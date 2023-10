L’animateur de SURVIVOR, Joel Dommett, a aménagé une magnifique chambre de bébé pour son nouveau-né avec sa femme Hannah.

Le couple s’est récemment rendu sur Instagram pour partager une photo de la chambre sur le thème des cowboys.

Inside Survivor accueille l'incroyable crèche sur le thème du Far West du fils nouveau-né de Joel Dommett

Le couple s'est récemment rendu sur Instagram pour partager une photo de la chambre sur le thème du cowboy.

Les murs de la pièce présentent des découpes en forme de cactus ornées de chapeaux de cowboy et de bottes de cowboy miniatures.

Il y a aussi un berceau en bois, un mobile pour berceau sur le thème des cactus, une boucle confortable fauteuil et un tapis confortable de couleur crème.

Un fan a commenté : « La crèche la plus cool que j’ai jamais vue ! »

Un autre fan a commenté : « Aww magnifique La crèche a l’air géniale »

Joel est comédien, acteur et présentateur de télévision. Il est surtout connu pour ses apparitions dans diverses émissions de télévision telles que I’m a Celebrity Get Me Out Of Here et Masked Singer UK.

Hannah et Joel se sont rencontrés après son apparition dans I’m a Celebrity Get Me Out Of Here. Ils se sont ensuite mariés en Grèce en 2019.

Hannah a donné naissance à leur petit garçon, Wilde, il y a quelques semaines à peine.

Le couple a été félicité par leurs amis célèbres, dont Ant et Dec, qui ont déclaré : « Félicitations !! Bienvenue dans le monde Wilde ».

La présentatrice Laura Whitmore a déclaré : « Voici tout le plaisir ! Félicitations à vous deux xxx ».

Avant l’accouchement, Joel craignait de devoir manquer d’animer les NTA si Hannah avait commencé le travail à mi-spectacle. Hannah n’a pas fini par accoucher cette nuit-là.

L’une des autres réalisations de Joel est qu’il est l’animateur de Survivor, une série de télé-réalité britannique.

Survivor verra les concurrents abandonnés sur une île où ils devront se déjouer les uns les autres pour tenter d’être la dernière personne restante et remporter un prix de 100 000 £.

Joel était ravi de rejoindre l’émission, il avait déclaré précédemment : « Je ressens un réel plaisir que la BBC m’ait fait confiance, c’est une grande émission. »

