Inside the Increment – l’unité de James Bonds réels si secret que le gouvernement n’admettra pas qu’ils existent

PENDANT des années, les espions britanniques se sont éloignés de l’image de James Bond – sirotant des cocktails une minute, sautant des avions la suivante, garrottant les ennemis de la reine dans des bordels imbibés de gin.

Ils insistent sur le fait que leur vie ne ressemble en rien à celle des 007 fictifs – et qu’ils n’ont pas de permis de tuer.

La branche SAS travaille avec le MI6 sur des missions mondiales comme James Bond, selon un vétéran Crédit : Getty

C’est parce que les vrais James Bonds ne travaillent pas au MI6, le service de renseignement secret.

Ils font partie du SAS.

L’existence d’une unité secrète, l’Escadron E, a été confirmée par inadvertance cette semaine lorsque des hauts gradés de l’armée ont divulgué les détails personnels de plus de 70 soldats des forces spéciales.

Enfouie profondément dans une feuille de calcul de 1 200 noms de soldats, de métiers et d’unités militaires, se trouvait une seule référence au « 22 SAS E SQN ». C’était la première preuve écrite de l’existence de l’unité.

L’Escadron E est le cinquième et le plus récent membre du 22 SAS, le régiment de forces spéciales le plus célèbre au monde, dont la devise est Who Dares Wins.

Mais son travail est si secret que ses troupes sont tenues à l’écart des quatre autres escadrons de Sabre, A, B, D et G, à leur quartier général à Hereford.

CUEILLIES À LA MAIN

La tâche principale de l’Escadron E est de travailler avec le MI6 – le service de renseignement secret – sur des missions de premier plan partout dans le monde.

Ils opèrent en petites équipes isolées et ont accès à toute la gamme de gadgets James Bond conçus par la section Q des espions.

L’unité s’appelait à l’origine Revolutionary Warfare Wing, ou RWW, mais pour les espions du MI6, elle était connue sous le nom d’Incrément.

La légende du SAS, Andy McNab, a passé trois ans avec l’unité de 1991 à 1993, après sa patrouille Bravo Two Zero.

Il a déclaré que c’était « le plus proche de ce que fait James Bond » dans tous les services secrets britanniques. Mais près de 30 ans après son départ, il a déclaré que son travail était encore trop secret pour être révélé.

Andy a déclaré au Sun: « La blague permanente était que vous deviez pouvoir vous intégrer dans une ambassade ou un bordel à Istanbul. »

En 2011, l’Incrément a aidé les rebelles libyens à renverser le colonel Kadhafi Crédit : Jack Hill – The Times

À l’origine, l’Incrément ne comptait que six à huit hommes qui étaient presque toujours des sergents ou plus et triés sur le volet dans le SAS.

Un autre ancien membre, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré: «Nous entrions et sortions de pays avec des passeports différents. Toujours en civil, outre-mer tout le temps. C’était occupé.

« C’était le truc de James Bond – utilisez simplement votre imagination. »

Ses membres sont réputés pour ne pas toujours ressembler à des soldats. Certains parlent des langues étrangères et peuvent se faire passer pour des ressortissants étrangers.

L’ex-membre a ajouté: « Vous deviez pouvoir vous fondre. Les gens ont été choisis pour leur capacité à faire du travail d’infiltration. »

Alors que certains officiers du MI6 sont formés aux armes à feu, ce n’est jamais au même niveau que leurs homologues de l’Escadron E.

‘AUBERGES’

L’ancien soldat a déclaré : « Le MI6 et le MI5 prennent toujours leurs distances avec James Bond, disant qu’ils ne sont pas vraiment comme ça. C’est vrai, les espions ne sont pas comme James Bond, ce sont des têtes d’œufs. Donnez-leur une arme, ils ne sauraient pas quoi en faire.

« Escadron E résout ce problème, mais ils en font aussi beaucoup plus. »

Les lieux où ils doivent souvent travailler, sous couvert d’identités civiles, rendent impossible l’armement. Mais tout comme Bond, les troupes sont toutes entraînées au corps à corps mortel.

L’auteur du SAS Chris Ryan a servi avec Andy McNab lors de la mission Bravo Two Zero de 1991, au cours de laquelle une patrouille du SAS a été déployée en Irak pendant la première guerre du Golfe pour déstabiliser la stratégie de guerre de Saddam Hussein. Il a qualifié les compétences des soldats de l’Escadron E d' »incroyable même selon les normes SAS ».

Il a ajouté : « Ils subissent des contrôles de sécurité incroyablement stricts car ils sont chargés des opérations les plus sensibles de l’armée. Être dans l’Incrément, c’est être le meilleur des meilleurs.

Aujourd’hui, les membres de l’Escadron E sont issus des trois unités des forces spéciales de niveau 1 : le SAS, le SBS et le Special Reconnaissance Regiment.

L’accident mortel de Diana en 1997 était «semblable» à un complot du MI6 Crédit : AP : Presse associée

Tomlinson a déclaré à l’enquête sur la mort de Diana que le complot du MI6 impliquait l’utilisation d’une lumière stroboscopique pour aveugler le chauffeur de Milosevic Crédit : Getty Images – Getty

Le SBS fournit des hommes-grenouilles spécialisés et des mini-submersibles qui peuvent être utilisés pour insérer des équipes non détectées sur des rivages étrangers.

La SRR, dont les soldats sont spécialisés dans les opérations de surveillance en civil à travers le monde, fournit un grand nombre de femmes.

L’unité était constituée de la 14 Intelligence Company, connue sous le nom de Det, et opérait sous couverture en Irlande du Nord au plus fort des troubles.

Une source a déclaré : « Les femmes sont souvent les meilleures dans ce genre de travail. Si un groupe de mecs se présente, cela semble toujours suspect.

« Nous n’avons pas eu de Bond féminin dans les films, mais il y en a déjà beaucoup dans la vraie vie. »

Les troupes de l’Incrément ont été parmi les premiers soldats britanniques en Afghanistan, avant l’invasion américaine en 2001.

DOUBLE TRAVERSÉ

Ils ont accompagné un espion du MI6 qui a pris contact avec des membres de la tribu anti-talibans au plus profond des montagnes de l’Hindu Kush.

Ils ont également été impliqués dans le soulèvement de 2011 en Libye qui a renversé le colonel Mouammar Kadhafi.

Dans l’une des rares opérations largement rapportées, une équipe de six opérateurs de l’Escadron E a plongé dans le désert libyen avec leurs homologues du MI6.

Ils ont lancé leur mission depuis une base britannique temporaire à Malte et ont survolé la Méditerranée, dans l’obscurité, à bord d’un hélicoptère Chinook des forces spéciales équipé de réservoirs de carburant à longue portée et d’un kit de brouillage des signaux.

Mais dans des scènes familières de n’importe quel film de Bond, la rencontre avec leurs contacts ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu, et ils ont été doublés par des personnes que les «fixateurs» avaient prévu de rencontrer.

Les troupes, toutes habillées en civil, étaient lourdement armées mais ont choisi de ne pas ouvrir le feu de peur de s’aliéner les révolutionnaires que le MI6 tentait de recruter.

Pendant des années, les espions britanniques ont pris leurs distances par rapport à l’image de James Bond Crédit : Kobal Collection – Fonctionnalités Rex

Au lieu de cela, ils se sont laissés capturer et ont été emprisonnés dans la ville rebelle de Benghazi jusqu’à ce que l’ambassadeur britannique intervienne pour les libérer.

Un ancien soldat de l’Escadron E a déclaré que l’unité était fortement impliquée en Irak à l’approche de l’invasion de 2003.

Il a déclaré : « L’Escadron E est composé de militaires. Ils ont des règles d’engagement.

« Est-ce un permis de tuer ? Ce n’est certainement pas carte blanche. Mais la nature du métier de soldat signifie qu’il est parfois nécessaire de prendre la vie. Tout le monde est entraîné à la force meurtrière.

Parmi les rumeurs obscures qui circulent autour de l’Incrément, il y a un certain nombre de prétendus complots d’assassinat.

Dans l’un des plus extraordinaires, l’ancien officier du MI6, Richard Tomlinson, a affirmé que la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997 était « étrangement similaire » à un complot du MI6 visant à tuer le président serbe de l’époque, Slobodan Milosevic.

COMPLOTS D’ASSASSINAT

Tomlinson a déclaré à l’enquête sur la mort de Diana que le complot du MI6 impliquait l’utilisation d’une lumière stroboscopique pour aveugler le chauffeur de Milosevic.

Richard Dearlove, un ancien chef du MI6, a nié toute implication dans la mort de Diana.

Cependant, il a admis qu’il était prévu de tuer une autre « cible des Balkans », mais il a insisté sur le fait que les plans étaient « tués à mort » à un faible niveau.

Le créateur de Bond, Ian Fleming, a travaillé dans le renseignement naval pendant la Seconde Guerre mondiale et a dirigé des missions top secrètes contre les nazis.

Il a admis que son héros de fiction avait été inspiré par un mélange d’hommes qu’il avait rencontrés, à la fois dans le renseignement naval et dans une unité de renseignement commando.

Certains des personnages de Fleming, tels que le patron de Bond, M, ont des parallèles dans le MI6.

Ian Fleming, le créateur de James Bond 007 Crédit : Corbis – Getty

Le chef du service secret de renseignement est toujours connu par l’initiale C.

La section gadget est connue sous le nom de section Q dans la vraie vie. Mais le commandant Bond ne cache pas ses liens militaires dans les films.

Fleming reconnaîtrait sûrement les traits de Bond chez les vrais héros de l’Escadron E.

J’aime les opérations « folles » Par ANDY McNAB SAS légende J’ai servi trois ans dans la Revolutionary Warfare Wing du SAS – l’unité maintenant appelée E Squadron – et c’était le meilleur travail que j’aie jamais eu. Il y avait une telle variété folle d’opérations auxquelles vous vous livriez. C’était tout ce dont les services de renseignement avaient besoin. La blague était qu’il fallait pouvoir s’intégrer dans une ambassade ou un bordel à Istanbul. Parfois, vous étiez armé, mais parfois vous ne pouviez pas l’être parce que vous ne pouviez pas avoir d’arme là où vous alliez. Parfois, vous ramassiez les armes en arrivant là-bas. Parfois vous travailliez avec les espions, parfois vous les préemptiez. Le RWW était beaucoup plus petit à l’époque, seulement six à huit gars triés sur le volet qui étaient généralement des sergents ou plus. APPAREILS PROPRES J’ai été choisi parce que j’avais fait quelques tournées d’infiltration en Irlande du Nord, une avec le SAS et une avec 14 Intelligence, une unité top secrète connue sous le nom de Det qui est devenue le Special Reconnaissance Regiment. J’ai rejoint le RWW en 1991, après la patrouille Bravo Two Zero, et je suis resté jusqu’à ce que je quitte le SAS en 1993. Nous étions un petit groupe de gars et nous vivions dans notre petit quartier sur la base SAS à Hereford. En raison de la nature du travail, nous étions en grande partie livrés à nous-mêmes. Les seules personnes qui savaient ce que faisait RWW étaient l’officier des opérations et le commandant. Les espions du MI6 et du MI5 disent toujours que leur travail est très éloigné de James Bond. C’est vrai. Si vous cherchez quelque chose de plus proche de ce que fait James Bond, ce serait le RWW, ou Increment ou E Squadron. C’est la même unité – juste son nom ne cesse de changer.