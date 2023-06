Inside the Ring : Joe Biden qualifie Xi Jinping de dictateur

NOUVELLES ET ANALYSES :

Président Joe Biden cette semaine a évoqué Le président chinois Xi Jinping en tant que «dictateur» pour la façon dont il a réagi à l’abattage par l’US Air Force d’un ballon de surveillance chinois présumé au-dessus de l’Atlantique en février.

M. Biden a fait ce commentaire mardi soir lors d’une collecte de fonds dans le nord de la Californie et la remarque a déclenché une réponse sévère du gouvernement chinois qui met en évidence la sensibilité de Pékin concernant son système politique communiste. Le volet est venu quelques jours après Secrétaire d’État Antony Blinken était à Pékin pour des entretiens de réparation.

Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les remarques du président « extrêmement absurdes et irresponsables », notant que les commentaires « violent gravement les faits fondamentaux, les protocoles diplomatiques et la dignité politique de la Chine ». Le commentaire est également une « provocation politique », a-t-elle déclaré aux journalistes à Pékin.

Le président a déclenché la controverse en expliquant sa politique étrangère envers la Chine à un groupe de donateurs démocrates dans une résidence privée du comté de Marin, leur disant de ne pas s’inquiéter pour la Chine.

« Je veux dire, inquiétez-vous pour la Chine, mais ne vous inquiétez pas pour la Chine », a-t-il dit, dans une remarque qui a fait rire les donateurs réunis.

La Chine, a déclaré M. Biden, est confrontée à des problèmes économiques difficiles.

« Et la raison pour laquelle Xi Jinping a été très contrarié lorsque j’ai abattu ce ballon avec deux wagons pleins de matériel d’espionnage, c’est qu’il ne savait pas qu’il était là », a déclaré M. Biden. « Non, je suis sérieux. C’est ce qui est très embarrassant pour les dictateurs quand ils ne savent pas ce qui s’est passé.

Les analystes des affaires chinoises disent qu’il est très peu probable que M. Xi n’ait pas été au courant du programme de ballons de surveillance géré par le service d’espionnage et d’espace militaire du pays connu sous le nom de Force de soutien stratégique. Le ballon est passé au-dessus de plusieurs sites militaires américains sensibles, y compris des champs de missiles balistiques, lors d’une tournée de plusieurs jours sur le continent américain.

Les analystes pensent que le ballon recueillait des données atmosphériques à proximité de ces sites qui pourraient être utiles pour cibler de nouveaux missiles hypersoniques qui effleurent l’atmosphère juste en dessous de l’espace. La Chine a nié que le ballon était engagé dans l’espionnage et a déclaré qu’il s’agissait d’un ballon météo.

M. Biden a ensuite insisté sur le fait que le ballon n’était pas censé transiter au-dessus des États-Unis et avait été « dévié de sa trajectoire à travers l’Alaska, puis à travers les États-Unis ».

M. Xi n’était pas au courant du ballon et lorsqu’il a été abattu par un F-22 au large des côtes de la Caroline, il était « très gêné », selon M. Biden. « Il a nié que c’était même là », a ajouté le président.

Le gouvernement américain a récupéré l’équipement de surveillance du ballon abattu, mais jusqu’à présent, il n’a rendu public aucun détail sur l’équipement.

L’incident a fait dérailler le plan de M. Biden pour des tensions froides avec Pékin par crainte que les deux nations ne se dirigent vers un conflit à propos de Taiwan ou d’autres points chauds régionaux. Cela a forcé le report d’une visite prévue à M. Blinken, qui s’est finalement rendu dans la capitale chinoise pour des entretiens avec M. Xi et de hauts dirigeants chinois cette semaine.

M. Biden a ensuite déclaré que la Chine souhaitait avoir à nouveau une « relation » avec les États-Unis, et que la visite de Blinken faisait partie des efforts visant à établir de meilleures relations. « Et ça va prendre du temps », a-t-il dit.

Ancien décideur du département d’État Miles Yu a félicité le président pour avoir décrit avec précision M. Xi.

« Je suis heureux [Mr. Biden] a qualifié Xi de dictateur en public, car cela aurait pu aider Sec. Les supplications de Blinken à Pékin en ajoutant du mordant et de la force aux positions américaines », a déclaré M. Yu sur Twitter.

« La franchise est l’élément le plus important dans les relations avec la RPC, et il est plus facile d’être absorbé par [Chinese] dirigeants, parce qu’une grande partie de nos relations bilatérales a été basée sur des moqueries et des marmonnements dangereusement trompeurs, tels que « gagnant-gagnant » et « ambiguïté stratégique », sans conviction apparente des deux côtés », a déclaré M. Yu.

Des guerres ont été lancées suite à l’échec des dirigeants américains à parler franchement dans le passé, a-t-il déclaré.

« Ces remarques mettent publiquement en lumière l’essence de la compétition américano-chinoise : une compétition de liberté et de démocratie contre la tyrannie et la dictature », a déclaré M. Yu.

Les porte-parole du gouvernement chinois insistent sur le fait que leur système communiste est «démocratique».

En réalité, M. Xi dirige une dictature collective dirigée par le Parti communiste chinois. Il est le chef d’un comité permanent de sept membres du Politburo et est également président de la Commission militaire centrale qui contrôle toutes les forces militaires.

M. Biden a également déclaré que M. Xi lui avait dit que la Chine s’opposait à l’effort mené par les États-Unis pour revigorer l’alliance informelle de quatre nations des États-Unis, du Japon, de l’Inde et du Japon, connue sous le nom de Quad, que Pékin considère comme un effort pour contenir son hausse dans la région.

« Il m’a appelé et m’a dit de ne pas faire ça parce que cela le mettait dans une impasse », a déclaré M. Biden. « J’ai dit: » Tout ce que nous faisons – nous n’essayons pas de vous encercler, nous essayons simplement de nous assurer que les règles internationales avec les voies aériennes et maritimes restent ouvertes. Et nous n’allons pas céder là-dessus.

Blinken met en garde la Chine contre la Corée du Nord

Le secrétaire d’État Antony Blinken a averti les dirigeants chinois que les États-Unis sont prêts à déplacer des défenses supplémentaires dans la région à moins que Pékin ne fasse plus pour contrôler les activités militaires provocatrices en Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. M. Blinken a reconnu à Pékin qu’il n’avait reçu aucun engagement de la Chine pour faire pression sur Pyongyang.

« Mais je pense que la Chine comprend que l’acteur le plus déstabilisant dans la région est Kim Jong Un avec ses tests de missiles répétés et peut-être même un septième essai nucléaire », a déclaré M. Blinken à CBS News.

Le secrétaire a déclaré avoir soulevé la question de la Corée du Nord lors de réunions avec le président chinois Xi Jinping, Wang Yi, directeur du Bureau central des affaires étrangères du Parti communiste chinoiset Qin Gang, ministre des Affaires étrangères.

Les États-Unis veulent la coopération de la Chine pour tenter d’éloigner M. Kim « de tous ces essais de missiles, et à une table de négociation pour traiter du programme nucléaire, pour traiter du programme de missiles », a déclaré M. Blinken. « Mais s’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser leur influence auprès de la Corée du Nord pour le faire, pour quelque raison que ce soit, alors nous devons continuer à prendre des mesures avec la Corée, avec le Japon, pour nous protéger, pour protéger nos alliés. ”

Les actions comprennent l’envoi de plus de moyens de défense non spécifiés dans la région et la tenue d’exercices militaires supplémentaires.

La Chine a puni économiquement Séoul en 2016 après que l’armée américaine a déployé une batterie du Terminal High Altitude Area Defense, connue sous le nom de THAAD, en Corée du Sud, pour se défendre contre les menaces de missiles nord-coréens.

En conséquence, la Chine a sanctionné les entreprises sud-coréennes faisant des affaires en Chine, mais a renoncé à la sanction après un an. Des responsables sud-coréens ont déclaré que ces actions avaient coûté aux entreprises des milliards de dollars de pertes.

M. Blinken a déclaré avoir dit aux Chinois que les plans de défense supplémentaires ne visaient pas Pékin, mais il a noté que le gouvernement Xi devrait s’opposer à cette décision.

« Donc, nous nous attendons à ce que la Chine trouve des moyens d’utiliser l’influence qu’elle a sur la Corée du Nord », a-t-il déclaré. « Encore une fois, dans le passé, nous avons réussi à le faire. Mais [the Chinese] devons reconnaître que s’ils ne le font pas ou ne le feront pas, pour quelque raison que ce soit, nous devons prendre des mesures pour nous défendre.

La Chine a un traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord et les responsables dans le passé ont qualifié les liens entre les deux puissances communistes de « aussi proches que les lèvres et les dents ».

Le Pentagone reste silencieux sur la surveillance des critiques sur les réseaux sociaux

La porte-parole du Pentagone Sabrina Singh a refusé de commenter mardi les informations selon lesquelles une agence de sécurité spéciale du Pentagone est engagée dans la surveillance des publications sur les réseaux sociaux critiquant les hauts responsables tels que Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées.

« Je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus », a déclaré mardi Mme Singh. « Je n’ai pas vu le reportage à ce sujet. »

Le en ligne bulletin The Intercept a rapporté que le bataillon des services de protection de l’armée, qui assure la sécurité des officiers supérieurs, est également engagé dans la surveillance des publications en ligne qui pourraient être embarrassantes pour les hauts gradés.

Les archives de l’armée montrent que le bataillon protège à la fois les officiers supérieurs en service actif et à la retraite contre « l’assassinat, l’enlèvement, les blessures ou l’embarras ».

Le travail de l’unité comprend la surveillance des médias sociaux pour les menaces «directes, indirectes et voilées» ainsi que le «sentiment négatif» à l’égard des agents, selon un document d’approvisionnement daté du 1er septembre 2022.

Les défenseurs de la vie privée affirment que l’expression d’un sentiment positif ou négatif envers les chefs militaires ne devrait pas constituer un motif de surveillance gouvernementale et que cela sape la société démocratique.

« Il s’agit d’un PSIFO/PIB en cours » – Bureau des services de protection/Direction du renseignement de protection – « obligation de fournir des services de protection mondiaux aux hauts fonctionnaires du ministère de la Défense, une sécurité adéquate afin d’atténuer les menaces en ligne (directes, indirectes et voilées), l’identification des comptes frauduleux et des sentiments positifs ou négatifs concernant spécifiquement notre personnel supérieur à haut risque », indique le document de l’armée.

Le document décrit un logiciel à utiliser pour collecter anonymement des informations accessibles au public.

Twitter est une plate-forme qui serait recherchée, avec 4Chan, Reddit, YouTube et Vkontakte, la plate-forme russe de médias sociaux.

Les plates-formes de discussion en ligne Discord et Telegram seront également surveillées pour détecter des indices de terrorisme, d’extrémisme et de radicalisation.

– Contactez Bill Gertz sur Twitter à @BillGertz.