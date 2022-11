Inside The WSL : Pourquoi les blessures au LCA sont-elles si courantes dans le football féminin ? | Nouvelles du football

Les footballeuses sont jusqu’à six fois plus susceptibles de subir une blessure au LCA que leurs homologues masculins, et Inside the WSL s’est entretenu avec des joueurs, des kinés et des médecins pour essayer de découvrir pourquoi.

Malheureusement, il n’est pas rare de voir un club féminin annoncer qu’une joueuse sera mise à l’écart en raison d’une rupture du LCA. Jessica Ziu de West Ham, Chantelle Boye-Hlorkah d’Aston Villa et le duo de Tottenham Kyah Simon et Ellie Brazil ne sont que quelques-uns des joueurs à exclure cette saison seulement.

La question a également été mise en avant lors des Championnats d’Europe de l’été. La gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas a raté le tournoi après avoir rompu son ACL quelques jours avant le match d’ouverture de l’Espagne. Simone Magill a également subi la même blessure lors du match d’ouverture du tournoi de l’Irlande du Nord contre la Norvège, quelques jours seulement après avoir signé pour Aston Villa.

L’attaquante française Marie-Antoinette Katoto a également boité lors de leur deuxième match de groupe contre la Belgique, après avoir également rompu son ACL. Elle avait été l’une des favorites pour remporter le Soulier d’or de l’Euro 2022.

La Française Marie-Antoinette Katoto s’est blessée au LCA lors de l’Euro 2022





Vous pourriez continuer à débiter les noms des joueuses qui ont traversé le long processus de rééducation du LCA, mais jusqu’à présent, très peu de recherches scientifiques ont été menées sur les raisons pour lesquelles les femmes sont plus susceptibles de souffrir de la blessure que les hommes.

Il existe des théories telles que les cycles menstruels jouant un rôle clé, bien qu’il n’y ait pas encore eu suffisamment de recherches pour le soutenir.

Parler à À l’intérieur du WSLspécialiste de la santé féminine, le Dr Emma Ross, a expliqué : “Nous savons que les athlètes féminines sont jusqu’à six fois plus susceptibles d’avoir une blessure au LCA sans contact que leurs homologues masculins.

“Nous avons publié un article il y a environ un an qui montrait que, dans la recherche sur les sciences du sport et de l’exercice, seulement 6 % environ des études sont réalisées exclusivement sur des femmes – ce qui signifie qu’elles étudient ce qui se passe dans le corps féminin – alors nous ne le faisons pas. Il n’y a pas beaucoup de recherches sur les athlètes féminines.

“Mais ce que nous savons du cycle menstruel et des blessures, c’est que les changements hormonaux au cours du cycle peuvent avoir un impact sur la physiologie et la biomécanique du corps.

“Par exemple, lorsque l’œstrogène est élevé dans le cycle menstruel, et cela se produit environ la deuxième semaine, cela peut affecter la stabilité des articulations. Cela peut interférer avec le collagène dans nos articulations et créer des articulations plus lâches et plus lâches. L’articulation lâche est donc moins stable et plus sujette aux blessures.

Le Dr Emma Ross est une spécialiste de la santé féminine et a donné son avis sur les blessures du LCA chez les footballeuses





“Nous avons donc des informations sur les articulations lâches, mais ce que nous n’avons pas, c’est la dernière étape pour savoir si cela augmente vraiment le risque de blessure chez les athlètes féminines.”

Le physiothérapeute d’Arsenal Women, Gary Lewin, convient également que les cycles menstruels peuvent jouer un rôle dans l’augmentation des blessures au LCA.

Il a dit: “En général, je dirais qu’il y a un lien. Quel est ce lien, nous n’avons pas découvert définitivement que je sache. Il y a certaines hypothèses et les différentes phases d’un cycle menstruel conduisent à différents niveaux de fatigue, coordination, ce qui pourrait entraîner une perte de puissance.

“Cela pourrait être lié à la cause de la rupture de leur croisé. Mais le sport féminin a besoin de plus de recherche en général car une grande partie de la recherche est basée sur le sport masculin.

“Une autre chose que j’ai découverte depuis le peu de temps que j’ai passé dans le football féminin, c’est qu’il y a ce qu’on appelle un défaut ostéochondral, où l’os est impliqué et il y a dégénérescence de l’os.

Le physio d’Arsenal, Gary Lewin, a également fait part de ses réflexions à Inside the WSL





“Pour moi, il y a un facteur dans le football féminin où cela se produit plus régulièrement que nous ne le pensons. Encore une fois, c’est un domaine que j’aimerais étudier et qui peut être lié aux blessures cruciformes.”

Un joueur de la WSL qui a subi deux blessures au LCA ces dernières années est le défenseur de Manchester United Aoife Mannion. Peu de temps après avoir rejoint Manchester City, elle a subi une grave blessure au LCA en octobre 2019. Couplée aux reports de Covid, Mannion a passé 458 jours loin du terrain et n’a fait que 11 apparitions pour City.

Elle a quitté le club à la fin de son contrat pour déménager de l’autre côté de Manchester l’été dernier. Mais après un bon départ sous Marc Skinner, elle a de nouveau rompu son ACL en mars 2022. Elle se rapproche d’un retour huit mois plus tard.

“La première fois que je l’ai fait, c’était une expérience hors du corps”, a-t-elle déclaré. À l’intérieur du WSL. “Je savais que quelque chose s’était passé, je serais sauvé d’une partie de la douleur que certaines personnes ressentent, mais je l’ai certainement entendu partir.

Aofie Mannion a parlé à Inside the WSL de ses deux blessures au LCA en autant d’années





“J’en ai eu un où c’était un ACL très simple et le précédent était très complexe. En termes de facteurs contributifs, nous avons peut-être parlé des cycles menstruels. C’est difficile en tant que footballeur de commencer à penser de cette façon dans termes de ‘est-ce que mon corps à certains moments du mois me rend plus susceptible d’avoir une blessure au LCA’.

“Tout ce que je fais est de me donner les meilleures chances de ne pas recommencer et de retrouver une forme physique complète. Je suis au courant de la recherche, j’aime regarder les choses et entendre les expériences des gens, des gens qui sont passionnés par les rééducations ACL et tout ça comme ça.

“Je suppose que je suis un peu un geek dans cette catégorie. En ce moment, je suis en train de réhabiliter un ACL, donc j’aime entendre la recherche.”

Mannion a été ouverte à la fois sur ses blessures au LCA et sur le processus de rééducation, publiant souvent sur les réseaux sociaux pour donner des mises à jour sur ses progrès.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, elle a expliqué: “La motivation est légèrement égoïste parce que je sais que quand je partage, des gens au bon cœur m’encouragent et pourquoi ne le voudriez-vous pas.

“J’encouragerais tout le monde à faire un peu de cela, à partager ce qu’ils font parce que les gens qui sont sur la même longueur d’onde et qui l’obtiennent enverront des encouragements et vous devez prendre tous les encouragements que vous pouvez obtenir.

“Je pense que l’une des raisons pour lesquelles les gens ne partagent pas leur cure de désintoxication est qu’ils pensent que soit le sort est tentant d’être blessé à nouveau, soit il y aura un revers et ils auront l’air idiots. Je pense que si vous allez vous blesser , vous allez vous blesser, alors pourquoi ne pas partager les bons moments en cours de route.”

Tout cela mène à la grande question – que peut-on faire pour aider à empêcher autant de footballeuses de souffrir de blessures au LCA ?

Le Dr Ross a donné son avis en disant: “Nous devons commencer à mesurer les hormones car elles changent au cours d’un mois et nous pensons que cela pourrait avoir un impact sur des choses comme la stabilité des articulations et le risque de blessure.

“Cela a un coût et c’est une méthode de recherche assez compliquée, car vous devez suivre les athlètes et les amener à suivre les hormones, à suivre leurs symptômes et à suivre leur cycle.

“Vous devez également attendre qu’ils soient blessés. Le grand défi de la recherche sur les blessures est qu’elle est principalement effectuée de manière rétrospective, car nous ne savons pas qui va se blesser quand et pourquoi.

“Il y a beaucoup de mythes sur le cycle menstruel et les blessures. En fait, quand nous parlons aux athlètes et aux footballeurs, ils disent souvent qu’ils sont nerveux s’ils ont leurs règles et qu’ils jouent un match parce qu’ils pensent qu’ils pourraient être blessé, surtout s’il a déjà été blessé.

L’attaquant de Man City et vainqueur de l’Euro 2022, Chloe Kelly, est l’un des joueurs de la WSL à avoir déjà été écarté d’une blessure au LCA.





“C’est une anxiété qu’ils tiendront dans leur performance et malheureusement, nous n’avons pas de preuves suffisamment solides pour dire” oui, il y a un moment précis de votre cycle où vous êtes plus susceptible d’être blessé “, mais nous avons beaucoup de gros titres qui le suggèrent. Les joueurs liront cela et commenceront à s’inquiéter.

“Pour le moment, le mieux que nous puissions faire est d’amener les joueurs à suivre leurs cycles et s’ils ont l’impression que leurs ischio-jambiers sont plus serrés ou que leur dos s’embrase à un certain moment de leurs cycles, ils sont mieux informés pour travailler avec leurs physios et leur entraîneur pour faire quelque chose à ce sujet.

“Lorsque les gens trouvent des approches qui leur ont vraiment été utiles en tant qu’athlète féminine travaillant avec leur corps féminin, partager cela avec d’autres athlètes féminines qui n’ont peut-être pas accès à ces informations est extrêmement utile.

“Nous devons considérer que tout le monde est unique et que la même approche peut ne pas fonctionner de la même manière pour quelqu’un d’autre, mais le partage des meilleures pratiques et une réadaptation réussie sont vraiment importants afin que nous puissions améliorer la compréhension de chacun de ce qui pourrait fonctionner en matière de blessures et de blessures. résilience chez les footballeurs.”

