eux dans l’Essex et sur leurs voyages aux États-Unis, dans une série documentaire authentique et non filtrée qui capture certains changements majeurs dans la vie.

Frankie Sims stupéfait dans un haut moulant violet à une épaule

La famille a emménagé dans son nouveau logement de luxe la semaine dernière