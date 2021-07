Inside Teen Mom met en vedette la relation difficile de Catelynn Lowell et Tyler Baltierra avec les parents adoptifs de sa fille Carly

TEEN MOM stars Catelynn Lowell et Tyler Baltierra ont eu une relation difficile avec les parents adoptifs de leur fille.

Tyler et Cate ont été présentés pour la première fois à Maman ado fans quand ils ont joué dans 16 & Enceinte et attendaient leur première fille, Carly, en 2009.

Tyler Baltierra et Catelynn Lowell ont connu la gloire à 16 ans et enceinte lorsqu’ils ont eu leur première fille, Carly[/caption]

Ils ont mis Carly en adoption avec le couple Brandon et Theresa qui la ramènent à la maison[/caption]

Mais le jeune couple qui était ensemble depuis l’âge de 13 ans a décidé de donner son bébé en adoption, réalisant qu’ils ne pouvaient pas lui offrir le meilleur car ils venaient de deux foyers brisés.

Le couple marié Brandon et Theresa ont adopté le bébé Carly – qui a maintenant 12 ans – avec le processus documenté à la caméra.

Dans la vidéo de naissance réconfortante, Catelynn et Tyler se sont embrassés alors qu’ils refusaient de voir leur fille après sa naissance.

Tyler a murmuré des mots d’encouragement à sa petite amie alors que Carly leur était enlevée pour être donnée à ses parents adoptifs.

Le couple d’adolescents a décidé de faire adopter Carly parce qu’ils savaient qu’ils ne seraient pas en mesure de lui donner une vie stable à l’époque.[/caption]

Ils ont depuis choisi pour elle d’avoir une vie privée loin des caméras de MTV, mais Catelynn a admis qu’ils « textaient tout le temps » avec leur premier-né.

Depuis lors, le couple qui est ensemble depuis 16 ans, s’est marié et a accueilli deux autres filles au monde, Novalee, six ans, et Vaeda, deux ans.

Catelynn est actuellement de nouveau enceinte de leur quatrième fille après avoir subi une série de fausses couches déchirantes.

En grandissant et en agrandissant leur famille, le couple de télé-réalité a réussi à rester en contact avec Carly et ses parents adoptifs, même si cela a été « compliqué ».

Mais ils ont expliqué qu’ils se sentaient «inférieurs» aux parents adoptifs de Carly[/caption]

« Nous avons toujours une relation. J’envoie toujours un texto à sa mère pour avoir des nouvelles. Ça a été bien », a déclaré Catelynn dans une interview plus tôt cette année.

Catelynn a également déclaré dans l’interview que sa fille Nova, six ans, avait récemment fait face à Carly parce qu’ils ne l’avaient pas vue depuis deux ans, en raison de la pandémie de Covid.

« Nous avons essayé de tomber enceinte, nous ne pouvons donc pas nous empêcher de penser à notre première fille, Carly, que nous avons placée en adoption », a-t-elle déclaré aux équipes de tournage plus tôt cette année.

« À cause de Covid, on ne l’a pas vue depuis deux ans donc j’ai l’impression qu’on manque d’apprendre à la connaître.

Ils rattrapaient régulièrement Carly et ses parents adoptifs[/caption]

« La communication avec ses parents adoptifs, Brandon et Teresa, a toujours été compliquée.

« Je ne veux pas les offenser avec la façon dont nous la contactons. »

La star de Teen Mom OG a également révélé qu’elle et Tyler avaient des problèmes de communication avec les parents adoptifs de Carly et elle craint qu’ils ne rompent leur relation.

Elle a fait part de ses inquiétudes au cours de la les retrouvailles du spectacle diffusé cette année, alors qu’elle parlait de sa relation avec Carly et ses parents adoptifs.

Mais Brandon et Theresa ont depuis décidé de ne plus laisser Carly devant les caméras[/caption]

Tyler a mené la conversation en expliquant que même des années plus tard, le couple « se sent toujours inférieur » à Brandon et Theresa.

« C’est parce qu’en un claquement de doigt, ils pouvaient tout enlever », a avoué la star de télé-réalité.

Le duo a cependant admis sa « gratitude » envers les parents adoptifs de Carly, pour leur avoir permis de passer du temps avec leur fille.

Tyler a également expliqué qu’il devait «filtrer» la communication avec Carly, Brandon et Theresa et pourquoi il avait choisi de ne pas lui écrire de lettre comme Catelynn l’avait fait.

Catelynn et Tyler ont parlé de leurs frustrations à essayer de communiquer avec Carly lors de la réunion de Teen Mom[/caption]

« Je ne fais pas confiance à la façon dont je dis les choses, je ne me fais pas confiance et comment je vais expliquer quelque chose et si cela correspond à la façon dont Brandon et Teresa veulent vraiment qu’elle obtienne cette information », a-t-il déclaré sur le spectacle des retrouvailles.

«J’ai l’impression que quoi qu’il arrive, je dois d’abord filtrer Brandon et Theresa.

«Je ne fais pas confiance à ce que je vais dire parfois, c’est juste très difficile de naviguer et de se sentir proche dans une relation, quand vous devez tout le temps deviner votre approche et votre livraison. C’est l’anxiété.

Malgré leur anxiété, ils ont réussi à retrouver Carly et ses parents adoptifs en juin après deux ans d’écart.

Le couple s’est marié en 2015 et a depuis accueilli deux autres filles dans le monde[/caption]

le AdosMamanOGetAdosMaman2 Le compte Reddit a partagé un tweet de Catelynn et Tyler conseillère en adoption, Dawn Baker.

Les trois ont posé pour une photo ensemble, et Dawn a tweeté : « Un week-end tellement amusant avec quelques-unes de mes personnes préférées. @CatelynLowell @TylerBaltierra #12yearvisit #openadoption #love.

Même avec la relation difficile avec les parents adoptifs de Carly, Catelynn et Tyler ont déclaré qu’ils ne regrettaient pas de l’avoir mise en adoption.

le MTV maman a révélé qu’elle ne remettait jamais en question « cette décision ».

Ils sont parents de Novalee, six ans, et de Vaeda, deux ans, tandis que Catelynn est enceinte de leur quatrième enfant.[/caption]

Catelynn, 28 ans, a dit E! Nouvelles: « Je pense que parfois nous pensons à quel point ce serait bizarre d’avoir un enfant de 11 ans en ce moment.

« Ce serait fou. Nous savons que nous avons pris la bonne décision. Nous ne remettons jamais en cause cette décision.

Elle a ajouté comment l’adoption a eu un impact sur sa relation avec son mari, Tyler, 29 : « Honnêtement, nous sommes tous les deux d’accord pour dire que si nous l’avions éduquée à l’âge de 17 ans, avec tout ce que nous avons vécu en tant que fiancés, en tant que petit-ami et petite-amie, en tant que personnes mariées ensemble, nous ne pensons pas vraiment honnêtement. que nous serions ensemble.

« Si vous jetez un enfant dans le mélange, des trucs de santé mentale, des trucs de toxicomanie, des trucs de relation, cela rend les choses 20 fois plus difficiles, donc nous ne regrettons jamais cette décision du tout parce que nous regardons simplement ce qu’elle a maintenant et nous savons que nous avons bien fait chose. »